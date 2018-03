Два совершенно гениальных способа обуздать Путина

Способ №1: прекратить радушно принимать российских клептократов





Margaret Hodge Fri 16 Mar 2018

Дипломатическая реакция на отравление в Солсбери не остановит терроризм. Лучше перекрыть пути для потока грязных денег.





“Из-за нашей слабой нормативной базы, Великобритания стала предпочтительной юрисдикцией для клептократов, мошенников и отмывателей денег”. Лондонский Сити. Фотография: Alamy

Чудовищная попытка убийства в Солсбери, предположительно предпринятая по поручению российского государства, просто потрясает. Высылка дипломатов, ограничение присутствия на чемпионате мира и организация международного осуждения через ООН и НАТО являются хорошими символическими жестами. Но они не остановят российский, вдохновленный государством, терроризм, развернувшийся в Великобритании.

Не было бы намного более эффективнее пресечь использование русскими Великобритании как зоны безопасности для их незаконного богатства? Великобритания стала предпочтительной юрисдикцией для клептократов, мошенников и отмывателей денег – включая русских – из-за нашей слабой нормативной базы, покрытой тайной и очень плохо контролируемой надзорными органами.

Нашу историческую репутацию безупречной порядочности и надежности подрывает быстрый рост незаконных богатств, ввезенных в или через Великобританию и ее офшорные зоны. По оценкам Национального агентства по борьбе с преступностью, 90 миллиардов фунтов стерлингов преступных денег отмываются через Великобританию каждый год. Это составляет 4% ВВП Великобритании – и это, вероятно, очень осторожная оценка.

Большая часть этих денег идет на покупку британской недвижимости. Global Witness утверждает, что 85000 объектов недвижимости по всей Великобритании принадлежат компаниям, которые зарегистрированы в британских оффшорах. По данным Transparency International, почти каждые 10-й из объектов недвижимости в городе Вестминстере принадлежат компаниям, зарегистрированным в оффшорной юрисдикции. Многие здания куплены и оставлены стоять пустыми; В этой связи надо заметить, что список избирателей в Кенсингтоне и Челси, с 2010 года сократился на 8%, в то время как Великобритания в целом испытала 3%-е увеличение своего электората за тот же самый период. Так кто покупает дома в городе, и почему они оставляют их пустыми?

Великобритания всегда была открыта и радушна, и есть много людей из других стран, которые хотят приехать и жить здесь на серьезных основаниях, кто делает большой вклад в наше общество. Но мы должны знать, что те, которые покупают наши дома, делают это на законных основаниях и за чистые деньги.

В 2015 году Дэвид Кэмерон обещал ввести регистр, где были бы указаны конечные владельцы всех британских объектов недвижимости. Но правительство только что объявило, что этого не произойдет до 2021 г. Если мы действительно хотим остановить поток денег имеющих коррупционное происхождение – из России или других мест – используемых для приобретения британской недвижимости, правительство могло бы выполнить обязательство Кэмерона немедленно. И оно должно усилить сдержки и противовесы при регистрации компании: слабость текущих правил делает слишком легким для мошенников создание корпоративных предприятий, через которые они могли бы отмывать деньги.

Рассмотрим шотландские партнерства с ограниченной ответственностью (Scottish limited partnerships). Они были созданы в 1907 г., чтобы помочь шотландским фермерам инвестировать в их землю, и при этом ограничить их ответственность. Но когда вы регистрируете партнерство один, вы не обязаны называть реального человека как партнера: вы просто включаете компанию, зачастую зарегистрированную в оффшорной зоне. Требования к отчетности для шотландских партнерств минимальны: нет никакой необходимости сдавать отчетность в Регистрационную палату, не требуется иметь британский банковский счет и не надо платить британские налоги.

Это позволяет создание анонимных и неотслеживаемых юридических лиц для потенциально отмытых денег. Неудивительно, что между 2007 и 2016 годами наблюдался 430-процентный рост числа шотландских партнерств с ограниченной ответственностью. В одном только 2016 году, 94% новых партнерств были созданы корпоративными партнерами, и свыше 70% из них базировались в оффшорных зонах.

В прошлом году правительство потребовало, чтобы недавно сформированные партнерства зарегистрировали имя/имена человека/людей имеющих значительную долю участия в компании. Четверть новых шотландских партнерств не показала эту информацию. Из тех, которые зарегистрировались и показали - 30% были украинскими, 16% были российскими, и всего 8.7% были британскими. Если бы мы просто запросили более полную информацию о тех, кто создал британские корпоративные предприятия, мы могли бы остановить поток грязных денег в Великобританию. Все, что мы должны сделать, это попросить предъявить свидетельство о рождении или паспорт, и, таким образом, мы можем оценить законность и человека и его денег.

Мы должны также усилить контроль над нашими корпоративными структурами. Смешно, но в Регистрационной палате всего только 6 человек пытаются проверять, выполняют ли около 4 миллионов компаний закон и предоставляют ли достоверную информацию. Это близорукая политика - держать на голодном пайке ресурсов Государственное управление Великобритании по налоговым и таможенным сборам, полицию, Ведомство по расследованию крупных финансовых махинаций и Инспекцию по контролю за деятельностью финансовых организаций, когда они должны искоренять коррупцию и заниматься финансовым преступлением.

Наконец растущее число членов парламента от всех партий хочет, чтобы правительство выполнило другое обязательство принятое на себя Дэвидом Кэмероном в 2013 г. Нам нужны публичные регистры бенефициарного права собственности в наших оффшорных зонах с тем, чтобы общественность, СМИ и гражданское общество знали, кто владеет компаниями, которые скрывают их идентичность и их богатство в этих секретных юрисдикциях. Прозрачность одним махом остановила бы использование оффшорных зон в коррупционных целях преступниками из России и из других мест. Правительство могло бы использовать Закон о борьбе с отмыванием денег, в настоящее время рассматриваемый парламентом, чтобы сделать это.

Примите эти меры. Тогда русские знали бы, что, когда мы говорим, что не позволим противоправным действиям государств или преступников остаться без наказания, мы имеем в виду именно это.

Маргарет Ходж - член парламента от Barking и автор Called to Account: How Corporate Bad Behaviour and Government Waste Combine to Cost us Millions

статью прочитали: 45 человек