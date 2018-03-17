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The Telegraph: «Новичок» в Великобританию могла привезти Юлия Скрипаль

RFI  
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По информации издания The Telegraph, отравляющее вещество могло быть спрятано в багаже Юлии Скрипаль еще в Москве.  REUTERS/Henry Nicholls

Отравляющее вещество, воздействию которого подвергся бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, могло попасть в Великобританию в багаже его дочери Юлии. Об этой версии в пятницу, 16 марта, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По информации издания, следователи не считают вероятной версию о том, что отравляющее вещество в Британию привезли преступники. Вероятно, оно было спрятано в багаже Юлии Скрипаль еще в Москве, в начале марта, перед ее поездкой к отцу. Возможно, нервно-паралитическим веществом был пропитан какой-то из предметов одежды женщины, оно было в ее косметике или в каком-то подарке, который она могла открыть в доме Скрипаля в Солсбери.

Также в пятницу министр иностранных дел России подтвердил, что Россия собирается выслать британских дипломатов. Каких-либо деталей о том, когда страна предпримет ответные действия и сколько дипломатов будут высланы, Лавров не раскрыл. Министр также заявил, что Россия предоставила Лондону всю информацию, касающуюся этого дела. Посол России в Великобритании Александр Яковенко рассказал, что после высылки 23 дипломатов, о которой объявила премьер-министр страны Тереза Мэй, штат посольства сократится на 40%.

Экс-полковник ГРУ и бывший агент британской разведки Сергей Скрипаль вместе с дочерью были госпитализированы в бессознательном состоянии 4 марта. Сейчас они находятся в коме. Британская полиция установила, что их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства.

В среду, 14 марта, Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также о заморозке запланированных двусторонних контактов на высшем уровне. Кроме того, 15 марта главы Великобритании, Франции, Германии и США выпустили совместную декларацию, в которой называют попытку убийства Сергея Скрипаля и его дочери «угрозой безопасности» для всех подписавших заявление стран. Четыре страны-участницы НАТО требуют от Москвы предоставить сведения о нервно-паралитическом оружии «Новичок», которым, по версии британского следствия, был отравлен экс-сотрудник ГРУ.

16 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность ситуацией и призвал Россию к диалогу и к кооперации по делу Скрипаля — передает AFP. Как заявил Столтенберг, организация «не хочет новой холодной войны и новой гонки вооружений». Однако он также сказал, что у НАТО нет оснований для того, чтобы сомневаться в выводах, сделанных британской стороной. 


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