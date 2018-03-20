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скаут: Игорь Львович;
   
 

Пентагон ответил на российские заявления по Сирии


Министерство обороны США

Министерство обороны США обвиняет Россию в причастности к преступлениям режима Асада в Сирии и призывает Кремль содействовать облегчению гуманитарного кризиса в Восточной Гуте вместо того, чтобы отвлекать внимание мировой общественности ложными заявлениями о намерениях Пентагона.

Так представитель американского оборонного ведомства прокомментировал в интервью телекомпании CNBC утверждение начальника российского Генштаба Валерия Герасимова о том, что США намереваются обвинить сирийские войска в химатаке, организованной на самом деле повстанцами, чтобы оправдать нанесение удара по правительственным объектам в Дамаске.

По словам представителя Пентагона, "невозможно игнорировать все новые и новые свидетельства применения армией Асада химоружия против собственного народа, что является вопиющим нарушением международного права" . "То, что Россия не в состоянии урегулировать проблему химического оружия", добавил американский представитель, - "ставит под сомнение ее способность положительно повлиять и на перспективы разрешения сирийского кризиса в целом".

Накануне Соединенные Штаты заявили, что будут "вынуждены предпринять конкретные шаги", если сирийское правительство будет и далее блокировать выполнение последней резолюции Совета Безопасности ООН, предусматривающей эвакуацию больных и раненых из района боев в Восточной Гуте. Соединенные Штаты планируют внести новую резолюцию по Сирии, "не допускающую двусмысленных толкований". Пентагон поддержал заявление американского постпреда Никки Хейли о том, что Россия "утратила кредит доверия из-за неспособности или нежелания придерживаться достигнутых ООН соглашений о перемирии".


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