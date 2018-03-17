Ошибочный диагноз Ким Чен Ына

МИЛАН – Исторически для политических экспертов самой трудной является оценка властителей, которых называют «сумасшедшими». Но в реальности эта проблема редко бывает связана с психопатологией. Как правило, такое клеймо указывает лишь на поведение, не соответствующее ожиданиям традиционно мыслящих аналитиков.

Именно такой была ситуация с сирийским религиозным лидером XII века Рашидом ад-Дин Синаном. Во время Третьего крестового похода этот якобы безумный «Старейшина с горы», как его называли, сумел остановить наступление крестоносцев на Иерусалим, приказывая своим последователям совершать точечные убийства. Выполнив его приказ, убийцы часто оставались на месте преступления и ожидали ареста на виду у местного населения, чтобы гарантировать понимание: именно их лидер стоит за этими деяниями.

В то время подобные поступки были непостижимы западному уму. Жители Запада стали называть последователей Старейшины хашашинами, то есть употребляющими гашиш, потому что они считали интоксикацию единственно возможным объяснением столь «безрассудного» презрения к собственному физическому здоровью. Но в целом хашашины не были наркоманами. И, что ещё важнее, их ждал успех: совершённое ими убийство Конрада Монферратского напрямую привело к политическому краху коалиции крестоносцев и к поражению английского короля Ричарда Львиное Сердце. Выражаясь словами Полония из «Гамлета», в безумии Старейшины была своя система.

Сегодня проблема оценки лидеров, считающих безумцами, возникла вновь, благодаря северокорейскому ядерному кризису. Вопрос – является ли диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын психом – имеет не просто научное значение; в этом суть самой проблемы.

Администрация президента США Дональда Трампа однозначно заявила, что не будет терпимо относиться к ядерному военному потенциалу КНДР, угрожающему континентальной территории США. По словам советника Трампа по национальной безопасности Герберта Макмастера, позиция администрации основана на её уверенности в том, что Ким безумен, и поэтому «классическая теория сдерживания» здесь не применима.

Во время Холодной войны президент США Дуайт Эйзенхауэр рассуждал, что, даже если Сталин (а позднее Мао) и являются убийцами, они при этом действуют рационально и не хотели бы погибнуть от американской контрудара. Тем самым, логика «взаимно гарантированного разрушения», лежащая в основе ядерного сдерживания, работала.

Однако, если лидер ядерной страны безумен, если он безразличен к физической угрозе для самого себя и всех, кто его окружает, тогда вся стратегия сдерживания разваливается. Если Ким безумен, тогда единственный вариант – свергнуть его, пока его самоубийственный режим не уничтожил миллионы людей.

Но действительно ли Ким безумен или же он просто смотрит на мир иначе, чем западные аналитики? Его радикальная инициатива провести саммит с Трампом в мае едва ли характерна для «безумца». Более того, всё это в большей степени похоже на действия человека, который точно знает, что делает.

Рассмотрим три стратегических соображения, которые может взвешивать Ким. Во-первых, не исключено, что его режим планирует пойти на уступки, которые в реальности он не собирается выполнять. Предыдущее ядерное соглашение, о котором США договорились с его отцом Ким Чен Иром, провалилось из-за такой же двойной игры. В 2002 году США выяснили, что северокорейский режим тайно занимался обогащением оружейного урана, прямо нарушая взятые на себя ранее обязательства.

Более того, Северная Корея неоднократно демонстрировала, что не играет по правилам. Страна начинает переговоры с целью добиться уступок, например, продовольственной помощи, а потом вновь возвращается к своей предосудительной деятельности, начиная, тем самым, весь этот сизифов цикл заново. Нет причин полагать, что на этот раз будет иначе. Но бесчестность данного режима не следует путать с его иррациональностью или безумием. Уже просто заявив о своей открытости для переговоров, Ким получил частичную политическую легитимность, которой он собственно и добивается.

Во-вторых, Ким, наверное, является не столько психопатом, сколько человеком, который хорошо помнит новейшую историю. Саддам Хусейн в Ираке и Муаммар Каддафи в Ливии заплатили самую высокую цену за то, что отказались от ядерной программы, а Ким занимался развитием ядерного потенциала режима, и теперь он, почти как равный, публично угрожает самому могущественному человеку на планете. Режим Кима всегда стремился к обретению подобной защиты, и это было для него самым важным.

Третье и последнее соображение: КНДР выигрывает время. Да, эта страна согласилась приостановить ядерные и ракетные испытания до саммита, но она может использовать предстоящие месяцы для разработки других, связанных технологий. Например, ей ещё нужно усовершенствовать механизм повторного входа в атмосферу, чтобы её межконтинентальные баллистические ракеты могли надёжно и точно бить по континентальной территории США. Кроме того, пока разыгрывается карта саммита, КНДР может не опасаться военного удара США. Это совершенно рациональные и разумные цели, к которым может стремиться Ким.

В целом, «открытие» Северной Кореи, скорее всего, окажется далеко не таким значительным, как представляется. Однако можно сделать ценные стратегические выводы из этого дипломатического гамбита Кима. Замыслы КНДР выглядят, конечно, коварными; но они также выдают желание режима выжить и справиться с нынешней ситуацией. А это значит, что Ким на самом деле не «безумен», и что традиционная политика сдерживания всё же сработает, как и это было и раньше, начиная с 1945 года.