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Генштаб России прямо обличил США в обучении диверсантов и заброске химоружия в Сирию

17.03.2018


17 марта, начальник Главного оперативного управления Генерального штаба генерал Рудской, выступил с жестким и чрезвычайно откровенным обращением к Соединенным Штатам Америки.

На брифинге Минобороны, он сообщил:




- «Несколько дней назад начальник ГШ РФ Валерий Герасимов, сообщил всем средствам массовой информации и нашим коллегам в США о том, что Россия осведомлена о планах «умеренной оппозиции» совершить провокацию с применением химического оружия в Восточной Гуте. [читайте подробнее] Нами было заявлено, что согласно разведданным, в ряд кварталов уже свезены представители массовки, женщины, дети, «Белые каски» и системы спутниковой связи для вещания этой постановки в эфир.
Сегодня, мы получили дополнительную информацию на этот счет и заявляем:
1. Гуманитарная помощь «страдающим жителям Восточной Гуты» от западного сообщества, вылились в то, что согласно свидетельствам спасенных местных жителей, все ее объемы перешли в руки боевиков. Мирным жителям не досталось ничего, в то время как боевики, торгуя этими продуктами и средствами, вынудили часть граждан вступить в свои ряды, обещая в замен продовольствие их семьям.
2. Нам достоверно известно, что в районе города Ат-Танф (50-ти километровая зона вокруг военной базы США в Сирии), американскими инструкторами подготовлено несколько групп боевиков для проведения на юге страны провокаций с применением химического оружия.
В начале марта, эти диверсионные группы были переброшены в южную зону деэскалации (район города Дераа), где располагаются формирования так называемой «Свободной Сирийской Армии». И именно ими сейчас готовится серия провокаций с подрывом взрывных устройств начиненных отравляющими веществами. В дальнейшем этот факт будет использован для обвинения правительственных войск в применении химического оружия и попыток прямой агрессии со стороны Америки под предлогом этого «факта».
Сообщаем, что компоненты для изготовления химических боеприпасов уже доставлены в южную зону деэскалации под прикрытием гуманитарных конвоев ряда неправительственных западных организаций.
Помимо компонентов отравляющих веществ, боевикам переданы взрыватели закамуфлированные под сигаретные пачки. Кроме того, бандформирования Джебхад – Ан-Нусра, с привлечением так называемых «Белых касок», готовят постановочную химатаку в районах населенных пунктов Аль-Габит и Кал-Плуза, расположенных в 25 километрах к западу от Идлиба. Для этого туда доставлено ровно 20 контейнеров с хлором.
Все готовящиеся мероприятия предусматривают широкое освещение в западных средствах массовой информации. А в конечном итоге, данные провокации должны послужить поводом для нанесения Соединенными Штатами Америки и их союзниками ударов по военным и государственным объектам на территории Сирии.
Генштаб России отмечает наличие признаков подготовки к данным ударам в восточной части Средиземного моря, Персидском заливе и в Красном море. В частности, там созданы ударные группировки морских носителей для крылатых ракет.
В этой связи сообщаем, что Генеральный Штаб вооруженных сил Российской Федерации продолжает внимательно отслеживать обстановку в Сирийской Арабской Республике и уведомляем все вовлеченные стороны о том, что в случае нанесения ударов по правительственным кварталам Дамаска, где помимо прочего расположены российские военнослужащие, советники, дипломаты, представители Центра по примирению сторон и военная полиция, ответный удар будет нанесен не только по крылатым ракетам, но и по их носителям.
Спасибо за внимание».

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теги: Сирия  
   
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