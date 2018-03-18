В России заговорили о жизни без Путина, даже сам он думает об этом

Предсказуемое переизбрание Владимира Путина 18 мартаприведет к непредсказуемому четвертому сроку российского президента. Победа практически гарантирована: Путин сможет оставаться на своем посту до 2024 года, что сделает его правление самым продолжительным после Иосифа Сталина. На Западе Путина воспринимают как нарциссиста и деспота, воображающего из себя царя, держащегося за власть в течение 18 лет. Но восстановление империи из обломков Советского Союза потребовало времени, и теперь ему предстоит столкнуться с рядом насущных проблем, которые угрожают будущей стабильности России. Его следующий срок будет качественно отличаться от предыдущих, поскольку ему придется переставлять различные шахматные фигуры в долгой партии. Более того, сам глава РФ уже задумывается о том, что будет после его отхода от власти. Об этом пишет старший аналитик американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor по Евразии и специалист по СНГ Лорен Гудрич в материале, текст которого есть в распоряжении "Апострофа".





По своей сути Путин – патриот. Он понимает сильные стороны России, ее исторические циклы и вероятное будущее. Бывший агент КГБ, Путин пришел к власти после распада СССР и хаоса 1990-х годов при бывшем президенте Борисе Ельцине. Опираясь на связи в Санкт-Петербурге и Федеральную службу безопасности, Путин стал президентом в 2000 году, унаследовав политически разобщенную страну, страдающую от разрушенной экономики и ярого регионализма, истощенную кровавой войной на Кавказе. Его первый и второй сроки пребывания в должности были сосредоточены на том, чтобы сдержать анархию. Он подавил несогласие в регионах, расправился с олигархами, национализировал стратегические активы, разобрался с политическими вызовами и укрепил национализм. Установив авторитарную систему, Путин объединил страну под своей властью.



Первая инаугурация Владимира Путина Фото: kremlin.ru

К концу второго путинского срока в 2008 году Россия была относительно стабильна в финансовом и социально-политическом плане, и она снова возвращалась на мировую арену. Путину повезло с высокими ценами на энергоресурсы в мире, что позволило ему наполнить казну Кремля и стабилизировать финансовую систему. Однако главе Кремля удалось успешно установить свой режим не только благодаря денежным доходам, а также в связи с проявленной им хитростью и глубоким пониманием угроз для целостности России и проблем, которые выпадают на долю любого сильного российского лидера. Несмотря на однозначное переизбрание 18 марта, он задумывается о мире и о России после Путина.

Сложные задачи

Несмотря на свою воинственность, Россия является по своей природе слабой страной. Географически это – крупнейшее государство в мире, и транспортировка энергии, продовольствия и ресурсов через него является сложной. На протяжении всей своей истории страна зависела от экспорта товаров. В России проживают 160 различных этнических групп и коренных народов. И сильные соперники находятся вдоль ее границ. По этим причинам российские лидеры, такие как Путин, вынуждены поддерживать стабильность железной рукой. Но накануне его четвертого срока две большие перемены – экономические и демографические – угрожают способности Путина сохранить стабильность и удержать власть.



Географически Россия это – крупнейшее государство в миреФото: kremlin.ru

Общественный договор Путина. Придя к власти, Путин заключил неофициальный общественный договор с российским народом для поддержания финансовой и экономической стабильности. Договор подразумевает стабильную выплату зарплат, гарантированные пенсии, надежную банковскую систему, государственную поддержку стратегических активов и возможности для следующего поколения. Экономическое положение России формирует лояльность (или, по крайней мере, несопротивление) элиты, населения в целом, военных и служб безопасности. При Путине Россия довольно неплохо оправилась после экономических трудностей; однако в настоящее время она вступает в длительный период стагнации, отражающийся на всей стране.

Уровень бедности в России растет самыми быстрыми темпами за 20 лет, а минимальная зарплата там ниже прожиточного минимума. Среднестатистические россияне тратят половину своей зарплаты на еду, более 25% говорят о регулярных задержках или сокращении зарплаты. Кремль выпотрошил свой Резервный фонд в начале года и теперь запустил руку в Фонд национального благосостояния, который предназначен для обеспечения пенсий. Российская банковская система также быстро ухудшается, при этом Центральный банк закрыл треть банков страны за последние три года.



Уровень бедности в России растет самыми быстрыми темпами за последние 20 лет Фото: cepr.su

Именно экономика вызывает наибольшую тревогу у подавляющего большинства россиян. Из более чем тысячи протестов в 2017 году две трети были связаны с экономикой. Плакаты, которые держали участники массовых демонстраций в июне 2017 года, призывали Кремль тратить деньги на хлеб, а не на бомбы – выпад против военных интервенций Москвы в Сирии и Украине.

Коррупция – еще одна причина недовольства в России. Россияне в значительной степени игнорировали коррупцию Путина и его приспешников, пока страна процветала, но антикоррупционная кампания против Кремля набирает обороты, чему способствовала популярность оппозиционера-супертяжеловеса Алексея Навального и его антикоррупционных разоблачений.



Популярность Алексея Навального стремительно растет Фото: Евгений Фельдман для проекта "Это Навальный"

Подобное недовольство проявляется и у российских элит, как в Кремле, так и среди олигархов. Элиты поддерживали Путина, пока их активы были защищены и приумножались. Но теперь их бизнес-возможности ограничиваются из-за застоя в экономике и западных санкций, введенных в ответ на внешнеполитическую деятельность Москвы. Многие элиты потеряли или боятся потерять свои финансовые активы, и Кремль все чаще берет на себя ответственность за сохранение их благосостояния.

Это усилило конкуренцию среди элит и уменьшило способность Путина контролировать это противостояние. Наиболее ярким примером является отстранение главой "Роснефти" Игорем Сечиным министра экономического развития Алексея Улюкаева в прошлом году (в результате которого Улюкаев оказался в тюрьме, - "Апостроф"). Другими примерами являются новые битвы за активы между металлургическими олигархами и необратимое превращение Чечни в феодальное княжество Рамзана Кадырова, основанное на консервативных исламских ценностях. Кроме того, крупные службы безопасности устроили бряцанье оружием вокруг ключевых активов и капиталов, что может стать проблемой во время четвертого срока Путина для сохранения контроля над другими элитами.



Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев Фото: kremlin.ru

Демография. Договор Путина с населением и элитами уходит на второй план, когда он сталкивается с еще одной проблемой: демографией. Население страны сокращается, несмотря на растущее число мусульманского населения – с 13 млн в 1990 году до прогнозируемых более 20 млн человек в 2030-м. Эта тенденция усугубляет социальную напряженность между этническими группами, особенно потому, что многие мусульманские субъекты РФ, такие как Чечня и Дагестан, в значительной степени субсидируются Кремлем, и многие российские мусульмане массово приезжают в более этнически русские города в поисках рабочих мест. Этот демографический сдвиг усиливает влияние мусульманских лидеров, таких как Кадыров.



Молитва в честь мусульманского праздника Курбан-Байрам в Москве Фото: Андрей Никеричев

Кроме того, Россию охватывает смена поколений: почти треть населения страны родилась после развала Советского Союза в 1991 году. Этот класс знает только Путина как лидера страны и почти не помнит о лихих 1990-х. Россияне, достигшие совершеннолетия, сами по себе не являются антипутинистами, хотя в основном предпочитают предсказуемому продолжению правления Путина возможность выбора лидера. Недавний опрос Левада-центра показал, что только 15% россиян в возрасте 18-24 лет полагают, что Путин действует в интересах россиян, а 74% считают, что он несет ответственность за проблемы РФ. В последние годы участниками протестов становятся преимущественно молодые люди, по сравнению с протестами 2011-2012 годов, на которые выходили люди среднего возраста. Демонстрации все чаще организуются в социальных сетях (в которых активно это новое поколение), что затрудняет для Кремля их контроль или срыв.



Демонстрации в центре МосквыФото: Евгений Фельдман для проекта "Это Навальный"

Внешние вызовы. На фоне усиливающихся внутренних проблем перед Россией также стоит вопрос сохранения своих позиций на мировой арене. Противостояние с Западом и санкции только усугубляют экономическую ситуацию в стране. Россия расширяет свою амбициозную военную программу, поскольку гонка вооружений возобновляется, а существующие договоры о контроле над вооружениями срываются. Национальная оборона – это вопрос, которым Путин отказывается пренебрегать, выделяя на него все больше средств, несмотря на ограниченный бюджет.

Тем временем Россия укрепляет связи с Китаем и многими ближневосточными странами. Москва инвестирует в дорогостоящие энергетические проекты с Турцией, Китаем и другими странами, чтобы уменьшить зависимость от западного энергетического рынка. Путин пытается сформировать сильный образ России за рубежом, чтобы избавить страну от внутренних потрясений. Однако большее присутствие на мировой арене приковывает внимание иностранных игроков, которые могут в результате вмешаться в дела России. Кремль пытался строго регулировать иностранное влияние через СМИ и социальные сети, но ужесточение режима может только разжечь общественное недовольство.



Владимир Путин с председателем КНР Си ЦзиньпиномФото: kremlin.ru

Политика и Путин

Чем дольше лидер остается у власти, тем более изобретательным он должен быть, чтобы сохранить эту власть. Одна из стратегий, которую использует Путин, - возвращение политических дискуссий в Россию после десятилетий, когда другие точки зрения подавлялись цензурой, убийствами и арестами журналистов и оппозиционеров, а также широким распространением информации, контролируемым государством. За последние несколько лет начали появляться альтернативные мнения, даже в государственных СМИ.

Кремль понимает, что российскому народу – на всех уровнях – нужен способ выразить свое недовольство и продвигать свои повестки дня. Относительно прогрессивную риторику можно услышать от протестующих, СМИ, аналитических центров, бизнес-лидеров и политиков. Однако позволять такой диалог рискованно для Кремля, и режиму Путина нужно маневрировать, чтобы в итоге не пострадать самому. Помимо этого, Кремль разрабатывает план, как бы подключить различных оппозиционных лидеров к обсуждению внутренней и внешней политики государства, чтобы создать менее антагонистическую и более конструктивную систему оппозиции.



Президент РФ Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Правительство решилось на обмен мнениями с оппозицией и независимыми силами на фоне трудностей в решении ряда российских проблем. Кремль рассматривает несколько сложных реформ в сфере госбюджета, энергетическом секторе, службах безопасности и банковской системе. В каком направлении пойдут эти широкомасштабные реформы, неясно, но Кремль, похоже, учитывает альтернативные точки зрения.

Возвращение плюрализма не означает, что Путин сталкивается с настоящим соперником. Его настоящие соперники – это проблемы, стоящие перед страной, и система культа личности, которую он построил вокруг себя. Это заставляет Путина, как и большую часть страны, начать задумываться о будущем России без него – теме, которая раньше была табу для большинства российских СМИ.

За прошедший год ряд выбранных Путиным чиновников 30-40 лет прошли через ключевые должности – от губернаторов до министров. Считается, что таким образом Путин испытывает людей, которых могут назначить на высшие государственные должности. Наиболее заметными из них являются 35-летний министр экономического развития Максим Орешкин, 46-летний глава администрации президента Антон Вайно и 40-летний председатель правления "Россельхозбанка" Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.

В советский период специалисты изучали, как рассаживаются члены Политбюро в ложе Большого театра на балете, чтобы оценить их роль и влияние. Сегодня кремленологи смотрят хоккейные матчи Путина на Красной площади или видео, как, например, региональные чиновники прыгают с скалы. Назначения и демонстрации – это способ Путина выдрессировать новое поколение для службы и появления на публике. Маловероятно, что Путин выберет одного преемника, но он может попытаться превратить персонализированную систему в более коллективную, как и последнее советское Политбюро.

Похоже, что попытка создать постпутинскую систему на фоне внутренних и международных вызовов, стоящих перед Россией, станет самым большим испытанием Путина. Хорошо зная недавнюю историю России, Путин попытается добиться успеха в том, в чем провалились другие российские лидеры, такие как Леонид Брежнев и Михаил Горбачев. Насколько он сумеет добиться успеха в этом, станет понятно в ближайшие годы. Это и покажет, сумеет ли Россия сохранить стабильность и свое место в мире.

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