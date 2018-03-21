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дата публикации 21.03.18 04:41 скаут: Игорь Львович

"В Китае нашли бутылку самогона возрастом 2000 лет" Китай - 19 марта 2018 г. В Китае нашли бутылку самогона возрастом 2000 лет

Бутылку самогона возрастом более 2000 лет обнаружили археологи в центрально-китайской провинции Шэньси. Напиток белесого цвета прекрасно сохранился в наглухо закупоренном бронзовом сосуде, который нашли в захоронении времен династии Цинь (221-207 гг. до н.э.). Находка позволит историкам более полно изучить древнейшие традиции виноделия Поднебесной, сообщает МРК.

Вместе с тем, это далеко не самый древний из обнаруженных в Китае алкогольных напитков. В 1983 г. на раскопках поселения Цзяху, существовавшего с 7000 по 5800 гг. до н.э., археологи обнаружили древнейшие в мире винные чаны с остатками алкоголя. Химический анализ позволил установить, что вино в те далекие времена делали из смеси винограда, боярышника, меда и риса. Этот напиток считается древнейшим алкоголем в мире.

Сложилась уникальная ситуация, когда наука приводит более ранние сроки изобретения вина, чем легенды. Предания утверждают, что горячительные напитки в Китае появились, как минимум, на три тысячелетия позже: во время правления легендарного императора Великого Юя, то есть порядка 4,2 тыс. лет назад. Легенда гласит, что вино изобрел искусный повар И Ди (仪狄), чтобы избавить владыку от депрессии. На охоте И Ди заметил, что обычно агрессивные обезьяны, объевшись перебродивших ягод, проявляют довольно дружелюбный и веселый нрав. Он последовал примеру приматов – почувствовал прилив тепла и добродушия и понял, чем можно вернуть повелителю бодрость духа. После долгих экспериментов И Ди удалось сделать вино, которое вернуло Великого Юя в благое настроение и придало ему сил. В благодарность Великий Юй выдал замуж за изобретателя вина свою дочь, однако позже понял, что с благодарностью поспешил: оказалось, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью и работе. Тогда Юй насовсем бросил пить сам, и придворным запретил.

Потеряв перспективный рынок, И Ди переключился на чиновников более низкого ранга, открыв для них первый в Поднебесной бар. По преданию, это питейное заведение было открыто в городе Баофэн, который поэтому и считается родиной всего китайского вина.

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