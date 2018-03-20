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опубликовано редакцией на Переводике 20.03.18 20:17
скаут: tverdoxlebova93;
 
 

Попытки Навального вмешаться в выборы можно считать экстремизмом

В республике Татарстан в день выборов были арестованы несколько людей из «штаба Навального», распространявших листовки с призывами бойкотировать выборы. Как стало известно позднее, кроме агитации активисты планировали саботировать выборы, намеренно мешая людям голосовать. 

 Сторонники Навального были задержаны местной полицией, и теперь им вменяется экстремизм, согласно Федеральному закону от 06.03.2006 N 35-Ф3 «О противодействии экстремизму». Согласно подпунктам закона, активисты пытались препятствовать осуществлению права граждан на участие в выборах, препятствовали деятельности государственных органов и публично призывали других граждан последовать их примеру, что, кроме всего прочего, расценено органами как подстрекательство. Все нарушители были подвергнуты административному взысканию.

 Список нарушений весьма неприятный, и уже известно, что Алексей Навальный руководил подготовкой подобных провокаций. Более того, оппозиционер сам отправлял своих сторонников на такое серьезное нарушение закона. Естественно, он не предупреждал их об ответственности, хотя сам наверняка понимал, чем это им грозит. Однако, как стало понятно из действий Алексея, в данной ситуации его больше интересует шумиха вокруг собственного имени, чем проблемы сторонников, которых он цинично «приносит в жертву» своей популярности.


 И всё это проходит на фоне огромного количества фэйков, выпускаемых лично Алексеем в сети интернет. На своём сайте оппозиционер выкладывает поддельные «доказательства» нарушений и постановочные студийные ролики с «вбросами» листовок. Так, на одном из роликов видно, что якобы вбрасываемые листовки на самом деле подделка: на них нет специального опознавательного знака.

 Не гнушается он и откровенной подмены фактов и статистик. Вот только все его фэйки легко проверяются и выводятся на чистую воду – ЦИК пристально следит за подсчетом голосов и не допускает провокаций.

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