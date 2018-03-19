Aviationweek: F-35 получили возможность применять полный спектр заявленного вооружения

Новейшие стелс-истребители пятого поколения ВВС США F-35A наконец-то получили возможность использовать полный ассортимент вооружений, предусмотренный планом программы. Теперь самолеты могут применять в бою полный спектр ракет "воздух-воздух" и снарядов "воздух-земля".

Администратор программы F-35 Joint Program Office (JPO) официально подтвердил, что все системы F-35 оснащены новейшей версией программного обеспечения, позволяющей максимально реализовать боевой потенциал. Об этом сообщает издание Aviationweek со ссылкой на JPO, Lockheed Martin и ВВС.

Речь идет о финальной версии ПО Block 3F. Она установлена на самолетах F-35A, которые дислоцированы на авиабазе Хилл в штате Юта и в Японии. Благодаря этому ПО самолеты смогут применять ракеты ближнего радиуса действия AIM-9X Sidewinder, пушку 25-мм калибра GAU-22 и высокоточную управляемую авиабомбу GBU-39, основное преимущество которой — малозаметность: при длине 1,8 метров и диаметре корпуса 0,19 метров бомба имеет ЭПР около 0,015 м2, что затрудняет отражение массированного удара такими средствами при помощи ЗРК.

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Для переброшенных в Японию самолетов F-35 это стало долгожданной вехой, подчеркивающей приверженность США защите союзников от ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР.

Следует отметить, что с прошлого года на японской авиабазе Кадена постоянно присутствует свыше 10 самолетов данного типа.

Между тем, две другие версии F-35 — с укороченным взлетом (F-35B) и палубная (F-35С) — получат ПО 3F уже в мае-июне. Об этом 28 февраля рассказал журналистам вице-адмирал Мат Винтер. Для F-35C это означает, что самолет сможет использовать AGM-154 (JSOW). AGM-154 Joint Standoff Weapon — это работающая по принципу "пустил-забыл" тактическая планирующая управляемая авиационная бомба, которая предназначена для поражения широкого спектра стационарных и подвижных целей за пределами зон ПВО.

Несмотря на то, что длительная фаза программы F-35, наконец, подходит к концу, JPO и Lockheed продолжат работу по модернизации самолета. В первую очередь речь идет об обновлении библиотеки угроз, системах логистики и тренажерах.

"Мы обрели боевые возможности, способные противостоять современным угрозам", — сказал Винтер.

По его словам, нынешние возможности F-35 "абсолютно эффективны" с точки зрения "сегодняшнего дня". В то же время он отметил, что к 2025 году потребуется развиваться с "опережением", чтобы "система F-35 сохраняла технологическое превосходство" на протяжении долгих десятилетий.

Программа F-35 стартовала в конце 1990-х годов, однако лишь в этом году планируется достичь полной боеготовности самолета.

Уже сейчас идет работа над 4-й версией ПО для F-35 — Block IV. Она будет запущена к 2020-му году. Предполагается, что в дальнейшем ПО будет идти с двухгодичным опережением в отношении развивающихся угроз. Основная часть программного кода Block IV будет посвящена противодействию перспективному ПВО со стороны России и Китая, с которым F-35 предположительно столкнется в 2020-2040е годы и далее.

Разрабатываемое ПО будет основываться на уже действующих наработках, таких как Block 2B, Block 3i, а также Block 3F. Первые две значительно увеличили боевые возможности самолета по сравнению с прежними версиями, а третья серьезно повысила способность F-35 подавлять оборону противника.

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