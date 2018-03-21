Собчак и в Израиле — не президент

19.03.2018

Кандидат от всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак перед встречей с Владимиром Путиным. Москва, Кремль, 19 марта 2018 года. Фото: Wikipedia / Kremlin.ru

На российских президентских выборах в Израиле безусловную победу одержал сами знаете, кто, и сами догадываетесь, как

Посольство Российской Федерации предоставило окончательные данные по результатам голосования на выборах президента РФ в Израиле.

Голосовать можно было на 14 участках: в Иерусалиме, Тель-Авиве, Араде, Ашдоде, Ашкелоне, Беэр-Шеве, Кармиэле, Нацрат-Илите, Нетании, Реховоте, Ришон ле-Ционе, Хадере, Хайфе и Эйлате.

В общей сложности, были признаны действительными 12.007 бюллетеней. В Израиле находятся около 150 тысяч обладателей российских паспортов. Таким образом, явка по Израилю составила около 8%.

Владимир Путин получил поддержку почти 72,6% голосовавших, Ксения Собчак – 13,4%, Григорий Явлинский – 5,7%, Павел Грудинин – 5,5%, Владимир Жириновский – 1,4%, Борис Титов – 0,75%, Сергей Бабурин – 0,39%, Максим Сурайкин – 0,27%.

Ранее проживающие в Израиле граждане России с бОльшим энтузиазмом поддерживали оппозиционеров. Можно было предположить, что у нас победительницей выйдет довольно популярная среди русскоязычных израильтян Ксения Собчак (внучка и жена еврея, "лицо Израиля" в рекламной кампании нашего минтура, фрондирующая особа, интеллектуалка). Однако, как видим, команда бывшего резидента КГБ в Германии научилась работать и с зарубежным электоратом.

По оценке наблюдателя Екатерины Бирюковой, которую цитирует NEWSru.co.il , большинство голосовавших в Израиле были людьми пенсионного возраста. До трети голосов в некоторых городах, сообщают наблюдатели, собирались по домам престарелых, куда выезжали представители избирательной комиссии. В досрочном голосовании 15-16 марта зачастую централизованно участвовали активисты "Конгресса соотечественников". О серьезных нарушениях во время выборов на израильских избирательных участках не сообщалось.

Общие итоги выборов президента РФ в 2018 году завершились убедительной победой Владимира Путина, набравшего рекордные почти 77% голосов. Далее, по данным ЦИК РФ, голоса распределились так: Павел Грудинин (КПРФ) – почти 12%, Владимир Жириновский (ЛДПР) – менее 6%, Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") — менее 2%, Григорий Явлинский ("Яблоко") – немногим более 1%, прочие — менее 1%.

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