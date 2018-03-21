Дамаск готовится к нападению Соединенных Штатов, российские войска, по сообщениям, уже развернуты в “критически важных местах”





Перед ожидаемым нападением Соединённых Штатов, президент Сирии, по сообщениям, запросил дополнительную помощь у Ирина и России (AFP)

Асад готовится к мощному военному удару Соединённых Штатов





Mohammad Ayesh Monday 19 March 2018

Дамаск готовится к ударам Соединённых Штатов

Как западные дипломаты сообщили саудовской газете Asharq Al-Awsat, Дамаск принял меры для подготовки к ожидаемому американскому военному удару.

Решение о том какие именно меры необходимо предпринять было принято в субботу во время встречи Совета национальной безопасности страны, прошедшее под председательством президента Башара аль-Асада, на встрече присутствовали руководители служб безопасности и вооруженных сил.





Как часть приготовлений правительства, были посланы письма в Россию и Иран, с просьбой предоставления дополнительной защиты, и российские войска, по сообщениям, уже развернуты в "критически важных местах" с целью “сдержать” Вашингтон, сказал один из дипломатов газете.

Не исключено, что российские войска развернуты ещё и для защиты гражданских и военных правительственных учреждений и организаций. Также сообщалось, что Организация Объединенных Наций переместила своих сотрудников, включая дипломатов, из конкретных угрожаемых районов.

SPUTNIK

Соединенные Штаты планируют начать атаку против правительственных войск “очень скоро”





© AFP 2018/ USAF

19.03.2018

В конце 2017 года Сирийская арабская армия (САА) и союзные ей силы освободили значительную часть восточной провинции Дейр эз-Зор, эффективно восстановив наземный “коридор” проходящий от Ирана до Сирии и Ливана, где базируется мощная политическая партия Хезболла и её ополчение.

В разговоре с репортером агентства Sputnik Сулименом Малхемом, сирийский аналитик сообщил, что крупномасштабная военная операция Соединенных Штатов против сирийской армии около границы Сирии и Ирака начнется “очень скоро”.

“США планируют “очень скоро” начать крупномасштабное нападение на сирийскую армию, чтобы захватить границу Сирии с Ираком, особенно около аль-Танфа и возможно даже прилегающие территории внутри страны” сказал аналитик агентству Sputnik, цитируя информированные военные источники, расквартированные вблизи военной базы США в аль-Танф.

Сообщения о предстоящем переходе ситуации с США в активную фазу также циркулируют в социальных сетях.

Эта военная операция укрепила бы позиции США в Сирии и, в зависимости от масштаба нападения, могла бы привести к тому, что поддерживаемые США силы, захватили бы множество нефтяных полей в восточной и центральной Сирии. Поддерживаемые США бойцы уже контролируют приблизительно 70-80 процентов подтвержденных запасов нефти Сирии.

Что, возможно, еще более важно, эта операция могла бы блокировать стратегический наземный “коридор” Иран-Ирак-Сирия-Ливан, что не только сократило бы возможности Ирана направлять резервы и оружие Хезболле, но также оказало бы негативное влияние на способность Сирии торговать с Ираком и Ираном, и могло бы усложнить послевоенные планы восстановления Сирии. Поддержанная российскими Военно-воздушными силами (RuAF), сирийская армия достигла значительных успехов в борьбе против радикальных исламистов по всей стране и в настоящее время находится в процессе изгнания боевиков из Дамаска.

Военная эскалация США подорвала бы суверенитет Сирии и угрожала бы успехам, которых добилась сирийская армия стабилизации многих частей страны.

Завтра - 15-я годовщина вторжения возглавляемой США коалиции в Ирак. Поскольку с тех пор страна погружена в насилие и нестабильность, то не удивительно, что большинство сирийцев боится перспективы дальнейшего американского военного присутствия в Сирии.

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