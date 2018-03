архив



опубликовано редакцией на Переводике 19.03.18 "The Times of Israel", "Did the Mossad kill a Russian general for peddling deadly nerve agent to Syria?" Израиль - 18 марта 2018 г.

"Did the Mossad kill a Russian general for peddling deadly nerve agent to Syria?" Израиль - 18 марта 2018 г. Моссад убил российского генерала за продажу смертоносного нервно-паралитического отравляющего вещества Сирии? В докладе предполагается, что Израиль был глубоко обеспокоен тем, что Анатолий Кунцевич, один из из тех кто стоял за разработкой ОВ “Новичок”, работал с Дамаском, и неоднократно предупреждал об этом Москву, но напрасно. By TOI STAFF

Военные осматривают минивэн в Winterslow, Англия, 12 марта, 2018 г., во время расследования отравления нервно-паралитическим отравляющим веществом бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. (AP Photo/Frank Augstein) Советский генерал, стоявший за созданием смертоносного нервно-паралитического отравляющего вещества, которое, как подозревают, было использовано при попытке отравления на прошлой неделе в Великобритании, вызывал большую обеспокоенность в Израиле в 1990-х годах. Еврейское государство тревожилось по поводу того, что он пытался продать свои знания Сирии, и, согласно сообщению, опубликованному в пятницу, он позже умер при таинственных обстоятельствах,. Генерал, Анатолий Кунцевич, описываемый как выдающийся эксперт по химическому оружию, руководил созданием очень мощного, разработанного Советами, отравляющего вещества нервно-паралитического действия под названием “Новичок”, которое, как заявляет Великобритания, было использовано 4 марта против бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. Согласно сообщению, опубликованному на новостном портале Ynet израильским журналистом и автором Роненом Бергманом, чьё “Rise and Kill First: The Secret History of Israel’s Targeted Assassinations” (“Поднимись и убей первым: Тайная история целенаправленных убийств Израиля”), была издана ранее в этом году, в условиях распада Советского Союза Кунцевич попытался продать свои знания сирийцам “Кажется его бизнес с сирийцами был не правительственной инициативой, а скорее его личной попыткой позаботиться о своих собственных интересах” написал Бергман, и добавил, что Кунцевич получал “огромные денежные суммы”.











Hans de Vreij@hdevreij Советские солдаты работают над бомбой с зарином. Шиханы. Объект химвооружения, USSR, 1987. First pic: MOD. Others © Hans de Vreij 9:17 AM - Apr 10, 2017 Израиль неоднократно предупреждал Москву, но безрезультатно. “Считалось, что [Президент России Борис] Ельцин или не мог или не хотел вмешиваться” говорилось в сообщении. Бергман цитирует книгу “Волонтер”, которая была издана в Канаде Майклом Россом. В книге Майкл Росс он утверждал, что был агентом Mossad и что его неоднократно посылали, чтобы предупредить высокопоставленных российских чиновников о действиях Кунцевича. И снова, без каких-либо последствий. “Израиль был разъярен. 29 апреля 2002 г., при обстоятельствах, которые остаются неизвестными, Кунцевич умер во время полета из Алеппо в Москву” написал Бергман. “Сирийцы, кажется, уверены в том, что израильская разведка смогла добраться до генерала и отравить его”. Сирия согласилась сдать свой химический арсенал в 2013 г., когда тогдашний американский президент Барак Обама угрожал нанести ракетные удары в ответ на химическую атаку в контролируемом мятежниками пригороде Дамаска во время разгоревшейся в стране гражданской войны. В результате этой атаки, как полагают, погибло более 1000 человек. Обама отказался от ракетных ударов по Сирии после того, как президент Башар Асад согласился на сдачу химического оружия. Однако с тех пор Сирию неоднократно обвиняли в атаках с использованием хлоргаза Произошедшее на прошлой неделе нападение с использованием отравляющего вещества нервно-паралитического действия вызвало серьезное ухудшение отношений между Россией и Великобританией. Скрипаль, бывший российский двойной агент, его дочь Юлия, и британский полицейский, были отравлены редким и очень мощным отравляющим веществом. В четверг Скрипаль и его дочь всё ещё оставались в критическом состоянии, сосояние полицейского оценивалось как тяжелое. Сергей Скрипаль разговаривает со своим адвокатом во время суда в Москве, 9 августа 2006 г. (AP Photo/Misha Japaridze) Россия настаивает, что у нее не было мотива для отравления Скрипаля, в то время как Великобритания заявляет, что это было первое такое нападение в Европе после Второй мировой войны. Скрипаль и его дочь, приехавшая из Москвы, пошли на ланч в ресторан, прежде чем они оба рухнули без сознания на уличной скамье . Многие русские остаются скептически настроенными в отношении ответственности государства за это отравление, а некоторые аналитики не исключают обычного криминала или участия каких-то неуправляемых агентов. В четверг, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков отрицал, что Россия даже имела программу по разработке ОВ “Новичок”. “Я хочу заявить со всей определенностью, что у Советского Союза или России не было программ по разработке токсичного агента под названием Новичок” сказал он информационному агентству Interfax. Он раскритиковал людей “распространяющих информацию, что такая программа якобы существовала”- явная ссылка на советского химика Вила Мирзаянова, который первый обнародовал сведения о существовании этого класса чрезвычайно мощных ОВ нервно паралитического действия. Мирзаянов, который теперь живет в Соединенных Штатах, говорит, что Москва изобрела крайне токсичное ОВ во время холодной войны и раньше производила его в московском институте, где он работал до начала 1990-х. “Мы прекратили все исследования в сфере новых военных токсичных агентов после присоединения к Конвенции [о запрещении химического оружия] и в прошлом году … все запасы токсичных агентов были уничтожены” сказал Рябков. Он сказал, что Соединенные Штаты оказались не в состоянии сделать то же самое. “Я надеюсь, что дебаты вокруг трагедии в Солсбери не будут новым предлогом для США, чтобы отступить от того, что они должны сделать в структуре их собственных обязательств” добавил он. В редком совместном заявлении американский президент Дональд Трамп, французский президент Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и британский премьер-министр Тереза Мэй заявили, что “нет никакого вероятного альтернативного объяснения” кроме ответственности России. Лидеры заявили, что использование химического оружия - “нападение на британский суверенитет” и “нарушение международного права”.

Военнослужащие в противогазах готовятся убрать вторую машину скорой помощи с Юго-западной станции Скорой помощи в Harnham, под Солсбери, Англия, суббота, 10 марта 2018, в то время полиция и военные расследуют нападение с применением ОВ на российского двойного агента Сергея Скрипаля, которое произошло в воскресенье. (Andrew Matthews/PA via AP) В среду Мэй выслала 23 российских дипломата из Великобритании, прервала контакты высокого уровня с Москвой и пообещала проведение открытых и секретных операций после нападения, опустив отношения Великобритании-России до невиданного после холодной войны уровня. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в четверг, что Москва, в качестве зеркального ответа “конечно же”, вышлет некоторых британских дипломатов



