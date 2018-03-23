Мартовские иды в Украине. А надо ли нам это, братья?





Напомню, что по древнеримскому календарю 15 марта. Эта дата получила известность в истории, так как в этот день в 44 до н. э. произошло убийство Юлия Цезаря. Заговорщики (организаторами были Г. Кассий, М. Брут, Д. Брут и другие), опасаясь усиления монархических устремлений Цезаря, убили его в здании курии Помпея (Рим) в день заседания сената. Иды приходятся на середину месяца — их празднуют в марте, мае, июле и октябре.

Последние события в Украине 2018 года показывают, что жизнь не учит, а беспощадно наказывает, тех кто не хочет усвоить ее уроки. Такое впечатление, что политики так и не поняли чем отличают объединение от разъединения, строительство своего дома. Потому, что слово "национальный", как и «эксы», ведет к разрушению и расколу, а не строительству и объединению в многонациональном обществе, а это, при эксплуатации подобного лозунга на практике в многонациональном государстве, каковым, безусловно, является Украина, приведет к расколу и это неоднократно подтверждалось историей, даже нашим сегодняшним днем.

В такой способ получить большинство среди славян, граждан Украины, и выдать это за национальную идею – бесперспективно!

Потому что, противоречия, заложенные в лозунге о национальном единении, приведут к обострению национальных течений в среде других народов, от считающих себя русскими, венграми, поляками, румынами до татар, болгар и т.д. и т.п.

Не следует забывать и того, что сам принцип «демократии» на сегодня утратил свой первичный смысл – от греческого слова – демос, что означало - народ. Сегодня принципы демократии, это принципы зомбирования людей постоянной, не прекращающейся, надоедливой рекламой, от рекламы никчемных людей, как «великих» политиков с претензией на роль «вождей или отцов» народов, главное, чтобы потом отрабатывали вложенные в их рекламу, деньги! Простите, а за чей счёт? То же можно сказать почти по любому аспекту нашей с вами жизни – от здоровья и медпрепаратов, до продуктов потребления, разумеется, и продуктов питания. Главное – мы рекламируем, а вы – платите, приобретайте, складывайте, храните и выбрасывайте!

Напомню, что ещё в 2012 году, в своей статье «Трудная дорога домой», я обращал внимание, так называемых националистов, что известному «предводителю» украинских националистов не плохо было бы призадуматься к чему, кроме возможной, сиюминутной, краткосрочной выгоды, приведет дальнейшая пропаганда этих идей, начиная с идеи создания «титульной» нации и заканчивая защитой только украинцев. Такую титульную нацию, не так давно, уже формировал один апологет в Германии, а затем вся Европа, и мы с Вами, еле-еле пережили её последствия. А что теперь мы имеем ?

Нам, всем гражданам многонациональной Украины, а это уже видно и невооружённым взглядом, до чёртиков надоели указательные пальцы всяких благодетелей с их поучениями, предупреждениями и угрозами - «вам следует делать то-то и то-то, иначе мы Вам! Предупреждаем, немедленно остановитесь! Назад и т.д. и т.п.!

В этом хоре поучений и нравоучений, трудно услышать голос о нашем гражданском интересе, голос нашего многонационального общества!

Почему, вместо того, что бы где-то бегать никто не ставит во главу угла партийной программы межнациональный мир и улучшение социального положения граждан! Ведь только этот принцип лежит, как фундамент, в основе строительства нашего, общего для всех, вне зависимости от больших или малых различий в понимании давних народных традиций и правил общения - граждан Украины! Нашего и своего - для каждого гражданина Украины - дома, дома под названием НАША УКРАИНА! В связи с этим и приведу трактовку из греческой философии: Нация – вопрос политический, а народ – исторический фактор!

Напомню один из комментариев Эдуарда Лашутина, на сегодня уже почтенного и уважаемого человека,

деланного им на одном из сайтов ещё в 2016 году, т.е. до прихода Д.Трампа к власти. Привожу его дословно без комментариев со своей стороны:

«Проблема в том, что личная инициатива и жадность, в природе человека, почти не отделимы. Отсюда понятие морали - без надлежащего воспитания вопрос морали отодвигается на другой план по сравнению с возможностью получать удовольствия - а богатство - это обеспечение возможности получать удовольствия - уже не имеет для этого типа людей - за чей счёт. Из этого и проистекают проблемы либеральной экономики (открытой конкуренции) и экономики с социальными обязательствами. Возникает другой вопрос, как социальные обязательства для "либерастов" сделать привлекательным видом деятельности? В итоге мы вернёмся к марксизму, а его уже успели обгадить по самые "не хочу". Кто обгадил и кто позволил? Те же либералы, чей интерес не включает в себя обязательств перед теми, кто на них работает! Так какие есть предложения? Тема длинная и сложная, но решение ей есть - и начинается она с морального воспитание людей, с детского возраста, но для этого (израильские кибуцы) нужно в обществе (замкнутом или открытом) решить проблему ненасытности, т.е. накопительства, когда накопление, кроме проблем хранения, ничего другого не создает и не обещает. Опять марксизм - право распоряжения "прибавочной стоимостью" - другими словами - доходом. Ответ: Всё создаваемое и производимое свободно и бесплатно лежит на полках - заходи, бери то, что нужно или хочется, используй - ешь, одевай, применяй для того, что в данную минуту необходимо - ни оплаты, ни денег - не существует. Как это постигнуть? В принципе возможно - либо в целом в мировом сообществе, что опять марксизм, т.к. его идеи не касались отдельных государств в окружении либерастов, а людской цивилизации в целом, либо в отдельном, замкнутом производственном предприятии - тогда под чьей защитой? Бывшие колхозы и совхозы были напрочь дискредитированы самим отношением к ним власти, в отличие от кибуцев, где Израиль, как государство, гарантирует их безопасность и не претендует ни на налоги, ни на праве наказывать их за отчётность. Но это и есть государственная защита, только, с одной стороны, как сравнить государство Израиль по территории, даже с той же территорией России? Кроме того, какие есть недра в Израиле и какие в России? Отсюда и жадные взгляды - дайте, дайте, нам нужно, а вам-то зачем? Такие, брат, дела. Это, если коротко. Не считай меня коммунистом - никогда им не был. С уважением, Эд.Ив.Лашутин».

Вот такое мнение, полагаю, имеет право на обсуждение.

Думаю, что единственным условием и возможностью прекращения "всемирного соревнования" по любому поводу – от науки до производства туалетной бумаги, являются международные институты, но при условии, что в них не будет шансов ни для одной из сторон, диктовать политику, через финансирование этих институтов! Это относится и к ООН!

Но как нам устранить с политической сцены всяческого рода «либерастов», с их беспредельной жадностью и склонностью к воровству и коррупции?

Хотелось бы, для ясности, напомнить, что Союз Солидарности и Социальной Справедливости и я от его имени, неоднократно высказывались о необходимости принятия, в т.ч. и на возможном референдуме, новой государственной доктрины, которая будет органически вписана в конституцию страны! Доктрины, которая, на обозримое будущее, превратит Украину в социально ориентированное государство, поставит преграды на пути в высшие эшелоны власти всяким трепачам и болтунам, способным родную мать продать за 33 сребреника, для которых ложь – неотъемлемая, скажем, даже преобладающая, черта их характера и определяющая порядок их отношения с людьми, их отношение к тем, кто, а люди не совершенны, ошибочно или по неосмотрительности, своим голосом, предоставит им право говорить от имени народа, а получит в ответ безответственную ложь! Должен быть поставлен не только заслон лжи и безответственности политиков, необходимы инструменты надпартийного контроля, с тем, чтобы народ не только имел право, чтобы народ реально мог в любой момент призвать любого политика к ответственности за ложь, бездеятельность, тем боле за злоупотребления, воровство и коррупцию. Другими словами, построение народного государства с социально ориентированной экономикой, в котором интерес простых, но находящихся в подавляющем большинстве, граждан Украины, будет на первом месте! С перспективой на время, когда накопительство перестанет быть необходимым, когда оно станет омерзительным в глазах людей, когда всем будут не только гарантированы, но реально обеспечены бесплатное здравоохранение, медицина, обучение и помощь в воспитании детей, возможность самовыражения на пользу и в интересах всех граждан Украины, в общих интересах – этот проект, я абсолютно уверен, получит реальную, всенародную поддержку!

И, если эти принципы понятны, близки и будут вписаны в программу тех кто пытается показать путь народу Украины, уверен, что он получит понимание и поддержку наших граждан вне зависимости от их принадлежности к тому или иному народу или народности, т.к. у любого народа есть общие интересы, а это благополучие, социальная защищённость, уверенность в своём и своих близких, будущем!

Надо помнить, что, следуя указаниям Западной модели управления интересами общества, проекту, якобы раскрепощающему силы и способности людей, как единиц общества, само общество попадает в капкан индивидуальных интересов со всеми последующими проблемами, которые в таком обществе и порождаются личными устремлениями.

И еще раз напомню, что не надо путать народ с властью, власть приходит и уходит, а народ остается и ему разбираться со всей той чушью, которую нагородила или нагородит ушедшая или уходящая власть.

Только тот, кто не будит мириться с подобной ситуацией, а будет идти под лозунгом – «мы сами должен навести порядок в своём доме, сами во всем разобраться», имеет шанс на успех, А рычаги влияния, безусловно, не стоит искать за границей, как это делают сегодняшние ликвидаторы государства Украины, т.к. эти рычаги работают не в наших интересах – за всё нужно будет платить, в т.ч. и ценой утраты суверенитета!

А надо ли нам это, братья?

Добра всем желаю, с уважением ко всем читателям, единомышленникам и оппонентам.

Для единомышленников и оппонентов: solidarnost@transinform.net

Для однодумців і опонентів: solidarnost@transinform.net

Председатель Координационного Совета

ОО Союз Солидарности и Социальной Справедливости,

Адвокат Юрченко Александр Иванович.

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