опубликовано редакцией на Переводике 19.03.18 04:02 скаут: Игорь Львович

"Кто такой Феликс Сатер, обещавший президенту США поддержку Путина: BuzzFeed" Глобальная сеть - 18 марта 2018 г. BuzzFeed: Кто такой Феликс Сатер, обещавший президенту США поддержку Путина Комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующая вмешательство России в американские выборы, допросила бизнесмена Феликса Сатера. Тот якобы предлагал будущему президенту построить Trump Tower в Москве, обещая поддержку Владимира Путина. Имя Сатера уже неоднократно всплывало в американской прессе: его подозревали в мошенничестве на Уолл-Стрит, работе на американскую разведку и связях с мафией. Издание BuzzFeed встретилось с бизнесменом и поговорило с десятком бывших и действующих сотрудников спецслужб США, чтобы выяснить, кем на самом деле является Феликс Сатер. «Медуза» пересказывает это расследование.

Феликс Сатер родился в Москве в 1966 году. Когда ему исполнилось шесть лет, его семья эмигрировала в Израиль, а затем перебралась в США, где Феликс получил американское гражданство. Он вырос в Бруклине и довольно рано занялся бизнесом, устроившись брокером на Уолл-Стрит. В 1991-м Сатер угодил на 12 месяцев в тюрьму за пьяную драку в ресторане на Манхэттене: он ударил своего коллегу бокалом от «Маргариты», сильно поранив тому лицо. Выйдя из тюрьмы, Сатер организовал фирму, занимавшуюся торговлей акциями на бирже Nasdaq по мошеннической схеме pump and dump с привлечением нескольких мафиозных кланов. Компания Сатера заработала на этой схеме около 40 миллионов долларов. В 1995-м Сатер, по его собственным словам, вышел из «грязного бизнеса» и через год оказался в Москве, где занялся заключением контрактов в телекоммуникационной сфере. Однажды на обеде со своими российскими партнерами он был представлен американцу Милтону Блейну. Тот оказался сотрудником Разведывательного управления Минобороны США и завербовал Сатера. При этом Блейн отметил, что, если новоявленного шпиона раскроют, США откажутся от него и в лучшем случае он «получит пулю в голову». Сатер говорит, что не получал денег от правительства США за свою агентурную деятельность и занимался ею из азарта и желания помочь своей стране. Секретный агент довольно быстро доказал свою состоятельность и полезность. «Квотербек» В 1998 году Сатеру поручили отследить местонахождение переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, которые ЦРУ в свое время передало моджахедам для противостояния советским войскам в Афганистане. Теперь в разведке опасались, что оружие могло попасть в руки радикальных джихадистов. Спустя некоторое время Сатер через посредника прислал в ЦРУ серийные номера ПЗРК, которые ему удалось найти. Когда в разведке ему не поверили, он выслал фотографию комплексов на фоне свежего номера газеты, подтверждающего актуальность снимка. В августе 1998 года президент Билл Клинтон санкционировал военную операцию «Infinite Reach», в ходе которой в афганском городе Хост были разгромлены тренировочные лагеря «Аль-Каеды». Операция стала ответом на теракты в посольствах США в Кении и Танзании, в результате которых погибли 224 человека. Как рассказали действующие и бывшие чиновники американской разведки, координаты для бомбардировок террористов предоставил Феликс Сатер. Помимо этого, Сатеру удалось внедрить на рынок драгоценных металлов Афганистана своего агента, который выявлял дилеров, отмывающих деньги в интересах «Аль-Каеды». Впоследствии он снабдил разведку данными о готовящемся покушении на президента Джорджа Буша и госсекретаря Колина Пауэлла в Афганистане, а также раскрыл заговор с целью отравления Буша и вице-президента Дика Чейни в парикмахерской американского Сената. В 1998 году полиция Нью-Йорка обнаружила в камере хранения на Манхэттене ружье, два пистолета и сумку с документами, подробно расписывающими мошеннические схемы, которыми Сатер пользовался на Уолл-Стрит. ФБР открыло против него расследование. В это же самое время шпион вербовал своего самого ценного информатора — разведчика афганского «Северного альянса». Сатер рассказывает, что, когда ФБР предъявила ему обвинения, он сразу же вылетел в Нью-Йорк с намерением сдаться властям и сотрудничать со следствием. Явившись на допрос, он немедленно раскрыл свой главный козырь, только что полученный от афганского источника — пять номеров личных мобильных телефонов главы «Аль-Каеды» Осамы бин Ладена. Сатер признал свою вину в мошенничестве на бирже, но Минюст США приостановил дело. С тех пор Сатер стал упоминаться в отчетах ФБР как Джон До или «Квотербек». После терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне Сатер усилил давление на афганского информатора. «Я не большой парень с пистолетом. Мое оружие — жадность. Я знаю, как сыграть на этом чувстве», — рассказал он журналистам. Так, своему источнику он пообещал, что тот возглавит федеральную резервную систему Афганистана после вторжения американцев в страну. Для этого он даже зарегистрировал ряд компаний в Делавэре, чтобы через них оформить липовые документы на имя информатора. Вскоре он уже получил в свое распоряжение копии паспортов членов «Аль-Каеды», маршруты эвакуации террористов, местоположения их баз и оружейных тайников. Только позже Сатер узнал, что у его информатора был собственный, еще более влиятельный источник информации: персональный секретарь главы Талибана Муллы Омара, скрывавшийся в одной пещере с бин Ладеном. Утечка в The New York Times В нулевые Феликс Сатер вывел свой бизнес на новый уровень. Вместе с миллиардером казахского происхождения Тевфиком Арифом он основал компанию Bayrock Group и снял офис в Trump Tower. Через несколько дней Сатер постучался в дверь офиса Дональда Трампа со словами: «Я намереваюсь стать крупнейшим девелопером Нью-Йорка и вы хотите стать моим партнером». Трамп действительно стал деловым партнером Сатера, чему есть множество документальных подтверждений. Сатер ездил по миру, находя инвесторов под строительные проекты, а Трамп получал гонорары, давая проектам свое имя. Бизнесмены характеризовали Сатера как весьма жесткого человека. Например, один девелопер из Аризоны утверждает, что Сатер грозился отрезать ему ноги из-за сорвавшейся сделки. В середине 2000-х Сатер занимался и бизнесом, и работой на американские спецслужбы. Так, в 2005 году Сатер под прикрытием ФБР побывал на Кипре и в Турции, где способствовал поимке российских и украинских хакеров, похитивших средства у американских компаний. Дональд Трамп на бизнес-конвенции в Колорадо. Справа от него — Феликс Сатер. 14 сентября 2005 года

Cyrus McCrimmon / The Denver Post / Getty Images

В 2007 году газета The New York Times обнаружила и опубликовала факты о криминальном прошлом Сатера, после чего его бизнес рухнул. Бизнесмен опять уехал в Россию, где два года работал в Mirax Group Сергея Полонского. В 2009-м Сатер вернулся в США и предстал перед судом по возобновленному делу о мошенничестве. В ходе слушаний за него поручились два федеральных прокурора и четыре агента ФБР, после чего судья приговорил его к штрафу в 25 тысяч долларов. Это позволило Сатеру вновь вернуться к Трампу, который назначил его своим старшим советником. В 2015 году, после начала президентской кампании, Сатер предложил осуществить давнюю идею Трампа о строительстве Trump Tower в Москве. Он написал личному помощнику будущего президента Майклу Коэну, что заручится поддержкой Владимира Путина и это в конечном счете поможет Трампу стать президентом США. Их переписка впоследствии оказалась в прессе. Сейчас, отвечая на вопрос BuzzFeed, Сатер говорит, что он не был знаком с Путиным и даже не верил, что Трамп сможет стать президентом, но, раз ему представилась возможность заработать, он хотел ей воспользоваться. Два года спустя Феликс Сатер вел переговоры с украинскими политиками о возможной энергетической сделке в Восточной Европе, когда на него вышел депутат Андрей Артеменко с планом российско-украинского урегулирования. Документ, который Артеменко попросил передать Трампу, предлагал России арендовать Крым у Украины на 30-50 лет, после чего США сняли бы санкции с Москвы. Сатер передал план Коэну. Тот выбросил его в мусорное ведро. Сейчас Дональд Трамп отрицает, что когда-либо был знаком с человеком по имени Феликс Сатер. Сам бизнесмен говорит, что его карьера и личная жизнь полностью разрушены из-за расследования Роберта Мюллера, подозрений в связях с русскими и постоянной лжи о нем в прессе. Поэтому, по его словам, он решил детально рассказать о своей жизни BuzzFeed, чтобы реабилитироваться в глазах общественности. Сатер до сих пор сотрудничает с американской разведкой и хочет снова поработать с Трампом. «Первое, что я сделаю, когда Трамп покинет свой пост, — случись это через неделю, в 2020-м или еще четыре года спустя — я приду к нему в кабинет и скажу: „Давай построим башню Трампа в Москве!“ Я серьезно».





