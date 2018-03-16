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опубликовано редакцией на Переводике 16.03.18 11:06 скаут: tverdoxlebova93;

Ссылка на оригинал «Мы всегда сами решали свою судьбу» — Путин обратился к гражданам России Уже в это воскресенье состоится одно из важнейших событий этого года — выборы президента России. До дня голосования осталось всего ничего. По данным ЦИК, избирательные участки откроются завтра в 23:00. Осталось дело за малым — придти на участок и сделать осознанный и взвешенный выбор, который определит будущее всей страны на ближайшие четыре года. О важности участия в избирательном процессе говорил сегодня и Путин. Он обратился к гражданам России с призывом поучаствовать в голосовании.

«За кого проголосовать, как реализовать своё право на свободный выбор — это личное решение каждого человека, но если уклониться от такого решения, тогда этот ключевой, определяющий выбор будет сделан без учёта вашего мнения. Мы, в России, всегда сами решали свою судьбу, поступали так, как велела нам наша совесть, понимание правды и справедливости, наша любовь к Отечеству. Это в нашем национальном характере, о котором знает весь мир», — отметил президент.

Примечательно, что в обращении к гражданам Владимир Путин не стал агитировать идти голосовать за него. Вместо этого президент напомнил, что именно мы, россияне, ответственны за будущее нашей Родины и Отечества. статью прочитали: 64 человек Комментарии ﻿

