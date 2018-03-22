Тренды и регулирование криптоиндустрии — на Blockchain & Bitcoin Conference Germany 4 апреля

Blockchain & Bitcoin Conference Germany — это одна из крупнейших европейских площадок, где члены мирового криптосообщества смогут найти деловых партнеров, представить собственный продукт и обменяться накопленным опытом. На мероприятии будут присутствовать крупные мировые инвесторы в поиске перспективных проектов.

Конференция

Спикеры сфокусируются на главных темах: внедрении блокчейна в бизнес, государственном регулировании криптоактивов и запуске ICO. Слушатели получат практические знания, как интегрировать новые технологии в собственное дело, как подготовить и провести токенсейл, и как не нарушить закон при ведении криптобизнеса.

Хедлайнеры конференции:

Питер Митчелл и Кристофер Мюррер — эксперты по налоговому праву из всемирно известной юридической компании Baker & McKenzie Zurich. Как опытные юристы, они расскажут, что ждет европейский бизнес с приходом законов, регулирующих защиту данных.

Мейнхард Бенн — один из 50 самых влиятельных персон в сфере блокчейна в Берлине, основатель сервиса криптовалютных микроплатежей SatoshiPay. Его доклад будет посвящен криптовалютным кошелькам.

Демозона

Помимо конференции гостям Blockchain & Bitcoin Conference Germany будет доступна демозона, где расположатся компании-представители блокчейн-индустрии. Они продемонстрируют свои разработки: программные и аппаратные решения для добычи криптовалют, блокчейн-разработки, трейдинговые, финансовые и маркетинговые услуги.

Дата проведения: 4 апреля.

Место проведения: мероприятие пройдет в отеле InterContinental Berlin, что неподалеку от Берлинского зоопарка в Großer Tiergarten. Адрес: Budapester Str. 2, 10787 Berlin.

Следите за новостями события и обновлениями программы на официальном сайте Blockchain & Bitcoin Conference Germany.

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