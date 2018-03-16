



архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 16.03.18 20:31 скаут: tverdoxlebova93;

Ссылка на оригинал Спонсируемый Западом «Голос» готовит провокации на предстоящих выборах «…на следующий день мы все это вываливаем в интернет, отдаем ОБСЕ, отправляем в АП Президента, т.е. мы все показываем, где у вас в каких регионах происходит полный треш», – поделилась Лилия планами. Очевидно, что в планах у «Голоса» массовый вброс в сеть большого количества фейков о президентских выборах с целью дискредитация Центризбиркома: «В конце марта мы реально можем показать, как ЦИК грязно выполнил свои обещания, как Администрация среагировала, потому что сейчас они говорят, покажите нам, где были нарушения», – дополнила руководитель движения. После массового вброса также планируется предоставление соответствующих якобы аргументированных доводов в европейские органы, чтобы всем показать, что выборы в России нечестные. Похоже, что западные коллеги «Голоса» крупно профинансировали проект, поскольку фейкометить они начали еще в начале года. Стоит напомнить, что денежные потоки в движение Лилии Шибановой идут от Европейской платформы за демократические выборы, которая благополучно кормится за счет МИД Германии, МИД Норвегии, а также Фонда «Открытая Россия» Михаила Ходорковского. Говорить об объективности каких-либо доводов, заявлений и утверждений по выборам со стороны «Голоса» просто невозможно. Откровенные фейки про предстоящие выборы уже, очевидно, готовы, остается лишь отправить их по нужным адресам. статью прочитали: 29 человек Комментарии ﻿

Остается менее двух дней до старта самого значимого для России события – президентских выборов. В то время как ЦИК приложил все усилия для того, чтобы показать: выборы 18 марта не будут иметь аналогов по своей прозрачности, противоположные силы прикладывают усилия, чтобы мероприятие максимально очернить. Так, Лилия Шибанова, лидер движения «Голос», во время встречи с Штефани Шиффер, которая возглавляет правление Европейской платформы за демократические выборы, рассказала о планах опубликовать в интернете всю информацию о тех нарушениях, которые произойдут в ходе голосований на выборах 18 марта., – поделилась Лилия планами. Очевидно, что в планах у «Голоса» массовый вброс в сеть большого количества фейков о президентских выборах с целью дискредитация Центризбиркома:, – дополнила руководитель движения. После массового вброса также планируется предоставление соответствующих якобы аргументированных доводов в европейские органы, чтобы всем показать, что выборы в России нечестные. Похоже, что западные коллеги «Голоса» крупно профинансировали проект, поскольку фейкометить они начали еще в начале года. Стоит напомнить, что денежные потоки в движение Лилии Шибановой идут от Европейской платформы за демократические выборы, которая благополучно кормится за счет МИД Германии, МИД Норвегии, а также Фонда «Открытая Россия» Михаила Ходорковского. Говорить об объективности каких-либо доводов, заявлений и утверждений по выборам со стороны «Голоса» просто невозможно. Откровенные фейки про предстоящие выборы уже, очевидно, готовы, остается лишь отправить их по нужным адресам.