Модернизация России. Между прошлым и будущим .

Модернизация России . Между прошлым и будущим .

Первая масштабная модернизация России Петром Первым , ускорила идеологический раскол внутри общества зародившийся еще при Иване Третьем .

Славянофилы и Западники приветствовали отмену крепостного права , но первые считали Россию особой , православной цивилизацией с институтами народничества и крестьянских общин , а вторые хотели полного копирования Западноевропейской цивилизации с ограниченной монархией , парламентом и демократией и даже перейти к католичеству или протестантизму как более “прогрессивной “ религии.

Дореволюционный рост российской экономики начался с 1909 года .

До этого в результате е революции 1905 года рабочие добились повышения заработной платы . Были удвоено производство во многих областях ( выплавка чугуна , постройка железных дорог , кораблей и теплоходов ) . Россия стала крупнейшим поставщиком хлеба . Тем не менее Российская Империя , по прежнему серьезно отставала от США ,Германии и других промышленно развитых стран . Это отставание проявилось уже в начале Первой Мировой войны , когда уже через несколько месяцев закончились снаряды и не хватало пулеметов и винтовок .

В России 19 века Были как новаторские производства напр. производство теплоходов , так и свои изобретатели ( изобретатель радио Попов , дуговая и вольфрамовая лампочка - Яблочков , Можайский - аэроплан , Бенардос - электросварка др.). Однако широкое внедрение новых изобретений и технологий , также не были в приоритете .

Россия , не смотря на реформы Витте и Столыпина , оставалась закостенелой , царско чиновничем государством . Быстро росли монополии и сливались с банковским и иностранным капиталом . Большое количество крестьян , которых переселяли в Сибирь или Дальний Восток , возвращались в Центральную и Южную Россию , или сливались с городским пролетариатом .

Русский философский дискурс между русофилами и западниками , взяли в свои руки социалисты и коммунисты . По сути они и были Западниками , поскольку Социализм на то время был новейшим и популярнейшей идеей в Европе . Не только Маркс но и Ницше оказывали огромное влияние на умы начала века . .

Европейская философская мысль давно толкала народы к свободе , равенству , братству , антирелигиозности и прогрессу . Но Запад пошел по пути реакции и империалистических войн , благодаря чему распалось несколько Империй .. И вот на Востоке зажглась Советская Россия .

Первая Мировая , Революция и Гражданская война нанесла огромный людской и материальный ущерб России . ( численность Населения России - СССР - 1914 г - 165 млн , 1926 г - 147 млн ч. - 1939 г - 170 млн .ч ) . Многие покинули страну , но большинство талантливых людей остались и оказались востребованы новым Государством . Массы людей из самых низов поднялись и приняли участие в культурной , научной и технической модернизации .

Ленинская модернизация базировалась в переходе от Военного коммунизма , на период Гражданской войны , к НЭПу . Уже в начале 20 х Были поставлены задачи электрификации с целью поднятия промышленности и экономики в целом . Электростанции были и до революции но количество и мощности были другими ( 75 - в 1917 и уже 858 ЭС к 1927 году мощностью 10 000 квт . )

Также шла борьба с безграмотностью и беспризорничеством . Хотя эти проблемы удалось полностью решить только после 1945 года .

В тридцатые годы было принято решение бросить все силы на индустриализации страну . Причем заниматься не только производством товаров , но и средствами производства - станкостроением . Уже на первом этапе построить и восстановить 800 крупных предприятий . В 1932 году было построено 1500 фабрик и заводов .

Делалось это за счет коллективизации в сельском хозяйстве , то есть укрупнение производств для большей отдачи в производстве сельхозтоваров . Освобожденные трудовые ресурсы бросались в промышленное производства и другие сферы хозяйства . До 1936 года существовала карточная система с целью равномерного распределения товаров среди населения . Побочные эффекты резкого перехода от сельскохозяйственного уклада к индустриализации был в виде резкого сокращения поголовья скота , недобор урожая и голода в отдельных районах СССР .

Тем не менее темпы промышленного производства , строительство инфраструктуры как артерии экономики шло ударными темпами . Также росло население и к началу Второй Мировой войны достигло уже 170 млн . человек . Экономический кризис на Западе начала тридцатых годов по своему сблизил их интересы и необходимости СССР . Производились массовые закупки в США и Германии станкостроительного оборудования и приглашались специалисты . ( Миф о том что все заводы были тупо куплены за рубежом не выдерживают критики . У СССР не было столько денег для покупки тысяч предприятий , да им никто бы столько и не продал ) .

Социалистические соревнования , как новый мотивационный метод повышения производительности труда . Сотни тысяч специалистов высокой и средней квалификации , было обучено в ходе последней предвоенной пятилетки . В 1936 году

СССР вышел в Европейские лидеры по количеству товаров промышленного назначения . Но В сельском хозяйстве несмотря на внедрения техники , Советский Союз не смог сильно увеличить производство, а поголовье скота даже сокращалось до дореволюционного уровня .

Новые времена требуют новых людей с новым мышлением .

В искусстве 1930 х годов появляется новое направление - Социалистический реализм.

Он приходит на смену Русскому Авангарду .

Принципы Соцреализма - Народность , Конкретность , Идейность .

Социалистический реализм утверждает бытие как деяние, как творчество, цель которого — непрерывное развитие ценнейших индивидуальных способностей человека ради победы его над силами природы, ради его здоровья и долголетия, ради великого счастья жить на земле…..М.Горький.

Искусство принадлежит народу , и для народа !

Тяжелый труд и лишения должны компенсироваться верой в светлое будущее , видение и понимание целей советских преобразований .

Картины художников того времени , насыщены светом , солнцем , оптимизмом , коллективным действом , осознание значимости своего труда и идей . Взгляды людей направлены в будущие , но не фантастическое а реальное , потому что было уже многое сделано и предстоит еще больше .

Культ человека , рвущегося в небеса , в неизведанные дали , в освоение страны , в осознание своего величия после многовековой тьмы феодальной зависимости , крепостного права и классово сословного общества .

Но не только Мир подлежал модернизации . Люди должны были стремится к знаниям и физической гармонии . Массы физкультурников появились в городах . В 1931 году массовое физкультурное движение , было оформлено в нормы ГТО .

Великая Отечественная Война , стала для Советского Союза и советских людей огромным испытанием . Ситуация была иной нежели накануне Первой Мировой , где Германия вступила в войну одновременно с странами Антанты , и изначально вела малоперспективную войну на несколько фронтов за утверждения себя как империалистической сверхдержавы . К лету 1941 года Вся континентальная Европа уже была покорена Гитлером и работала на Германскую экономику . Если в 1914 году немцы воевали за заокеанские рынки сбыта и колонии , то в 1941 Германия собиралась колонизировать собственно всю Восточную Европу , а население ( русских , украинцев , белорусов и других ) либо уничтожить , либо выселить за Урал ( ок 70 % ) , либо оставить в качестве прислуги и трудовых рабов .

Несмотря на то что территориальные и людские потери в первые полгода войны были огромны , Советский Союз умудрился выстоять и победить . Почему ? Одного героизма конечно было бы недостаточно . ( Индейцы тоже героически сражались с колонистами ….)

Конечно благодаря индустриализации 20 -30 х годов , грамотному хозяйственному управлению в военное время , умелой мобилизации ресурсов , выдвижению талантливых полководцев , появлению сильной военной конструкторской школы , быстрому обучению военных кадров .

Военный бюджет СССР за время войны был больше , чем бюджет всех стран во время Первой Мировой ! Если в 1914 году не хватало пулеметов , винтовок , а снаряды вообще скоро кончились и пришлось делать огромные военные заказы в США и других странах , то в 1941 году были скорее проблемы с управлением армией и неготовность к новым способам войны , но в 1942 году определенные выводы были сделаны и скажем больших “ котлов “ уже не было .

1500 предприятий удалось эвакуировать в глубь Страны , и еще более двух тысяч построить с нуля . Было произведено Тысячи танков , самолетов , орудий , стрелкового оружия отечественного производства . ( В Первую Мировую , Россия из отечественных разработок , имела в широком употреблении только винтовку Мосина , Трехдюймовка обр. 1902 , да пушку Розенберга ).

Начиная с 1943 года , немецкие генералы и фельдмаршалы , потомственные военные , сдавались в плен вышедшим из самых народных низов советских военачальникам .

В Послевоенное время , удалось быстро перевести ресурсы на гражданские рельсы и снова отстроить страну . К Хрущевскому времени СССР , уже был сильной индустриальной страной с атомной бомбой . С 60х годов стали предпринимать усилия в сельском хозяйстве , осваивать целину , потом люди стали получать паспорта и более свободно передвигаться по стране . Советская культура постепенно стала советско - буржуазной . К 70 годам Стало модно потребительство , преклонение перед к импортными товарами , фильмами , музыкой и не советским стилем жизни . В Этом заключалось противоречие позднего Советского Периода , поскольку экономика для людей , сфера обслуживания , производство товаров широкого потребления , по прежнему не были выведены на мировые стандарты . Из Послевоенного поколения и особенно партийных работников и деятелей искусства и науки которые выезжали в ближнее и дальнее зарубежье стало формироваться новые советские буржуа . Обладание заграничными шмотками и видеомагнитофонами стало стилем жизни .

К концу 80 х, по Советскому Союзу который пытался перестроится на новые рельсы , конверсия , хозрасчет , кооперативы , был нанесен последний идеологический удар Гласностью . Из всех утюгов и преемников полилась грязь на историю СССР , эротика , порнография , западные фильмы заполонили видеосалоны .Новые молодежные движения Рокеров , Панков . Фильмы стали мерзко черными , наполненными насилием , проститутками и наркоманами , ворами и бандитами , коррумпированными милиционерами и чиновниками . Вместе с тем всячески уже открыто пропагандировалась западный , плакали о царской России и писали тонны книг про репресси 30х , власовцах , белогвардейском движении .

Это был полный идеологический демонтаж советского человека , человека строителя будущего , творца , семьянина , человека слова , чести , достоинства и совести .

Были дискредитированы все рабочие профессии , учителя , медработники , военные , милиция и партийные структуры .

В начале 90 х , когда Советский Союз расчленили на “независимые “прозападные Сатрапии появились “ новые русские “ многие бывшие работники советской партноменклатуры . Никто уже спрашивает -откуда такие деньги ? Поклонение перед “ золотым тельцом “ и потребительский фетешизм . Слова - Вы этого достойны - и сейчас определяют суть современного человека , модернизированного на постколониальный лад .

Конечно Россия , во все времена умела синтезировать разные культуры , идеи и выдавать свой , особый стиль жизни , культуру и цивилизацию в целом .

Попытки догнать Запад по всем стандартам , обычно приводили Россию к разбитому корыту .

Просто нельзя догнать того кто присвоил себе право первым изобретать и транслировать новые моды ( как и что носить , есть , на чем ездить , как отдыхать , что смотреть и к чему стремиться ).

Как только , кто то начнет догонять и перегонять Запад в имиже намеченных тенденциях , произойдет новый поворот . Новые журналы , реклама и фильмы объяснят про западному сознанию , что именно теперь модно “ круто “ а что отстойно или вредно для здоровья. Новые моды и направления в разных сферах жизни , сочиняют для регуляции рождаемости , выкачиванию денег и здоровья , в связи нехваткой или избытком тех или иных ресурсов , товаров или даже в связи с общей политической или экономической ситуацией.

Сейчас вся Западная идеологическая модернизация уходит на удовлетворение крупных корпораций в новой прибыли , обеспечение их квалифицированной рабочей силы и в потребителях их товаров и услуг .

Однако Технологический прогресс , робототехника , цифровые и нанотехнологии , разработки в генной инженерии , ставит человечество в двоякое положение .

С одной стороны деятельность человека упрощается , удлиняется продолжительность жизни , удешевляются товары широкого потребления. С другой происходит растворение его в информационном пространстве , пропадает цель и смысл жизни в свете запрограммированности будущего или не нахождения своего места в современном мире , уничтожения разных традиционных профессий , стирания национальной , культурной и половой идентичности .

Для новой модернизации Страны , необходимо модернизировать сознание . Чтобы достать из человека его лучшие способности , творческий потенциал , интеллект , производительные силы и построить Новый Мир где именно люди будут нужны друг другу , а не машинам для новых машин .

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