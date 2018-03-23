Война без конца: США везут боевикам Сирии новые «Грады» и мины из Болгарии



«Град» остается самым эффективным оружием сирийских джихадистов. Фото: twitter.com.





Война в Сирии не заканчивается. США снова накачивают сирийских боевиков оружием из Восточной Европы. EADaily продолжает следить за поставками: только в феврале и только из Болгарии американские подрядчики Пентагона получили 23 тонны боеприпасов для сирийских джихадистов. Часть из них используется сугубо исламскими джихадистами, а в официальных документах Пентагон не расшифровывает виды боеприпасов, которые поставляет в Сирию.

23 тонны смерти

По данным международного портала таможенных деклараций Panjiva, в феврале болгарские предприятия совершили две поставки боеприпасов в США. Так, 16 февраля болгарское предприятие по производству боеприпасов «Дунарит» отгрузило для американского подразделения британской корпорации Chemring Military Products 5,7 тонн снарядов и минометных бомб. Из Болгарии груз доставили в немецкий порт Бремерхавен, а оттуда контейнеровозом Philadelphia Express — в американский Чарльстон. Оттуда вооружения доставляют в основном в Иорданию, где располагается один из штабов по распределению вооружений среди лояльных США в Сирии сил. Об этом подробно рассказывал один из командиров «Сирийской свободной армии».

Скриншот с сайта panjiva.com.

Тем же маршрутом, в Чарльстон из Бремерхавена, 25 февраля британская корпорация получила 17,3 тонны вооружений уже от крупнейшего производителя вооружений Болгарии — «Вазовского машиностроительного завода» (VMZ). Основные виды поставленных боеприпасов — ракеты «Град» и заряды для переносных гранатометов РПГ-7.

Скриншот с сайта panjiva.com.

Все виды этих боеприпасы активно используются именно сирийскими боевиками. Напомним, что ракетами «Град» джихадисты обстреливают и российскую авиабазу в Хмеймиме.

Сама же Chemring Military Products была названа в сентябре прошлого года одной из четырех компаний, которая по контракту с Пентагоном будет поставлять вооружения не стандартов НАТО партнерам США по борьбе с запрещенным «Исламским государством» в Ираке и Сирии. Picatinny Arsenal, структура снабжения войск армии США, сообщила о пяти контрактах на общую сумму до $ 500 млн. Закупки идут по программе поддержки союзников США нестандартным вооружением, в рамках которой в Сирию и поставляются оружие и боеприпасы.

Скриншот с сайта pica.army.mil.

По данным сайта Федеральной системы закупок США, Департамент американской армии «Командование объединенных вооружений» (Joint Munitions CMD) поручил Chemring Military Products только по одному контракту на $ 73 тыс. осуществить поставку боеприпасов и минометных систем из Болгарии для использования вне США до 8 мая этого года.

Скриншот с сайта fpds.gov.

Ставка на советское: в 2019 году боевикам передадут 25 тыс. автоматов Калашникова

10 тонн боеприпасов в февральских поставках — ракеты «Град», которые используются сугубо исламистскими боевиками. Например, джихадистской группировкой «Ахрар аль-Шам», которая размещается в провинции Идлиб.

«Грады» от VMZ остаются самым востребованным и мощным оружием у джихадистов. Фото: twitter.com.

Этот вид боеприпасов не расшифровывается в документе по финансированию программы подготовки и вооружения сил для противостоянии «Исламскому государству» в Ираке и Сирии (CTEF), опубликованному 18 февраля. Зато говорится о том, что Пентагон по-прежнему будет делать ставку на вооружение боевиков недорогим, простым в использовании, но надежным оружием советского образца. На Сирию планируется выделить $ 500 млн в этом году и $ 300 млн — в следующем.

Программа «Финансирования подготовки и вооружения сил для противостоянии „Исламскому государству“ в Ираке и Сирии (CTEF)».

Из программы «Финансирования подготовки и вооружения сил для противостоянии „Исламскому государству“ в Ираке и Сирии (CTEF)».

Основные затраты — закупка нестандартных вооружений и боеприпасов. Например, в 2019 году Пентагон предлагает закупить для сирийской «оппозиции» 25 тысяч автоматов АК-47, 1500 модернизированных пулеметов Калашникова (ПКМ), 500 станковых крупнокалиберных пулеметов ДШК, 400 ручных противотанковых гранатометов РПГ-7.

Из программы «Финансирования подготовки и вооружения сил для противостоянии „Исламскому государству“ в Ираке и Сирии (CTEF)».

В документе говорится, что Пентагон собирается обеспечить вооружение 60−65 тысяч боевиков сирийской «оппозиции». Часть из них, очевидно, относится к силам SDF во главе с сирийскими курдами, которые освобождали Ракку. Другая часть — исламистским группировкам, которые не подпадают под запрет. Сегодня он распространяется только на ИГ и «Хайят Тахрир аль-Шам», которая является сирийской «Аль-Каидой», хотя и заявляет о разрыве отношений с ней.

EADaily следит за поставками вооружений в Сирии и не раз уже писало о них. Оружием из Восточной Европы боевиков снабжают Саудовская Аравия и США. И с каждым годом поставки только увеличиваются. Например, в 2016 году только Болгария увеличила продажи советских образцов вооружений двум странам в три раза. Компании и госорганы США и Саудовской Аравии приобрели болгарских оружия и боеприпасов на 239 млн евро и 97,8 млн евро, что в целом составило треть всего оружейного экспорта из Болгарии. По сравнению с 2015 годом общие продажи вооружений для двух стран выросли почти в три раза — со 121 млн евро до 336,2 млн евро.

Новый расцвет болгарских оружейников. Украина — «в теме».

Несмотря на заявления Дональда Трампа о желании закончить войну в Сирии, она продолжается и США подбрасывают оружие в «огонь». Причем, прошлый год, когда Дональд Трамп только заступил в должность президента, не стал исключением. Об этом можно судить, например, по финансовым результатам работы «Вазовского машиностроительного завода» (VMZ), которые опубликовало болгарское издание «Труд». За 9 месяцев 2017 года крупнейшее в стране предприятие по производству вооружений увеличило выпуск продукции по сравнению с 2016 годом почти на треть — до 400 млн левов ($ 250 млн), и получило прибыль в 152 млн левов ($ 95 млн). При этом дополнительно были наняты 900 новых сотрудников. Данные были опубликованы в ноябре и, как сообщили в «Труде», до конца года VMZ должно было успеть выполнить контрактов еще на 130 млн левов ($ 81 млн.).

Выросли, очевидно, продажи и у других болгарских производителей. Продолжались, например, закупки у предприятия «Арсенал». Так, по данным сайта таможенных деклараций Importgenius, в июне 2017 года «дочка» компании, Spring Factory Co, поставила закупщику Пентагона UDC USA («Украинский оборонный консалтинг») 53 тысячи магазинов к автоматам АК-47.

Скриншот с сайта importgenius.com.

А скандальноизвестная Purple Shovel должна была до 22 сентября поставить Главному управлению войск специального назначения Минобороны США (US SOCOM) переносных ракетных гранатометов РПГ-7 на $ 4,2 млн.

Скриншот с сайта fpds.gov.

EADaily обнаружило, что в прошлом году в производстве болгарских вооружений начала принимать активное участие Украина. Предприятия страны поставляли оружейным компаниям Болгарии капсюли-воспламенители и капсюли-детонаторы для производства зенитных снарядов, гранатометных выстрелов, снарядов для автоматических пушек ЗУ-23 и зенитных установок «Шилка». По имеющимся в распоряжении таможенным актам отгрузки, во второй половине 2017 года «дочка» госкомпании «Укрспецэкспорт», «Укринмаш», отгрузила болгарской «Аркус» около 8 млн капсюлей.

Скриншот с сайта importgenius.com.

Скриншот с сайта importgenius.com.

Скриншот с сайта importgenius.com.

«Аркус» стала известна после того, как засветилась в поставках сирийским боевикам в декабре 2016 года. Тогда, после освобождения Алеппо, правительственные войска показали болгарской журналистке Диляне Гайтанджиевой обнаруженный склад с болгарскими боеприпасами.

Фото: trud.bg.

В ящиках находились ракеты «Град», сделанные на «Вазовском машиностроительном заводе». Экспортером при этом на ярлыках была указана компания «Аркус». На сайте Федеральной системы закупок США говорится, что в марте прошлого года подрядчик Пентагона по программе нестандартных вооружений Alliance Techsystems Operations подписал с болгарской компанией контракт на поставку боеприпасов и их компонентов на $ 54 млн.

Скриншот с сайта fpds.gov.

Можно предположить, что две февральские поставки 23 тонн боеприпасов для сирийских боевиков были не единственными. В таможенных декларациях говорится о том, что перевозкой занималось судно Philadelphia Express. По данным навигационного портала Marinetraffic, 18 марта контейнеровоз покинул немецкий Бремерхавен и снова следует в американский Чарльстон, куда должен прибыть в следующий понедельник, 26 марта.





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