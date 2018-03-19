Вячеслав Володин: легитимность выборов не вызывает сомнений

На данный момент львиная доля (более 99%) голосов уже подсчитаны, и уже известно, что Владимир Путин лидирует, набрав более 76%. При этом выборы прошли без серьезных нарушений – как отметили многие наблюдатели, Центральная Избирательная Комиссия проделала колоссальную работу для достижения полнейшей прозрачности и контроля хода голосования. Отдельно стоит отметить высокий процент явки, свидетельствующий о неподдельном интересе избирателей к выборам – он составил больше 67%, и это только по предварительным подсчетам.





Председатель Госдумы Вячеслав Володин так прокомментировал результаты выборов: «Высокий процент явки – свидетельство ответственного отношения общества к будущему нашей страны». Сказал он и о победе Владимира Путина: «Эта поддержка позволит ему отстаивать интересы страны на международном уровне, ставить и решать стратегические задачи развития», — добавил он. Также Володин подчеркнул, что легитимность выборов не вызывает никакого сомнения – это подтверждают как российские, так и иностранные наблюдатели. Во многом за это стоит благодарить работников ЦИК, чья профессиональная подготовка и упорный труд позволили сделать избирательный процесс максимально «прозрачным» и защищенным от подтасовок.





Конечно, без провокаций и попыток как-то повлиять на результаты не обошлось, но все они были отслежены и оперативно пресечены. Председатель ЦИК Элла Памфилова прокомментировала этот момент, сообщив, что ЦИК не собирается скрывать какую-либо информацию о ходе голосования. Более того – Центризбирком будет всячески проявлять инициативу по вопросам вскрытия различных нарушений, чтобы «очистить» результат от злоупотреблений, и в дальнейшем сделать систему голосования еще более надежной.





Таким образом, можно с уверенностью сказать, что выборы 18 марта прошли более чем успешно, причем, как по мнению наблюдателей, так и согласно заявлениям иностранных и международных экспертов. Признали результаты и иностранные лидеры, такие как председатель КНР Си Цзиньпин, президент Боливии Эво Моралес, глава Белоруссии Александр Лукашенко и другие, кто уже направил Владимиру Путину свои поздравления. Сам же Владимир Владимирович выступил на торжественном митинге в Москве, где поблагодарил избирателей за высокое оказанное доверие и желание участвовать в жизни страны.

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