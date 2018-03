архив



опубликовано редакцией на Переводике 17.03.18 10:58 скаут: oserg83; переводчик oserg83;

Ссылка на оригинал Выбор будущего



Вероятнее всего, «за» действующего президента проголосует предположительно 73% граждан (а не 86, как прошлый раз) - исключительно для убедительности стран Запада в легитимности проведения выборов.



Но, перед голосованием за В.Путина необходимо хотя бы гипотетически вспомнить чего же Россия достигла за время его 18-летнего правления, в частности, за период весьма высоких цен на нефть и газ. В каких же областях за это время страна стала лучшей в мире? Согласно статистике, Россия находится на первых местах по разведанным запасам алмазов, золота, серебра, олова, цинка, титана, железных руд, по добыче и экспорту природного газа, по добыче нефти, по экспорту стали, по запасам лесных ресурсов, лососевых и осетровых рыб. Можно бесконечно продолжать этот список. Это только что касается только первого места в мире. Страна, действительно, чрезвычайно богата.



И в это же время при таких ресурсах и возможностях страна за эти же тучные годы скатилась до первого места в мире в других областях. По самоубийствам среди детей. По количеству абортов, числу сирот, курящих и пьющих детей (и первое место по потреблению табака в целом), по числу педофилов. По сердечно-сосудистым и онкологическим болезням, по числу пациентов с заболеваниями психики. По объемам торговли людьми, по объему потребления героина. Первое место в Европе по числу умышленных убийств… Тут также список можно долго продолжать.



К 2018 году Россия наплодила долларовых миллионеров на фоне общего обнищания населения. Российские элиты продолжают богатеть, пока население страны стремительно погружается в нищету. Несмотря на самый тяжелый с 1990-х годов экономический кризис, по итогам 2017 года Россия стала мировым лидером по скорости, с которой в стране росло число сверхбогатых людей. Количество россиян, активы которых превышают $50 млн, увеличилось на 26%, до 2620 человек. Число россиян с состоянием больше $500 млн выросло на 22% и сейчас в РФ проживает 220 людей, совокупный капитал которых достиг $470 млрд.



Доходы же населения в целом по стране очень быстро снижаются четвертый год подряд. По уровню жизни уже даже Кения и Гана превзошли Россию. В каком же состоянии страна находилась до господина Путина, если, согласно его слов, она сделала невиданный рывок вперед в экономике и уровне жизни? Может, за следующие шесть лет хотя бы Кению догонит.



В самой стране царит тотальная коррупция и несправедливость. Когда полицейский сбивает пешехода, все знают, что ему ничего не будет. Когда пьяный сотрудник ФСБ или судья сбивает даже уже не просто гражданина, а полицейского, все знают, что и ему тоже ничего не будет. Такие случаи уже стали «привычными», хотя в любом случае шокируют. Впрочем, существуют ситуации, еще более шокирующие. Например, когда жена члена организованной преступной группировки, на счету которой убийства, вымогательства, грабежи и изнасилования, на скорости 50 км/ч во дворе дома сбивает насмерть шестилетнего мальчика, а у последнего «случайно» экспертиза обнаруживает уровень содержания алкоголя в крови, соответствующий выпитой бутылке водки. Это ужас. Записи с камер вытерты. Свидетелей нет. Сам виноват, поскольку был пьян. В шесть лет.



За границей к русским уже тоже относятся крайне отрицательно. За российский флаг и русский язык в Польше их уже просто бьют. В Прибалтике уже запретили изучение русского языка в школах. На курортах, когда турист из России обращается к туристам, разговаривающим на русском языке, те либо быстро уходят, либо демонстративно переходят на английский. За георгиевскую ленточку на машине в Грузии, Молдавии и на Украине могут разбить окно и избить водителя.



За без малого двадцать лет Россия стала посмешищем на весь мир. Разве нет? Достаточно почитать новости:



В Ставрополе русские ели блины с лопат.

В Якутии русские слепили гигантского петуха из экскрементов.

На Урале русские взрастили сталагмит из фекалий внутри дома.

В Пермском крае русские провели соревнования по бросанию коровьих лепешек.

В Калуге русские сожгли построенный из веток 30-метровый костел - https://www.youtube.com/watch?v=C6QRLjSmZNM

В пригороде Москвы русские взяли штурмом фанерную копию берлинского Рейхстага (кстати, шоу обошлось россиянам всего в 20 млрд. рублей, т.е. 350 млн. долларов)

По всей стране власти демонстративно давят продукты, находящиеся под своими же «контр-санкциями», притом что малообеспеченные российские семьи не могут позволить себе даже элементарных продуктов питания, не говоря уже об одежде.



И, что главное, - они этим гордятся. Самим-то россиянам не стыдно жить в такой стране?



Хотя, а чем гордиться-то еще? Тем, что в 30% российских больниц нет водопровода и канализации, что врачу даже негде руки помыть? Что больше 30% жителей страны справляют нужду на улице? Что это европейская страна в XXI веке, где 40% населения живет за чертой бедности?



Нет ни одного товара, о котором с гордостью можно сказать «Made in Russia».

Десятикилограммовый ноутбук по цене 6-7 иностранных, если учитывать устаревшие характеристики?

Робот-андроид, привязанный к квадроциклу чтобы не упасть?

Новейший отечественный автомобиль, двигатель которого не мог запустить президент, которому устроили официальную презентацию

Новейший военный автомобиль повышенной проходимости не может преодолеть бордюр

Надувные резиновые макеты военной техники как гордость военной промышленности -

Коптящий атмосферу единственный авианосец «Адмирал Кузнецов»?

Все никак не взлетающие в космос ракетоносители, напрасно освящаемые священником для надежности?



Необходимо отметить, что православные священники в России за последние лет 15 стали вообще отдельной и влиятельной кастой в государстве. Весьма дико наблюдать, как они проводят обряды освящения орудий убийства - от автоматического оружия до ракет. А вся квинтэссенция Русской православной церкви – священник, освящающий ракету «Сатана» (предназначенную для массового уничтожения людей). Такое вот мирное направление христианства.



За последний год Россия вообще достигла пика своего позора.



Подмена допинговых проб у спортсменов. Подумать только! Оказалось, что спецслужбы страны по приказу свыше на протяжении длительного времени подменяли анализы олимпийских спортсменов с допингом. За это сборная России, естественно, была лишена права участвовать в Олимпийских играх. Представляли ее «отдельные спортсмены из России» без права несения флага и национальной атрибутики, показав при этом очень низкие результаты.



А контрабанда наркотиков через российское посольство в Аргентине? Такому лихому сюжету позавидовали бы голливудские сценаристы. Невероятно, чтобы целый секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев лично на президентском самолете прилетел в посольство России в Аргентине, чтобы забрать мешки с партией в почти 400 кг кокаина! Следует напомнить, что именно он почти 20 лет назад, будучи директором ФСБ, пытался обелить своих сотрудников, пойманных на попытке подложить другие мешки - с взрывчаткой - в подвал одного из домов с мирными жителями в Рязани. Этот дом должен был стать очередным в серии взрывов, реализованных ФСБ, которые собственно и привели к власти Владимира Путина. Что ж, это, действительно, первый случай в истории, когда наркокартель обладает ядерным оружием.



А покушение на убийство граждан Великобритании (бывшего российского разведчика и его дочери) в самом сердце этой страны с применением нервно-паралитического газа?



В Кремле все еще думают, что и на этот раз сойдет с рук? Как и то, что Запад забыл о подло захваченном полуострове, населенном на 80% лояльными к России русскоязычными жителями, оккупацию части соседней страны и ежедневное убийство ее граждан? Или о бомбардировках запрещенными снарядами больниц и других гражданских объектов в Сирии, убийство ни в чем не повинных детей, женщин, стариков, под видом борьбы с мировым терроризмом? Или о вмешательстве в парламентские и президентские выборы других государств? На этот раз с рук не сойдет.



Для граждан России совет один - перечитать историю развала одной страны. Страны, у которой тоже был свой сбитый Боинг, бойкот Олимпийских игр, нападения на соседние страны, пытавшиеся уйти из орбиты влияния Кремля, под видом защиты русскоязычного населения. Страны, напавшей на одно из восточных государств и позорное бежавшей из него. Страны c гонкой вооружений. Страны, с несоизмеримой разницей между доходами партийной верхушки и еле выживающего населения, вопиющая коррупция и несправедливость. Что и стало причиной краха.



