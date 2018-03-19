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опубликовано редакцией на Переводике 19.03.18 05:48
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Моссад убил российского генерала за продажу смертоносного нервно-паралитического отравляющего вещества Сирии?

В докладе предполагается, что Израиль был глубоко обеспокоен  тем, что Анатолий Кунцевич, один из из тех кто стоял за разработкой  ОВ “Новичок”, работал с Дамаском, и неоднократно предупреждал об этом Москву, но напрасно.

By TOI STAFF 


Военные  осматривают  минивэн в Winterslow, Англия, 12  марта, 2018 г., во время расследования  отравления нервно-паралитическим отравляющим  веществом бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и  его дочери Юлии. (AP Photo/Frank Augstein)

Советский генерал,  стоявший за созданием смертоносного  нервно-паралитического отравляющего вещества,  которое, как подозревают, было использовано   при попытке отравления на прошлой неделе в Великобритании,  вызывал большую обеспокоенность в Израиле в 1990-х годах. Еврейское государство  тревожилось по поводу того, что он пытался продать свои знания Сирии, и, согласно  сообщению, опубликованному в пятницу, он позже умер при таинственных обстоятельствах,.

Генерал, Анатолий Кунцевич, описываемый  как выдающийся эксперт по химическому оружию,  руководил созданием очень мощного, разработанного Советами,  отравляющего вещества нервно-паралитического действия под названием  “Новичок”, которое, как заявляет Великобритания, было использовано 4 марта  против бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.

Согласно  сообщению,  опубликованному  на новостном портале  Ynet израильским журналистом и автором Роненом Бергманом, чьё  “Rise and Kill First: The Secret History of Israel’s Targeted Assassinations” (“Поднимись и убей первым: Тайная история целенаправленных  убийств Израиля”), была издана ранее в этом году, в условиях распада Советского Союза Кунцевич попытался продать свои знания сирийцам

“Кажется  его бизнес с сирийцами был  не правительственной инициативой, а скорее его  личной попыткой позаботиться о своих собственных  интересах” написал Бергман, и добавил, что Кунцевич получал “огромные денежные суммы”.



 
 



Hans de Vreij@hdevreij

Советские солдаты работают над бомбой с зарином. Шиханы. Объект химвооружения, USSR, 1987. First pic: MOD. Others © Hans de Vreij

9:17 AM - Apr 10, 2017

Израиль неоднократно предупреждал Москву, но  безрезультатно. “Считалось, что [Президент России Борис] Ельцин или не мог или не хотел  вмешиваться” говорилось в сообщении.

Бергман цитирует книгу “Волонтер”, которая  была издана в Канаде Майклом Россом. В книге Майкл Росс он утверждал, что был агентом Mossad и  что его неоднократно посылали, чтобы предупредить высокопоставленных российских чиновников о действиях Кунцевича. И  снова, без каких-либо последствий.

“Израиль был разъярен. 29 апреля 2002 г., при обстоятельствах, которые остаются неизвестными, Кунцевич умер во время полета из  Алеппо в Москву” написал Бергман. “Сирийцы, кажется, уверены в том, что израильская разведка смогла добраться до генерала и  отравить его”.

Сирия согласилась  сдать свой химический арсенал в 2013 г., когда тогдашний  американский президент Барак Обама угрожал нанести ракетные  удары в ответ на химическую атаку в контролируемом мятежниками пригороде Дамаска во время  разгоревшейся в стране гражданской войны. В результате этой атаки, как полагают, погибло более  1000 человек. Обама отказался от ракетных ударов по Сирии после того, как президент Башар Асад согласился на сдачу  химического оружия.

Однако с тех пор  Сирию неоднократно обвиняли  в атаках с использованием  хлоргаза

Произошедшее  на прошлой неделе  нападение с использованием отравляющего вещества нервно-паралитического действия  вызвало серьезное ухудшение отношений между Россией и Великобританией.

Скрипаль,  бывший российский двойной агент, его дочь  Юлия, и британский полицейский, были отравлены  редким и очень мощным отравляющим веществом. В  четверг Скрипаль и его дочь всё ещё оставались в критическом состоянии,  сосояние полицейского оценивалось как тяжелое.

 Сергей Скрипаль разговаривает со своим адвокатом  во время суда в Москве, 9 августа 2006 г. (AP Photo/Misha Japaridze)

Россия настаивает, что у нее не было мотива  для отравления Скрипаля, в то время как Великобритания  заявляет, что это было первое такое нападение в Европе после Второй мировой войны.

Скрипаль  и его дочь, приехавшая  из Москвы, пошли на ланч  в ресторан, прежде чем они оба рухнули  без сознания на уличной скамье .

Многие русские остаются скептически настроенными  в отношении ответственности государства за это  отравление, а некоторые аналитики не исключают обычного  криминала или участия каких-то неуправляемых агентов.

В четверг, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков  отрицал, что Россия даже имела программу по разработке ОВ “Новичок”.

“Я хочу заявить со всей определенностью, что у Советского Союза или России не было программ  по разработке токсичного агента под названием Новичок” сказал он информационному агентству Interfax.

Он раскритиковал  людей “распространяющих  информацию, что такая программа якобы  существовала”- явная ссылка на советского химика Вила Мирзаянова, который первый   обнародовал сведения о существовании этого класса чрезвычайно мощных ОВ нервно паралитического действия.

Мирзаянов, который теперь живет в Соединенных Штатах, говорит, что Москва изобрела крайне токсичное  ОВ во время холодной войны и раньше производила его в московском институте, где он работал до начала 1990-х.

“Мы прекратили  все исследования в сфере новых военных токсичных агентов после присоединения  к Конвенции [о запрещении химического оружия] и в прошлом году … все запасы токсичных агентов были  уничтожены” сказал Рябков.

Он сказал, что Соединенные Штаты оказались не  в состоянии сделать то же самое.

“Я надеюсь, что дебаты вокруг трагедии в Солсбери не будут новым предлогом для США, чтобы отступить от того, что они должны сделать в структуре их собственных обязательств”  добавил он.

В редком совместном заявлении американский президент Дональд Трамп, французский президент Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и британский премьер-министр Тереза Мэй заявили, что “нет никакого вероятного альтернативного объяснения” кроме  ответственности России.

Лидеры заявили, что использование химического оружия - “нападение на британский суверенитет” и “нарушение международного права”.


Военнослужащие в противогазах готовятся убрать  вторую машину скорой помощи с Юго-западной станции Скорой помощи в Harnham, под Солсбери, Англия, суббота, 10 марта 2018,  в то время полиция и военные расследуют нападение с применением ОВ на российского двойного агента Сергея Скрипаля, которое  произошло в воскресенье. (Andrew Matthews/PA via AP)

В среду Мэй выслала  23 российских дипломата из Великобритании, прервала контакты высокого уровня с Москвой и пообещала  проведение открытых и секретных операций после нападения, опустив отношения Великобритании-России  до невиданного после холодной войны уровня.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в четверг, что Москва,  в качестве зеркального ответа “конечно же”, вышлет некоторых британских дипломатов



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