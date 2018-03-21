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опубликовано редакцией на Переводике 21.03.18 03:38
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
 
 

Дамаск готовится к нападению Соединенных Штатов, российские войска, по сообщениям, уже развернуты в “критически важных местах”


Перед  ожидаемым  нападением Соединённых Штатов,  президент Сирии, по сообщениям,  запросил дополнительную помощь у Ирина и России (AFP)

Arabic press review: Assad preparing for a major US military attack

Асад готовится к  мощному военному удару  Соединённых Штатов


Mohammad Ayesh   Monday 19 March 2018

Дамаск готовится к  ударам Соединённых Штатов

Как  западные дипломаты  сообщили саудовской газете Asharq Al-Awsat,  Дамаск принял меры   для подготовки к ожидаемому американскому военному удару.

Решение о  том какие именно  меры необходимо предпринять   было принято в субботу во время встречи Совета национальной безопасности  страны, прошедшее под председательством президента Башара аль-Асада, на встрече  присутствовали руководители служб безопасности и вооруженных сил.


Как часть приготовлений правительства,  были посланы письма в Россию и Иран, с  просьбой предоставления дополнительной защиты, и российские  войска, по сообщениям, уже развернуты в "критически важных местах"  с целью “сдержать” Вашингтон, сказал один из дипломатов газете.

Не  исключено,  что российские войска развернуты  ещё и для защиты гражданских и  военных правительственных учреждений и  организаций. Также сообщалось, что Организация Объединенных Наций переместила своих  сотрудников, включая дипломатов, из конкретных угрожаемых районов.


SPUTNIK

US Planning to Launch Attack Against Syrian Army ‘Very Soon’ – Source

Соединенные Штаты планируют начать атаку  против правительственных войск “очень скоро”


© AFP 2018/ USAF

19.03.2018

В конце 2017 года  Сирийская арабская армия (САА) и  союзные ей силы освободили значительную часть восточной провинции Дейр эз-Зор, эффективно восстановив наземный  “коридор” проходящий от Ирана до Сирии и Ливана, где базируется мощная политическая партия Хезболла и её  ополчение.

В разговоре  с репортером агентства Sputnik Сулименом Малхемом, сирийский аналитик сообщил, что крупномасштабная военная операция  Соединенных Штатов против сирийской армии около границы Сирии и Ирака начнется “очень скоро”.

“США планируют “очень скоро”  начать крупномасштабное нападение на сирийскую армию, чтобы захватить границу Сирии с Ираком, особенно около аль-Танфа и возможно даже  прилегающие территории внутри страны” сказал аналитик агентству Sputnik, цитируя информированные военные источники, расквартированные  вблизи военной базы США в аль-Танф.

Сообщения о предстоящем переходе  ситуации с США в активную фазу также циркулируют в социальных сетях.

Эта военная операция укрепила бы позиции США в Сирии и, в зависимости от масштаба нападения, могла  бы привести к тому, что поддерживаемые США силы, захватили бы множество нефтяных полей в восточной и центральной Сирии. Поддерживаемые США бойцы уже контролируют  приблизительно 70-80 процентов подтвержденных запасов нефти Сирии.

Что,  возможно,  еще более важно, эта операция  могла бы блокировать стратегический наземный  “коридор” Иран-Ирак-Сирия-Ливан, что не только сократило  бы возможности Ирана направлять резервы и оружие Хезболле, но также оказало  бы негативное влияние на способность Сирии торговать с Ираком и Ираном, и могло бы  усложнить послевоенные планы восстановления Сирии. Поддержанная российскими Военно-воздушными силами (RuAF), сирийская армия  достигла значительных успехов в борьбе против радикальных исламистов по всей стране и в настоящее время находится в процессе изгнания боевиков  из Дамаска.

Военная эскалация США подорвала бы суверенитет Сирии и угрожала бы успехам, которых добилась  сирийская армия стабилизации многих частей страны.

Завтра -  15-я годовщина  вторжения возглавляемой  США коалиции в Ирак. Поскольку с  тех пор страна погружена в насилие  и нестабильность, то не удивительно, что большинство сирийцев боится перспективы дальнейшего американского военного присутствия  в Сирии.


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теги: Сирия  
   
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