Американские сенаторы хотят наложить санкции на Россию за продажу ЗРК С-400 в другие страны

Friday, March 16, 2018

WASHINGTON – Американский сенатор Боб Менендез (D-N.J)., старейший член Комитета Сената по иностранным делам, возглавил группу коллег-сенаторов подписавших сегодня письмо заместителю госсекретаря Джону Салливану, с просьбой предоставить подробный анализ администрацией Трампа текущего состоянии российских продаж системы ПВО С-400 или переговоров [о её продаже] с другими странами. Официальное письмо сенаторов последовало после появления сообщений о переговорах между Россией и определенными странами о продаже Кремлём комплексов С-400, сделках, которые будут считаться достаточно значительными, чтобы вызвать обязательные санкции согласно Закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act - CAATSA).

Menendez Speaks on Russia, Iran, N. Korea Sanctions Bill





Письмо, кроме сенатора Менендеза подписали сенаторы Richard Blumenthal (D-Conn.); Chris Coons (D-Del.); Tammy Baldwin (D-Wis.); Elizabeth Warren (D-Mass.); Martin Heinrich (D-NM.); Amy Klobuchar (D-Minn.); Cory Booker (D-N.J.); Chris Van Hollen (D-Md.); Bob Casey (D-Pa.) and Ron Wyden (Ore.).





Письмо сенаторов приведено ниже:

March 16, 2018

Достопочтенному Джону Дж. Салливану (John J. Sullivan)

Заместителю Государственного секретаря США

U.S. Department of State

Washington, DC 20520

Уважаемый заместитель госсекретаря Салливан:

Мы надеемся на продолжение сотрудничества Госдепартамента с Сенатом в деле практической реализации обязательных положений Закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act - CAATSA). Как Вы знаете, мы остаемся озабоченными отсутствием достижений Администрацией [президента Трампа] положений Раздела 231, который предписывает наложение вторичных санкции против тех, кто осуществляет значительные сделки с российскими оборонным и разведывательным секторами. Учитывая их ответственность за атаку на избирательный процесс США в 2016 году, санкции в Разделе 231 разработаны таким образом, чтобы значительно сократить доходы этих конкретных секторов.

Мы пишем сегодня специально, чтобы получить информацию о переговорах, которые, как сообщают, проходят между Россией и определенными странами о продаже российским правительством систем ПВО С-400 и справиться о том - могут ли эти соглашения, о которых сообщают, вызвать обязательные санкции (согласно CAATSA).

Ранее в этом месяце исследовательская служба Конгресса сделала компиляцию прессы, сообщавшей о потенциальных российских правительственных продажах системы С-400 в страны во всем мире. Признавая, что эти отчеты не могут дать полную картину по данному вопросу , мы просим, чтобы Вы предоставили нам подробный анализ (в секретной или несекретной форме) текущего состояния российских продаж или переговоров о продаже С-400 с:

Китаем

Турцией

Индией

Саудовской Аравией

Катаром

Любыми другими странами

Мы также просим предоставить полную сводку наших дипломатических усилий по воспрепятствованию завершению любых сделок с С-400. В любом случае, продажа С-400 должна рассматриваться как “значительная сделка”, и мы ожидаем, что любая продажа будет обозначена.

Мы остаемся глубоко обеспокоенными тем, что высшее руководство нынешней Администрации не отдает приоритета дипломатическим усилиям по реализации положений CAATSA в отношениях со странами во всем мире. Мы ожидаем регулярно получать информацию об усилиях Государственного департамента по осуществлению и продвижению санкций. Мы ожидаем Вашего ответа и продолжения нашего диалога о сдерживании России, ответственной за ее пагубные усилия по вмешательству и военную агрессию на Украине.

С уважением





Press Contact

Juan Pachon 202-224-4744

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