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опубликовано редакцией на Переводике 19.03.18 06:46
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Из Парижа - с любовью

Гражданин России  Жерар Депардье голосует на  российских президентских выборах

AFP  18 March 2018


2018 file photo taken of French actor Gerard Depardieu. PHOTO: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Один из самых известных граждан России, звезда французского  кино Жерар Депардье, присоединился к миллионам, проголосовавшим  на воскресных президентских выборах в России.

Депардье, друг президента Владимира Путина, который подарил ему российский паспорт в 2013 году,  во время налогового спора между актером и французскими властями, проголосовал в российском посольстве в Париже.

Посольство выложило  в Твиттере фотографию  69-летнего киноактера, одетого в пальто с  меховым воротником и сдвинутыми на голову  солнцезащитными очками, вкладывающего бюллетень для  голосования в избирательную урну.

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Посольство в Париже@ambruspresse

Жерар Депардьё проголосовал на участке в Посольстве России во Франции на выборах Президента России. Приходите! #Париж #ВаженКаждыйГолос #Выборы2018@CIKRussia

5:54 AM - Mar 18, 2018

"Жерар Депардье проголосовал на российских президентских выборах на избирательном участке в российском посольстве во Франции. Приезжайте!" написало посольство в Твиттере, убеждая  других русских во Франции последовать его примеру.

Видеозапись   момента, о котором написал в Твиттере репортер  российской вещательной компании RT, широко распространилось  на французских сайтах новостей, где оно вызвало поток главным образом высокомерных откликов.

"Мне не нравятся оскорбления, но для  меня этот человек - продажная шкура" написал  один человек в Твиттере на французском языке. Другой отправил GIFку  с блюющим человеком.

Депардье вызвал шум в 2012 г., когда он объявил, что возвратит свой французский паспорт и переедет в Бельгию, чтобы избежать повышения налогов   объявленного тогдашним социалистическим правительством. Его популярность упала ещё больше после того, как он принял российский паспорт - и крепкое объятие  - от Путина.

Ярчайшая  звезда "Сирано де Бержерака" и франшизы Asterix & Obelix,  все еще гражданин Франции, с тех пор стал верным защитником политики Кремля, включая его аннексию Крыма.

"Я - гражданин мира"  сказал он итальянской газете  Corriere della Sera в 2016. "Франция, вероятно, станет Диснейлендом для иностранцев, населенных  ненормальными, делающими вино и вонючий сыр для туристов".



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теги: Франция  
   
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