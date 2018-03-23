Китайский эксперт: Россия "подстелила соломку" и движется к победе

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Эксклюзивное интервью The Paper с деканом Школы международных и региональных исследований, директором Центра исследований России Восточно-Китайского педагогического университета Фэном Шаолэйем: если Россия окажется в тупике, то куда она пойдет?



Результаты президентских выборов в России уже известны 18 марта. Какой же теперь будет политический курс России?

Будет ли еще сильнее ухудшаться экономическая ситуация в России, которая уже и так сильно пострадала от экономических санкций? Какие изменения сейчас происходят в российском обществе? Какие изменения будут во внешней и внутренней политике Путина? Какую роль будет играть молодое поколение в будущем своей страны?

В интервью газете «The Paper» директор Центра по изучению России Института гуманитарных и социальных наук Восточно-Китайского педагогического университета в Шанхае Фэн Шаолэй заявил, что приоритетом политики Владимира Путина является улучшение благосостояние простых граждан, пишут 单珊(Dan Shan, Дань Шань) и 李佩 (Li Pei, Ли Пэй) в публикации китайского издания.

Несмотря на то, что у России по-прежнему большие экономические проблемы, экономика России находится в стадии восстановления. Россия продолжает оставаться одним из важнейших игроков на международной арене. Кризис на Украине не позволяет России и западным странам нормализовать дипломатические отношения. Однако Россия играет важную стратегическую роль в урегулировании ситуации в Сирии, а также в решении ядерной проблемы на корейском полуострове.

Фэн Шаолэй отметил, что если посмотреть на тяжелое международное положение России, то можно сделать вывод, что в современном мире идеология, политическая система и другие сопутствующие понятия сильно влияют на отношения между странами.

А также в политике игнорируются простые человеческие чувства, как, например, чувство достоинства. Он также полагает, что международное сообщество не должно изолировать русский народ, который внес большой вклад в мировую историю.

Более того, в настоящее время западное общество столкнулось с проблемой разрушения традиционных нравственных ценностей. Это вызов, с которым Запад не сталкивался на протяжении последних 400-500 лет, и он в определенной степени напугал Запад и привил страх перемен.





Газета «The Paper»: Охарактеризуйте предыдущий срок Путина, выделив три ключевые особенности.

Фэн Шаолэй: Я думаю, что необходимо отметить три основных направления в политике Путина. Во-первых, стратегия Путина в международных отношениях: «атака — это лучшая оборона»; во-вторых, консервативная политика внутри страны; в-третьих, это обновление страны, которая до этого находилась в кризисном положении.

А кризис включает в себя вопросы как внешней, так и внутренней политики. Это обновление означает не только изменения политической и экономической ситуации внутри страны, но и участие России в будущем изменении международного порядка.

Россия всегда была сильна в стратегическом планировании. Главное достижение Путина заключалось в том, что он смог добиться военного превосходства. Во время военных действий в Сирии Россия провела отвлекающий маневр и ударила в тыл врага, а также оставила зону для продолжения конкурентной борьбы на территории Сирии. С другой стороны, это привело к сковыванию военных сил Украины, и даже Европы. Таким образом, Россия «подстелила соломку» и прокладывает путь к победе.

Что касается политики консерватизма, то, когда я участвовал в ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», мне удалось пообщаться с президентом Путиным. Путин заявил, что политика консерватизма никак не противоречит концепции современного мира.

Он также попросил коллег не спекулировать на том, что если он говорит о консерватизме, то это значит, что Россия собирается во всем придерживаться консерватизма, то есть довольствоваться прежним и не воспринимать новое. Политика консерватизма означает, что во время поступательного развития необходимо учитывать многие вещи, выработанные человечеством за столетия: сохранять семейные традиции, бережно относиться к собственной истории, ее достижениям, сохранять наши традиции и традиционные религии.

- Какое впечатление произвел на вас Владимир Путин?

— Когда я впервые увидел его в 2006 году, я почувствовал, что Путин — настоящий политик, настоящий русский мужчина. Он обладает всеми качествами, которые мы так уважаем в русских. А именно дерзость и прямодушие, добросовестность и предусмотрительность.

Я участвовал в конференциях клуба «Валдай», и несмотря на то, что каждый раз дискуссия продолжалась около четырех часов, Путин практически никогда не говорил чего-нибудь лишнего, что могло быть раздуто западными СМИ. Мы также можем заметить, что Путин всегда полон жизненных сил. Он заявлял о том, что хочет уничтожить ИГИЛ.

В связи с тем, что это четвертый срок Путина и ему уже исполнилось 65 лет, некоторые задаются вопросом: «Сможет ли он продолжать работу?» Путин в молодости занимался дзюдо, вел здоровый образ жизни, и я считаю, что все это помогло ему сохранить достаточно сил для долгой политической карьеры. Мои русские друзья также говорили мне, что в России очень сложно попасть в политическую элиту, а тем более занять пост президента России.

- Как Вы думаете, с какими вызовами и проблемами столкнется Путин в четвертом президентском сроке? И какой из вызовов является самым серьезным?

— На протяжении шести лет основным приоритетом Путина будет улучшение благосостояния простых граждан, об этом он заявил во время ежегодного послания Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Я считаю, что России необходимо обеспечить рост экономики.

В настоящее время мнение российского общества раскололось: некоторые видят будущее в светлых красках, а некоторые более пессимистичны. На мой взгляд, очень важно понять, каким образом нам необходимо рассматривать экономику России.

Во-первых, можем ли мы применять нормы западной макроэкономической теории в России? В начале 20-х годов прошлого века, перед тем, как выдвинуть новую экономическую политику, Ленин очень много размышлял об «Экономической теории кооперации», которая была выдвинута экономистом в области сельского хозяйства Иваном Васильевичем Емельяновым.

Другими словами, он размышлял о том, есть ли возможность найти путь стабильного развития экономики, который будет чем-то средним между рыночной и командной экономикой, но в то же время обладать российской спецификой. Это и не колхоз, который впоследствии будет в СССР, но и не личная собственность.

Сейчас в условиях, когда Путин пытается улучшить экономическое положение в стране, он уделяет большое внимание западным экономическим теориям, но и не забывает про специфику России. Поэтому, несмотря на то, что у России все еще большие экономические проблемы, однако если соединить макроэкономическую теорию западных стран с российской спецификой, то я предполагаю, что экономика России сможет выйти на новый уровень.

Во-вторых, также есть и другое мнение: в настоящее время, экономика России сильно пострадала от коррумпированности правительства. Это очень серьезная проблема. В особенности стоит отметить, что более 40 миллионов граждан находятся за чертой бедности. Это довольно плохие показатели.

Однако стоит упомянуть, что есть и другие статистические данные, которые нам редко показывают. Все они были сделаны нейтральными и авторитетными международными экономическими организациями. В 2017 году Россия вернулась на 35 место в рейтинге Всемирного банка Doing Business. Всемирный экономический форум в Давосе также имеет свою статистику экономической конкурентоспособности, в котором Россия вышла на 38 место. Это довольно неплохие результаты.

На мой взгляд, если мы хотим понять экономическую ситуацию в России, нам необходимо смотреть не только на цифры, мы должны брать во внимание обширную территорию России, ее историческое развитие и ход эволюции страны. Нам необходимо видеть не только проблемы, но и перспективы развития экономики России.

На громадной территории России сосредоточены исключительные запасы ресурсов, однако России также необходимо делать стратегические инвестиции. Размер инвестиций в инфраструктуру, который включает в себя развитие военной инфраструктуры на границах, а также инвестиции правительства в макроэкономику, который, возможно, превышает любые другие страны.

Обширная территория и плохие погодные условия делают добычу ресурсов в России очень сложным процессом. Поэтому, я думаю, что серьезные проблемы в российской экономике будет очень сложно решить за ближайшие пять лет. Боюсь предположить, что всесторонние экономические реформы будут проводиться только в следующий президентский срок. Однако я предполагаю, что за эти шесть лет возможность улучшения благосостояние простого населения, а также проведение экономических реформ все же есть.

- Как Вы думаете, будет ли Путин продолжать укреплять вооруженные силы России? И окажет ли это негативное влияние на экономическое развитие России?

— Это вопрос, о котором беспокоятся практически все. С одной стороны, Путин во время своего ежегодного послания Федеральному собранию практически занял половину времени на демонстрацию нового стратегического вооружения, чем вызвал продолжительные аплодисменты. Таким образом, Путин хотел показать всему мировому сообществу, а в особенности США, что Россия не боится никаких угроз. Он показал нам, что перед лицом вызова, он будет сопротивляться до конца.

С другой стороны, некоторые задаются вопросом: «Как долго российская экономика сможет себе позволить поддерживать гонку вооружений с США?» Я предполагаю, что все это негативно скажется на развитии экономики России. В настоящее время разница военных бюджетов между США и Россией довольно значительная.

Пусть даже у России и есть небольшое количество высокотехнологичного вооружения, однако российская экономика не сможет долго поддерживать эту гонку вооружений. Поэтому, я предполагаю, что все-таки есть надежда на нормализацию отношений между США и Россией. После того как Трамп стал президентом, у США уже была возможность нормализовать отношения с Россией. Однако, Республиканская партия не позволила это сделать.

А даже, наоборот, сложилась ситуация, при которой было применено еще больше санкций. Но если смотреть в общем, то мне кажется, что русские не боятся оказывать сопротивление. Нельзя исключать возможность того, что Россия отойдет от стратегии «атака — это лучшая оборона» и захочет нормализовать отношения с США. Но, возможно, необходимо ждать пока будут урегулированы кризисы на Украине, в Сирии и в Северной Корее.

- Президентские выборы совпали с датой, когда Крым вошел в состав России четыре года назад. Считаете ли Вы, что в нынешней экономической ситуации простому народу будет достаточно возвращение Крыма, и они будут продолжать поддерживать Путина?

— В международной политике Путин — настоящий реалист, он всегда взвешивает каждое свое решение и только после этого начинает действовать. Конечно, возвращение Крыма было рискованным решением. И международный резонанс доказал это. Но объективно говоря, возвращение Крыма привело к мощному подъему патриотических чувств.

После середины 90-х годов прошлого века США, НАТО, Европейский Союз на протяжении всего времени проводили политику расширение на восток. Они уже смогли занять такие важные стратегические районы, как Балтийское море, Украина, Беларусь и Кавказ. В условиях, когда Россия не способна оказать сопротивление, она прибегает к нелегальным методам ведения борьбы.

Это и есть русский характер. Поэтому в России и поддерживают Путина. Возвращение Крыма способствовало не только сплочению русского народа, но и дало мощный патриотический подъем. Таким образом Россия ответила на давление со стороны запада, которое было оказано в 90-е годы прошлого века. Конечно, это довольно спорная позиция.

В настоящее время европейские страны, США и даже политическая элита Украины по этому вопросу придерживаются более прагматичного подхода, чем несколько лет назад. Они сейчас больше обеспокоены кризисом на востоке Украины, где постоянно растет количество погибших. Необходимо как можно быстрее урегулировать этот конфликт. Ситуация с Крымом — это очень важный показатель. Такие территориальные споры между странами могут решиться только со временем.

- Несмотря на экономические санкции, русские все равно поддерживают возвращение Крыма, что это говорит о национальном характере русских?

— За последние несколько лет, после начала кризиса на Украине, я постоянно наблюдаю за одной проблемой. После того, как президент Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал законопроект о санкциях против России, который был ратифицирован Сенатом, этот вопрос стал еще более очевидным.

В международной политике, мы игнорируем очень важный фактор — авторитет. Мы обращаем большое внимание на военную мощь и идеологию государства, однако на международной арене мы часто забываем о таких важных вещах, как самоуважении, истории и культуры страны.

Россия была супердержавой, с 17 века играла важную роль в политике Европы. В 1815 году Венский конгресс, в котором Россия играла одну из ключевых ролей, установил мир в Европе, длившийся около века. Во Второй мировой войне ключевую роль сыграли как Соединенные Штаты, так и Советский Союз. Международное сообщество не должно изолировать русский народ, который раньше был важнейшим игроком на международной арене.

После того, как были официально приняты санкции против России, множество мировых политиков заявили, что нельзя игнорировать основные человеческие эмоции. Пусть страны борются в экономическом и политическом плане, да даже пусть ведут войны, однако ни в коем случае нельзя унижать страну, топтать ее культуру и чувство патриотизма.

- Могут ли западные страны, включая США, понять эту черту национального характера русских? Что привело к вражде между западными странами и России?

— Мое личное наблюдение, в особенности за последние два года, что представители элиты США, специалисты, СМИ, включая даже тех, кто занимается изучением России, похоже, стали более радикально настроенными. Они еще больше придерживаются своей идеологии. Видимо, прийти к компромиссу становится все сложнее.

Такое явление появилось не только в США и в Европе, но и во всем мире. Толерантная и рациональная внешняя политика постоянно критикуется. Порой причина кроется в воле народа, порой в СМИ, а иногда в бескомпромиссной политике. Так почему общественное мнение проявляет такую эмоциональность? Я постараюсь это объяснить получше. В общем, в настоящее время мировой порядок столкнулся с ситуацией, которая не происходила последние 400 — 500 лет. Западная цивилизация, которая направляла мировое общество, столкнулась с серьезным вызовом.

Это случилось не в первый раз, и, возможно, что не в последний. Внутренние элементы западной системы, которые ранее взаимно дополняли друг друга, начинают вступать в противоречие. Противоречие возникает между свободой и демократией, между процветанием и стабильностью, между развитием и справедливостью.

От этих принципов не осталось живого места, и поэтому сейчас возникает множество проблем. Это большая проблема, с которой столкнулась западная культура, в определенной степени напугала западные страны, что привело к страху любых внешних изменений.

- Какое влияние окажет молодежь на российское общество или на Путина?

— Это уже четвертый срок Путина, возможно, народ начнет протестовать, не исключена возможность социального кризиса. Путин в послании Федеральному собранию РФ лично заявил, что у него нет чрезмерно оптимистических ожиданий по отношению к социальной стабильности. Сейчас в России очень много разных мнений, и некоторые выступают против Путина. Но это не абсолютное большинство. В России есть молодёжь, которая поддерживает идеи Путина. Я думаю, что это и проблема, и надежда России.

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