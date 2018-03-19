В ОБСЕ признали выборы в России максимально «прозрачными»

Вчера в России состоялись выборы в президенты РФ, и уже сейчас можно смело заметить, что прошли они более чем успешно. К такому мнению пришли как российские специалисты, эксперты и наблюдатели, следившие за ходом голосования, так и зарубежные. Особенно важным для страны стало выступление руководителей ОБСЕ, в котором они вынуждены были признать, что подготовка и реализация выборов была проведена на высшем уровне.





До старта голосования иностранные политики относились к выборам в России со свойственным им скептицизмом, но уровень безопасности, обеспеченный упорным трудом ЦИК, убедил их – выборы действительно были честными и прозрачными, а немногочисленные нарушения легко отслеживались и быстро устранялись. Как отметила Мариетта Тидей, рекомендации касательно проведения выборов, которые ОБСЕ давало ранее, были выполнены: «Мы приветствуем позитивные юридические изменения и хорошую работу ЦИК», - заявила она.





Многие из иностранных наблюдателей были приятно удивлены уровню технического оснащения избирательных участков и Информационного центра ЦИК – видеонаблюдение более чем на 50% участков по всей стране и трансляция на английском языке произвели неизгладимое впечатление на иностранных экспертов. Отдельно было отмечено, что, благодаря использованию современных технологий, работа наблюдателей на избирательных участках также была сильно упрощена – процесс голосования шел размеренно и организованно, что делало отслеживание возможных нарушений еще легче.

Такая положительная оценка со стороны «Западных скептиков» дорогого стоит – если даже они признали выборы прозрачными и прекрасно подготовленными, то работа действительно была проделана на высшем уровне.

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