Из Парижа - с любовью

Гражданин России Жерар Депардье голосует на российских президентских выборах

AFP 18 March 2018





2018 file photo taken of French actor Gerard Depardieu. PHOTO: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Один из самых известных граждан России, звезда французского кино Жерар Депардье, присоединился к миллионам, проголосовавшим на воскресных президентских выборах в России.

Депардье, друг президента Владимира Путина, который подарил ему российский паспорт в 2013 году, во время налогового спора между актером и французскими властями, проголосовал в российском посольстве в Париже.

Посольство выложило в Твиттере фотографию 69-летнего киноактера, одетого в пальто с меховым воротником и сдвинутыми на голову солнцезащитными очками, вкладывающего бюллетень для голосования в избирательную урну.

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Посольство в Париже@ambruspresse

Жерар Депардьё проголосовал на участке в Посольстве России во Франции на выборах Президента России. Приходите! #Париж #ВаженКаждыйГолос #Выборы2018@CIKRussia

5:54 AM - Mar 18, 2018

"Жерар Депардье проголосовал на российских президентских выборах на избирательном участке в российском посольстве во Франции. Приезжайте!" написало посольство в Твиттере, убеждая других русских во Франции последовать его примеру.

Видеозапись момента, о котором написал в Твиттере репортер российской вещательной компании RT, широко распространилось на французских сайтах новостей, где оно вызвало поток главным образом высокомерных откликов.

"Мне не нравятся оскорбления, но для меня этот человек - продажная шкура" написал один человек в Твиттере на французском языке. Другой отправил GIFку с блюющим человеком.

Депардье вызвал шум в 2012 г., когда он объявил, что возвратит свой французский паспорт и переедет в Бельгию, чтобы избежать повышения налогов объявленного тогдашним социалистическим правительством. Его популярность упала ещё больше после того, как он принял российский паспорт - и крепкое объятие - от Путина.

Ярчайшая звезда "Сирано де Бержерака" и франшизы Asterix & Obelix, все еще гражданин Франции, с тех пор стал верным защитником политики Кремля, включая его аннексию Крыма.

"Я - гражданин мира" сказал он итальянской газете Corriere della Sera в 2016. "Франция, вероятно, станет Диснейлендом для иностранцев, населенных ненормальными, делающими вино и вонючий сыр для туристов".

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