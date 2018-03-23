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опубликовано редакцией на Переводике 23.03.18 16:22
скаут: Vvv99;
 
 

Выборы в РФ 2018. Как это было ?



Время на раскачку , поездки в регионы , агитацию  , дебаты и прочее у кандидатов в президенты РФ,  почти не было , 1,5 месяца на все про все .

Кремль , как считают , хотел решить вопрос с явкой ,

Можно сказать что кампания началась с отказом Навальному зарегистрировать того в качестве кандидата и тот призвал не ходить на выборы .


Затем довольно неожиданно в качестве кандидата появилась Ксения Собчак .

Сначала Она заявила , что идет в как взамен несуществующей графы “ против всех “ , но  готова уступить свое место Навальному .

Создалось впечатление что технологи ее штаба , хотели сделать компанию Собчак шумной , яркой ,  отчасти скандальной и запоминающейся .  Она , едет в Чечню и конфликтует с местными . Потом отправляется в США и участвует в  неоднозначной пресс конференции . Как только начались дебаты  на ТВ , Ксения начинает обвинять ведущих этих дебатов и ругается  с Жириновским . Ее Программа базировалась на Примирение с Западом и демократизации российского общества . В интервью на Эхо Москвы ( витрина свобода слова - по словам Венедиктова )  Собчак по поводу олигархов высказала мысль , что первых олигархов периода Ельцина нужно оштрафовать но ничего не  отнимать , а новых  , путинского периода , судить .

Нельзя сказать , что в целом ее риторика была направлена на широкие народные массы , но она действительно многим запомнилась с отрицательной или положительной стороны .


Явлинский , Жириновский , Бабурин - это люди появление которых , мало кого удивило .

Явлинский вел себя наиболее тихо с медийной точки зрения , почти не спорил , не ругался . Экономическая Программа Явлинского ( дома - земля - дороги и др. ) , казалась разумной , однако его “ природное презрение “ ко всем остальным , фантастические планы по созыву Международной конференции по решению вопроса Крыма , оставило смешанное впечатление . Явлинскому явно не хватает присутствия в интернет пространстве , не только на время выборов но и до него .  

Жириновский не показал себя в новом образе . Был как всегда говорлив , криклив и демагогичен  . Критиковал всех кандидатов .

Бабурин продвигал традиционные ценности - детей любить , семью беречь , стариков уважать . В Остальном достаточно простая риторика типа - объединим все лучшее из из старой России , СССР и нового времени .  

В целом эта троица составила своего рода “ клуб пенсионеров кому за 60 “ .

Спорили и Вспоминали прошлое , развал СССР , расстрел Парламента  1993 года .


Не хватало этой компании Зюганова , но после того как Путин объявил о своем участие в Выборах , лидер КПРФ не стал выдвигаться .Вместо этого от блока КПРФ и народно патриотических сил , был выдвинут Павел Грудинин , который прошел своего рода праймериз ( внутрипартийные выборы ). Сам  Грудинин не состоит в КПРФ , является успешным предпринимателем и директором совхоза в подмосковье .

Свою кампанию построил на примере свое предприятия построенного на  социалистических началах ( высокие зарплаты работников совхоза , лучшие больница и школа в МО , автоматизированные фермы по западному образцу ) . Также использовал определенный запрос на социальное равенство , смену коррупционной системы , антиолигархические настроения , апеллировал к Сталинским временам .

Новое лицо от коммунистов , Многих вдохновило , но в СМИ  неожиданно начались “ разоблачения “ постоянно начали

Находить   “ миллиарды “ потом “ золотые слитки “ , всплыли “ обманутые пайщики “ …

Что правда , что нет уже мало кого интересовало , поскольку маховик “ мочилова “уже невозможно было остановить .  

Грудинин после первых скандальных дебатов на ТВ ,отказался в них участвовать , уступив место доверенным лицам Болдыреву и Шевченко . Сам Грудинин в это время  проводил встречи с избирателями в разных регионах России.

 


Задекларированный Заработок кандидатов в президенты РФ за последние шесть лет

Собчак - 404 - млн .рублей , Титов - 274 млн. руб. , Грудинин - 157 млн.руб

Жириновский - 92 млн.руб , Путин -38 млн.руб , Сурайкин - 26 млн.руб, Явлинский - 23 млн.руб , Бабурин 11.4 млн.руб.




Еще один удачный предприниматель , Борис Титов , владелец винодельческого бренда  “ Абрау Дюрсо “. Пример “положительного нового русского “

Начинал работать во Внешторге СССР , с 1987 года предприниматель . Сейчас  омбудсмен по делам предпринимателей . Так же провел блеклую компанию , во многом соглашался с действующей властью . Попытки Титова приукрасить Столыпинские реформы ,выглядели неубедительно .

Еще один кандидат Максим Сурайкин , “ настоящий коммунист “ как он себя называл , несмотря на 52 млн. рублей на своих счетах . Перетянуть на себя электорат Грудинина , со своей программой “ Десять Сталинских ударов “  ему так и не удалось .

В предпоследний день дебатов на ТВ ,  пошел “Ва Банк” , устроил скандал в прямом эфире и чуть не подрался .


В целом кандидаты в президенты , часто излагали похожие идеи о реформировании Страны . Говорили о необходимости создании независимости судов , о борьбе с коррупцией , о социальном неравенстве и многих других очевидных вещах .


Интересно было наблюдать в интернете за реакцией так называемых “ независимых блоггеров “  или”  интеллектуальных экспертов “.

Большинство которых позиционируют себя как “ критики власти “ либеральной или лево патриотического направления . От А.Невзорова до К.Семина .

По сути , с началом агитационной компании никто из них так и не встал на сторону того или другого кандидата , молчаливо или откровенно поддержав  действующего президента .  

Ну а , действующий президент ,В.В.Путин в дебатах не участвовал ,

Хотя еще до выборной компании активно проводил встречи в разных регионах с разными коллективами в том числе и с молодежью .

Было Двухчасовое  послание к федеральному собранию , которое перенесли на месяц .

А все остальное сделали СМИ и предыдущие годы правления .

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теги: Россия, выборы президента  
   
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