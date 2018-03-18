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опубликовано редакцией на Переводике 18.03.18 06:09
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Американские сенаторы хотят наложить санкции на Россию за продажу ЗРК С-400 в другие страны

Friday, March 16, 2018  

WASHINGTON – Американский сенатор Боб Менендез (D-N.J)., старейший член Комитета Сената по иностранным делам, возглавил группу  коллег-сенаторов подписавших сегодня письмо заместителю госсекретаря Джону Салливану, с просьбой предоставить подробный анализ  администрацией Трампа текущего состоянии российских продаж системы ПВО С-400 или переговоров [о её продаже] с другими странами. Официальное письмо сенаторов  последовало после появления сообщений о переговорах между Россией и определенными странами о продаже Кремлём комплексов С-400, сделках, которые будут считаться  достаточно значительными, чтобы вызвать обязательные санкции согласно Закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act - CAATSA).

Menendez Speaks on Russia, Iran, N. Korea Sanctions Bill


Письмо,  кроме сенатора Менендеза  подписали сенаторы Richard Blumenthal (D-Conn.); Chris Coons (D-Del.); Tammy Baldwin (D-Wis.); Elizabeth Warren (D-Mass.); Martin Heinrich (D-NM.); Amy Klobuchar (D-Minn.); Cory Booker (D-N.J.); Chris Van Hollen (D-Md.); Bob Casey (D-Pa.) and Ron Wyden (Ore.).


Письмо сенаторов приведено ниже:

March 16, 2018

Достопочтенному  Джону Дж. Салливану (John J. Sullivan)

Заместителю Государственного секретаря США

U.S. Department of State

Washington, DC 20520

Уважаемый заместитель госсекретаря  Салливан:

Мы  надеемся  на продолжение сотрудничества  Госдепартамента с Сенатом в деле  практической реализации обязательных положений  Закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act - CAATSA). Как Вы знаете, мы остаемся озабоченными отсутствием достижений Администрацией  [президента Трампа] положений Раздела 231, который предписывает наложение вторичных санкции против тех, кто осуществляет значительные сделки с российскими  оборонным и разведывательным секторами. Учитывая их ответственность за атаку на избирательный процесс США в 2016 году, санкции в Разделе 231 разработаны таким  образом, чтобы значительно сократить доходы этих конкретных секторов.

Мы пишем сегодня  специально, чтобы получить информацию  о переговорах, которые, как сообщают, проходят  между Россией и определенными странами о продаже российским  правительством систем ПВО С-400 и справиться о том - могут  ли эти соглашения, о которых сообщают, вызвать обязательные санкции  (согласно CAATSA).

Ранее в этом месяце исследовательская служба Конгресса  сделала компиляцию прессы, сообщавшей о потенциальных российских правительственных продажах системы С-400 в страны во всем мире. Признавая, что эти отчеты не  могут дать полную картину по данному вопросу , мы просим, чтобы Вы предоставили нам подробный анализ (в секретной или несекретной форме) текущего состояния  российских продаж или переговоров о продаже С-400 с:

  • Китаем

  • Турцией

  • Индией

  • Саудовской Аравией

  • Катаром

  • Любыми другими странами

Мы также просим предоставить  полную сводку наших дипломатических усилий  по воспрепятствованию завершению любых сделок  с С-400. В любом случае, продажа С-400 должна рассматриваться как  “значительная сделка”, и мы ожидаем, что любая продажа будет обозначена.

Мы остаемся глубоко обеспокоенными  тем, что высшее руководство нынешней  Администрации не отдает приоритета дипломатическим  усилиям по реализации положений CAATSA в отношениях  со странами во всем мире. Мы ожидаем регулярно получать информацию  об усилиях Государственного департамента по осуществлению и продвижению санкций. Мы  ожидаем Вашего ответа и продолжения нашего диалога о сдерживании России, ответственной за ее пагубные усилия по  вмешательству и военную агрессию на Украине.

С уважением


Press Contact

Juan Pachon 202-224-4744



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теги: США  
   
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