За решение Стокгольмского арбитража Киев лишится ГТС

КИЕВ, 20 марта 2018, 17:40 — REGNUM Победа Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в арбитражном институте торговой палаты Стокгольма в споре с российской газовой компанией «Газпром» оборачивается для Украины настоящей трагедией. Оказывается, решение Стокгольмского арбитража привязано к необходимости передачи украинской газотранспортной системы в управление частной иностранной компании.

Как сообщает пресс-служба кабмина Украины, правительство работает над отбором партнера для совместной эксплуатации газотранспортной системы. До этого, в феврале, украинское правительство одобрило передачу активов ГТС от ПАО «Укртрансгаз» в управление министерства энергетики и угольной промышленности. Согласно проекту постановления, данные активы в дальнейшем будут переданы ПАО «Магистральные газопроводы Украины».

При этом НАК «Нафтогаз» должен обеспечить до 1 июня 2018 года осуществление ПАО «Укртрансгаз» передачи части функций ПАО «МГУ». Постановление вступило в силу через 10 дней со дня вступления в силу решений арбитражного института торговой палаты Стокгольма в споре между «Нефтегазом» и компанией «Газпром» по контракту 2009 года.

В свою очередь депутат, глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что бюджет Украины потеряет 3 млрд долл. ежегодной прибыли от ввода совместного управления украинской ГТС.

«Какие-то неизвестные чиновники во главе с президентом и премьер-министром рассматривают вопрос передачи в управление газотранспортной системы. Это значит, что 3 млрд долл. больше не будут доходом, которым распоряжается государство. Скажите пожалуйста, кто, не вкладывая ни копейки, ничего не делая для Украины, получит эти 3 млрд долл. Сами в беднейшей стране Европы. Поэтому я призываю зал, чтобы мы проголосовали за законопроект №8107, который запретит любые манипуляции с газотранспортной системой… В 2007 году депутаты запретили манипуляции с ГТС 430 голосами. Весь зал знал, что это ответственность перед народом. Я призываю вас не дать забрать у Украины самую большую ценную собственность — ГТС. Передача в управление — это приватизация без денег», — сказала Тимошенко 20 марта, выступая с трибуны рады.

При этом Украина может сохранить прибыльность своей ГТС, если США и их союзникам удастся заблокировать строительство «Северного потока-2». Как сообщает 20 марта пресс-служба НАК «Нафтогаза», американские сенаторы предлагают ввести санкции против компаний, которые поддерживают строительство Nord Stream-2.

«Американцы в очередной раз подчеркивают опасность этого проекта для Европы. «Северный поток-2» не является экономическим проектом, это чисто политический троянский конь, который очень скоро будет использоваться для продвижения российских прихотей в ЕС», — говорится в заявлении НАКа.

В то же время глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев поблагодарил сенаторов США за принципиальную позицию. Он назвал «Северный поток-2» элементом «агрессивной внешней политики России».

«Мы активизируем усилия, разъясняя опасность роста монополизма «Газпрома» на европейских энергетических рынках и применения им газового оружия. Украина имеет большой опыт сотрудничества с таким непредсказуемым партнером, как «Газпром», который неоднократно использовал поставки газа для политического давления. Мы сделаем всё, чтобы помешать «Газпрому» оказывать давление на страны ЕС, как он это делал по отношению к Украине», — сказал Коболев.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаз Украина» о компенсации за недопоставленные российским «Газпромом» объемы газа для транзита. Российская госкомпания должна выплатить Украине компенсацию в размере $4,63 млрд за непоставку газа по заключенному транзитному договору. Однако с учетом платы за уже поставленный газ «Газпром» должен будет заплатить НАКу $2,56 млрд. Изначально украинская компания требовала в суде возмещение ущерба в $17 млрд. Решение арбитража вступило в силу 1 марта 2018 года. За неуплату долга в отношении «Газпрома» начисляются проценты — 526 тыс. долл. в день.

статью прочитали: 36 человек