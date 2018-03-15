Пожилая женщина заставила Грудинина трусливо сбежать из студии

Павел Николаевич любит отвечать игнором тем, кто как-либо обличает его грешки перед общественностью. То затыкает рот журналистам, угрожая не пускать их на встречи за неудобные вопросы, то, как в этот раз у Соловьева, убегает в неизвестном направлении. К сожалению, момента «бегства» Грудинина в эфире не было видно. Бизнесмен выбрал время, пока шли рекламные ролики. Но от этого его исчезновение менее позорным не стало. Один момент, и на месте Грудинина уже стоит некий Максим Шевченко. Но что все-таки случилось?





Один из оппонентов бизнесмена – Максим Сурайкин – привел в студию Лидию Филькину. Именно после того, как эта женщина вышла к трибуне, Грудинин провернул «рокировку», позорно смывшись. Явно понял, что запахло жаренным. И не зря. Филькиной есть за что ненавидеть бизнесмена. Её семья фактически оказалась на улице из-за безмерных амбиций Грудинина. Лидия Филькина пришла к студии, где были запланированы дебаты, с самодельным плакатом. Женщина в одиночестве пыталась отстоять свою правду. Грудинин, однако, к которому было направленно послание, прошел мимо. Филькину заметил Сурайкин, которого весьма заинтересовали слова пикетчицы.









Как выяснилось, эту женщину в свое время серьезно обманул и подставил Грудинин. Её семья арендовала у холдинга бизнесмена квартирку, которая, согласно договору, после десяти лет проживания должна была перейти в их собственность. Но когда до конца срока оставалось всего два года, предприятие Грудинина попыталось разорвать договор. Чтобы оказать давление на Филькиных, сына Лидии внезапно уволили с работы, причем причины так и не были обозначены. А квартиру перепродали, так что вся семья оказалась на улице в один миг.





Можно ли после такого говорить, что Грудинин отстаивает интересы народа? Едва ли. А то, что бизнесмен сбежал, завидев Филькину, доказывает и полное понимание им ситуации. Грудинин осознает, что ничего не может сказать на честные обвинения, поэтому решает просто не замечать обращенных к нему вопросов.





А ведь если бы он остался, если бы потратил на женщину время, то можно было бы хоть как-то разрешить проблему. Сделанного не исправишь, однако, Грудинин мог хотя бы с честью выслушать обвинения, извиниться и что-то сделать для обманутой женщины. Но ему не хватило мужества даже просто посмотреть в глаза той, чью семью он выставил на улицу. Он не только обманщик, но и трус.