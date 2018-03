архив



опубликовано редакцией на Переводике 22.03.18 05:02 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The Times of Israel”,

"Ex-minister: Israel halted Syria strikes at Putin’s behest" Израиль - 21 марта 2018 г. Путин сказал “Хватит!” и Израиль прекратил наносить авиаудары по Сирии Эфраим Снех говорит - это показывает, что Израиль потерял свою свободу действий; офис премьер-министра отказался комментировать утверждения экс-министра By JUDAH ARI GROSS 21 March 2018,

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху на мероприятии посвященном Международному дню памяти жертв Холокоста и годовщине полного снятия нацистской блокады Ленинграда, проходившем в Еврейском музее и Центре толерантности в Москве 29 января 2018 г. (AFP PHOTO / Vasily MAXIMOV) В среду, бывший заместитель министра обороны [Израиля] заявил, что Израиль прекратил свои атаки на сирийские ПВО в прошлом месяце потому, что президент России Владимир Путин позвонил премьер-министру Биньямин Нетаньяху и сказал ему - “Хватит!”. Бригадный генерал (в отставке) Эфраим Снех, который занимал должность министра транспорта в 2001г., не раскрыл свой источник информации относительно воздушных атак, во время которых, по заявлениям Израиля, он уничтожил до половины сирийских ПВО и потерял истребитель F-16. Офис премьер-министра отказался комментировать утверждения экс-министра.

Бывший заместитель министра обороны Эфраим Снех выступает на конференции в память о бывшем руководителе Mossad Меире Дагане 21 марта 2018. (Tamir Bergig) “Сражение в шаббат, 10 февраля — почему Израиль остановился? Звонок Путина Нетаньяху. Путин сказал - “Хватит!” рассказал Снех во время конференции в память о бывшем руководителе Mossad Меире Дагане, который умер в 2016 г. Согласно Снеху, бывшему члену Рабочей партии, этот разговор доказывает, что Израиль потерял свою свободу действий в регионе. “Это называется ограничением способности Израиля действовать на Ближнем Востоке. У этого нет никакого другого названия” сказал он. Израиль долго утверждал, что не приемлет никаких ограничений на свою свободу действий. В ранние утренние часы 10 февраля, иранский беспилотник вошел в израильское воздушное пространство около иорданской границы, где, по данным израильской армии, он был быстро уничтожен вертолетом Апач. Израильская авиация тогда провела ряд карательных рейдов против военных объектов в Сирии, во время которых F-16 был поражен огнем сирийских ПВО и рухнул на землю в северном Израиле. Два пилота катапультировались. Один из них был серьезно ранен. В ответ на уничтожение F-16 израильские ВВС нанесли вторую серию воздушных ударов, уничтоживших, по данным израильских военных, от трети до половины ПВО Сирии, “Больше было бы лучше”, сказал Снех "Times of Israel” за кулисами конференции. статью прочитали: 2 человек Комментарии