Путин и Крым: крымчане празднуют четвертую годовщину референдума

В этот светлый день жизнь в крымских городах кипит: проходят массовые народные гулянья, исторические экскурсии, праздничные концерты, автопробеги и флеш-мобы. Памятная дата до сих пор греет сердца жителей Крыма, ведь тогда, в марте 2014 года, свершилась их заветная мечта: Крым воссоединился с исторической родиной.

И за это крымчане могут искренне благодарить Владимира Путина, который принял, без сомнения, историческое решение: сделать всё возможное, чтобы сберечь русских от остервенелой хунты.

Несмотря ни на какие последствия. А они ожидались.

Путин сам об этом рассказал во второй части документалки Владимира Соловьева «Миропорядок 2018».

«Когда на одну чашу весов мы кладем судьбы миллионов людей — а в Крыму проживают более 2 млн человек, тем более тех, которые хотят вернуться в Россию,— и сложности в отношении с другими странами, первое несопоставимо важнее», — пояснил глава государства.

Путин прочувствовал чаянья и желания жителей Крыма. Именно поэтому итоги референдума были столь однозначны: за воссоединение с Россией проголосовало почти все население полуострова. Его поддержало 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

Учитывая это, ничуть не удивительно, что в Крыму так явственно чувствуются народная любовь к президенту. Её, к слову, примечают даже иностранцы. Сильвио Берлускони был буквально поражен, когда увидел, как здесь встречают Путина.

«Я был с Владимиром во время первой его поездки в Крым после присоединения к России. Это не только чудесное место с необычной природой, историей и красивыми городами. Меня поразили жители: совершенно искренне демонстрировавшие на моих глазах любовь и симпатию к президенту Путину. Он был буквально окружен народом. Женщины обнимали его, плакали, целовали. И была видна его ответная любовь к этим людям. Это меня тронуло», — заявил в интервью Кондрашову бывший итальянский премьер.

И эта любовь никогда не покинет сердца россиян. Те события навсегда останутся на золотых страницах побед нашей страны.

Как и имя того, кто помог их добиться.

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