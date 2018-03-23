Результат одного опроса: "агрессивные селюки"

На “Украинской правде” днями промелькнул интересный материал – статья “О чём мечтают и чего хотят украинцы”. Редко когда я похвалю УП, да и сейчас – интерес представляет опрос социологической группы “Рейтинг”, которому, собственно, посвящён материал. Рассмотрим некоторые результаты опроса через обсуждение итогов из статьи “Чего хотят и о чём мечтают украинцы”. Опрошено, как утверждается, 30 тысяч респондентов.



Честно говоря, по тексту материала проскользнул взглядом, ибо результаты мы можем прокомментировать и сами. Если судить по самым важным результатам – нет желания им не доверять, даже с учётом ситуации в стране и навязываемых настроений, и тогда можно утверждать, что точно реальные итоги опроса не могут быть хуже.



Хотя – комментарий издания по результатам первого вопроса приведу:



“74% населення бажає, щоб Донбас так чи інакше залишався у складі України, і лише 8% хотіли б відділення окупованих територій.



Найменше хочуть втрачати окупований Донбас жителі Кропивниччини, Сумщини і Луганщини. Натомість найрадикальніші настрої на Закарпатті, 14% населення якого бачить саме таке розв’язання конфлікту.



Більша частина населення країни виступає за мирне вирішення конфлікту.



Воювати бачить потребу лише кожен п’ятий українець. Найбільше прихильників такого розвитку подій на Західній Україні, але чим ближче область до зони АТО, тим менше залишається бажаючих брати у руки зброю.



Третина жителів воліє припинити військові дії та визнати територію тимчасово окупованою, а 21% – надати їй федеративного статусу в складі України.



Причому на четвертий рік війни ще 18% населення України досі не визначилися з власним ставленням до майбутнього окупованих територій”.

источник - "Украинская Правда"





Первый вопрос звучал так: “Какой из вариантов решения проблемы Донбасса вы поддерживаете?”. И авторы выделили прежде всего следующее: большая часть однозначно за территориальную целостность. Правда, упомянули и антимилитаристские настроения.



На самом деле мало кто будет в здравом уме – при тотальной информационной кампании а-ля “сепаратисты=террористы” – неизвестным, представляющимся хоть какой социологической службой, откровенничать о своих внутренних желаниях видеть страну развалившейся по причине банкротства.



При этом понятия не имею, откуда 37% “переможников” в Закарпатье – буду пока думать, что не во всех закутках края знаю настроения. Но и так: тотальное большинство если и хочет воссоединения, то мирным путём, а это может означать ещё и то, что огромное количество сограждан считает некоторые взгляды и устремления, популярные на неподконтрольном Донбассе, абсолютно приемлимыми для всей Украины.



Среди 18 % неопределившихся должны быть большей частью те, кто с опаской делится своими взглядами на страну и её будущее. И это однозначно не трендовые в информпространстве милитаристские настроения.



Трендовые настроения, разгоняемые в 95% укрСМИ, в публичных выступлениях и в соцсетях – это те, которые допускают лишь перемогу с последующим наказанием вооружённого и оказавшего сопротивления инакомыслия. Этой пятой части потакают все парламентские партии, большинство политических сил и публичных политиков, подавляющее большинство СМИ.



Но главный смысл опроса – “переможников” всего пятая часть страны, и она задаёт тон всей остальной. Ясно, что без внешней легитимизации опора на столь узкую прослойку населения затруднительна для любой власти.



А ещё один вопрос – о приоритете развития, его результаты немного нелепы: почти половина опрошенных желает, чтобы Украина стала “великой аграрной страной”, в то время другая - желает развивать высокотехнологические отрасли и промышленность. Абсолютно накладываются результаты на почти забытые карты с “итогами третьего тура”, неподконтрольная часть Донбасса ясно куда кладёт в копилку. Так же обстоит дело и с первой картой распределения результатов (фактически – по долям переможников в разных частях страны).





Приоритеты развития.





Просто ещё никогда не слышал, что кто-то вообще двигал бы идею “не хочу быть слишком умным, хочу быть идиотом”, как и “не нужно высоких технологий”. Как приоритет это равносильно желанию экономического самоубийства. И возможно, отвечающие попросту не отдают себе отчёта в выборе приоритета. Аграрных “супердержав” не бывает – “аграрное” уж очень давно при характеристике состояния государств означает отсталость, так что – привет Пайетту и работе пиарщиков.



Если эти две карты – переможников и аграриев/промышленников наложить, то получим месторасположение условных “агрессивных селюков”, которые и составляют основу поддержки идеологии нынешней милитаристской власти.



Интересна и ещё одна карта – вступления в НАТО, опять показывающая, что распределение настроений не меняется. Правда, 43% - за вступление, а чётко против – 34%, уклонились или не дали ответа ещё 23%. Здесь некоторый нюанс: вкупе с чётким желанием мира, некоторая часть хочет его гарантии с помощью НАТО. Это вообще-то непонимание: как раз Украина была бы предназначена для такой работы, от которой НАТО хотело бы уклониться (в принципе, Россия также уклонилась от попыток непосредственного втягивания в украинский конфликт, а обвинения в агрессии - лишь прикрывают требования не оказывать никакой поддержки конфликтующему с Киевом Донбассу).





Настроения как бы“повоюйте вместо нас” означают большей частью непонимание, что это Украина является инструментом выяснения отношениий. а не НАТО – защитником некоего выбора (ибо вместе с НАТО в опросе те же “выбирали” и ЕС). Опять карта повторяет всегдашние электоральные предпочтения времён первого смещения Януковича.



Ещё один опрос с картой – отношение к продаже земли: 77% - против, и тогда совершенно ясно, что массы не понимают смысла прошедших манипуляций с общественным мнением: и НАТО, и ЕС, и “аграрная супердержава” в качестве образа навязаны в том числе для того, чтобы украинскую землю продать.

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