навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
15.03.18   Редакция

Пожилая женщина заставила Грудинина трусливо сбежать из студии

(0)
 
14.03.18  

Трамп намерен обложить товары из Китая многомиллиардными пошлинами

(0)
 
14.03.18   Редакция

Какой смысл наблюдать за выборами в России?

(0)
13.03.18   Редакция

Троянский пони Брексита

(0)

последние за вчера, 14.03.18  
 
23:26  

Трамп намерен обложить товары из Китая многомиллиардными пошлинами

(0)
 
23:09   Редакция

Какой смысл наблюдать за выборами в России?

(0)
 
22:56  

Грязь, вонь и горы мусора: с улиц Южного Тель-Авива исчезли мусорные баки

(0)
 
22:36   Редакция

«Не стоит возлагать всю ответственность за безопасность страны на спецслужбы»

(0)
 
20:52   Редакция

Россия vs. США: где жизнь лучше?

(0)
16:08   Редакция

Дело Скрипаля: переполох в западном курятнике

(0)
 
05:55   Редакция

US Commander: “Американские солдаты готовы умирать за Израиль”

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
15.03.18 20:19    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (10)
15.03.18 19:58    
ЕленаПетрова Распад США неизбежен? (8)
15.03.18 19:50    
ЕленаПетрова Россияне недовольны своей страной (109)
15.03.18 10:34    
collider Ну начните Вы наконец жить проще (1)
15.03.18 10:10    
collider Как увеличить приток клиентов на сайт? (1)
14.03.18 22:04    
Norrianno Что подарить ребенку на Новый год? (6)
14.03.18 11:37    
Babalkin Кто и как бросил курить? (13)
14.03.18 11:32    
Babalkin заработать в Интернете (2)
 
опубликовано редакцией на Переводике 15.03.18 20:56
скаут: tverdoxlebova93;
 
 

Пожилая женщина заставила Грудинина трусливо сбежать из студии

Капиталистический коммунист Павел Грудинин опозорился на заключительных дебатах у Соловьева. Бизнесмен сбежал из зала, как только его оппонент Максим Сурайкин вывел к трибуне некую женщину. Кто это, и почему Грудинин так сильно испугался? 



Павел Николаевич любит отвечать игнором тем, кто как-либо обличает его грешки перед общественностью. То затыкает рот журналистам, угрожая не пускать их на встречи за неудобные вопросы, то, как в этот раз у Соловьева, убегает в неизвестном направлении. К сожалению, момента «бегства» Грудинина в эфире не было видно. Бизнесмен выбрал время, пока шли рекламные ролики. Но от этого его исчезновение менее позорным не стало. Один момент, и на месте Грудинина уже стоит некий Максим Шевченко. Но что все-таки случилось? 

Один из оппонентов бизнесмена – Максим Сурайкин – привел в студию Лидию Филькину. Именно после того, как эта женщина вышла к трибуне, Грудинин провернул «рокировку», позорно смывшись. Явно понял, что запахло жаренным. И не зря. Филькиной есть за что ненавидеть бизнесмена. Её семья фактически оказалась на улице из-за безмерных амбиций Грудинина. Лидия Филькина пришла к студии, где были запланированы дебаты, с самодельным плакатом. Женщина в одиночестве пыталась отстоять свою правду. Грудинин, однако, к которому было направленно послание, прошел мимо. Филькину заметил Сурайкин, которого весьма заинтересовали слова пикетчицы. 


Как выяснилось, эту женщину в свое время серьезно обманул и подставил Грудинин. Её семья арендовала у холдинга бизнесмена квартирку, которая, согласно договору, после десяти лет проживания должна была перейти в их собственность. Но когда до конца срока оставалось всего два года, предприятие Грудинина попыталось разорвать договор. Чтобы оказать давление на Филькиных, сына Лидии внезапно уволили с работы, причем причины так и не были обозначены. А квартиру перепродали, так что вся семья оказалась на улице в один миг. 

Можно ли после такого говорить, что Грудинин отстаивает интересы народа? Едва ли. А то, что бизнесмен сбежал, завидев Филькину, доказывает и полное понимание им ситуации. Грудинин осознает, что ничего не может сказать на честные обвинения, поэтому решает просто не замечать обращенных к нему вопросов. 

А ведь если бы он остался, если бы потратил на женщину время, то можно было бы хоть как-то разрешить проблему. Сделанного не исправишь, однако, Грудинин мог хотя бы с честью выслушать обвинения, извиниться и что-то сделать для обманутой женщины. Но ему не хватило мужества даже просто посмотреть в глаза той, чью семью он выставил на улицу. Он не только обманщик, но и трус.



статью прочитали: 74 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
HashFlare
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2018
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2018  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 