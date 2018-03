Допинг. Россия платит ВАДА миллион долларов

Фото:

Каждый год Россия платит «партнёрам» около миллиона долларов. Смешно, но есть легальный способ сделать так, чтобы

ВАДА

«ушла и заткнулась».



В эти дни в Лозанне проходит ежегодный симпозиум Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). «Чемпионат» его внимательно отслеживает — по тегу «ВАДА» вы можете прочитать всё, что там происходит. Как видите, тема российского спорта там привычно звучит исключительно в негативном контексте. Самое забавное, что Россия при этом продолжает ежегодно перечислять в эту организацию около миллиона долларов — в качестве обязательного взноса. «Чемпионат» покопался в документах и выяснил, что эти деньги можно и не платить — хуже от этого точно не станет. А недостающие средства может компенсировать… предположим, Украина.



ВАДА будет настаивать на изоляции России



Начнём с хороших новостей. Ну, как хороших… Там всё не так однозначно.



Речь идёт о нашумевших поправках в кодекс ВАДА, которые — если читать их буквально — должны привести к тому, что с 1 апреля этого года Россия не может заявляться на проведение международных соревнований. Вы в курсе, конечно.



В первый день ежегодного симпозиума ВАДА высокие чиновники из Монреаля сообщили прессе, что запрета на проведение международных соревнований в России с 1 апреля не будет (когда вступит в силу новый Стандарт соответствия для подписавших сторон и изменения в кодексе ВАДА, интегрирующие новый стандарт в существующую правовую систему).



Однако говорили они крайне осторожно. Глава комитета по соответствию WADA

Джонатан Тэйлор

сказал, что новые правила соответствия не вносят никаких изменений, у России остается возможность принимать новые турниры. Президент ВАДА

Крейг Риди

заявил, что проблема заключается в новом стандарте соответствия, который не может применяться ретроспективно (к событиям до 1 апреля). Похоже, что оба они говорили лишь про новый стандарт, в котором прямым текстом сказано «применяется только к событиям, которые произойдут после 1 апреля». А вот про изменения в кодексе ВАДА (где нет аналогичного указания для новой редакции ключевых статей) — ни слова.



(Кстати, немецкий журналист Хайо Заппельт в переписке с «Чемпионатом» тоже был неконкретен: «Your thoughts would theoretically make sense. But this rule will not be applicable retroactively. Only if an entity will be deemed non-compliant after April 1st, the new provision would be effective». («В теории ваши соображения не лишены смысла. Но это правило не применимо ретроспективно. Оно будет действовать, если структура будет признана несовместимой с кодексом ВАДА после 1 апреля»).



Похоже, ВАДА действительно не горит желанием ОБЯЗЫВАТЬ федерации выполнять новые требования кодекса «прямо сейчас», но будет делать всё, чтобы соревнования России всё-таки не доставались. Как сказал гендиректор ВАДА Оливье Ниггли, они будут НАСТАИВАТЬ на этом.



Россия платит ВАДА в шесть раз больше Норвегии



Звучит всё это несколько унизительно, и так оно на самом деле и есть. Особенно если увидеть файл недельной давности на официальном сайте ВАДА — очередной файл, который почему-то не попал в публичное поле. В нём расписывается бюджет этой организации на 2018 год, и взнос от России там, разумеется, присутствует. Взнос громадный — 881 тысяча долларов.



Чтобы понять масштаб: выше России — всего три страны. Это США (2 327 тыс.), Япония (1 502 тыс.) и Канада (1 163 тыс.). Ровно, как и мы, должны заплатить немцы, французы, итальянцы и британцы. Остальные — существенно меньше. Например, страна-лидер мирового зимнего спорта, если судить по Пхёнхчану-2018 — Норвегия — отдаст в шесть раз меньше (144 тыс.). Один из лидеров мирового летнего спорта — Китай — в два с половиной раза меньше (372 тыс.).



Не может не возникнуть вопрос: а как формируются суммы этих взносов и можно ли их того-с… подсократить — в соответствии с актуальным положением России в антидопинговом движении? Вы удивитесь. Можно! Можно даже вообще не платить! Сейчас мы объясним, как именно.



Давно известно, половину бюджета ВАДА оплачивает МОК, оставшуюся половину — правительства стран мира. А теперь важная деталь: за наполнение второй половины бюджета отвечают не столько конкретные страны, сколько континенты. Европа берёт на себя 47,5%, Америка — 29, Азия — 20,46, Океания — 2,54, Африка — 0,5.



Нас за наши деньги



Как распределяются выплаты по государствам внутри континентов? В каждом своя специфика, но нас интересует Европа. Здесь сумма для каждой территории формируется, исходя из соотношения населения и ВВП. Но ключевая фраза следующая: «The Council of Europe provides WADA with the amounts each country is to be invoiced». То есть, именно

Совет Европы

сообщает ВАДА суммы, которые должны быть выплачены каждой из европейских стран.



Совет Европы! Та самая организация, где Россия отказывается платить членские взносы с лета 2017 года — в связи тем, что нашу делегацию лишили права голоса на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Те, кто следит за политикой, наверняка слышал, что из-за демарша России Совет Европы столкнулся с определенными финансовыми трудностями (взнос нашей страны составлял примерно 10 процентов общего бюджета). В какой-то момент недостающую сумму даже вызвалась оплатить Украина, но, конечно, не оплатила.



Не находите сходства?



Уже третий год наша страна никак не участвует в деятельности ВАДА (все немногие граждане России были выведены оттуда после начала всех скандалов в ноябре 2015 года), РУСАДА и Российская антидопинговая лаборатория давно лишены аккредитации. Нас изолировали ото всего — но деньги исправно продолжают брать. Они не пахнут, это давно известно. В 2013-2015 годах у нас взяли больше миллиона за каждый год (включая дополнительные взносы), с 2016 года — те самые почти 900 тыс. Взяли, а потом нас за наши же деньги… ну вы понимаете.



Не платить и не каяться



Чтобы оспорить распределение средств для ВАДА по странам Европы, надо внести соответствующее предложение в Совет Европы. А работать там нам не дают (мы сами не хотим на предоставляемых условиях). Тупик? Тупик. Но выход есть. Можно просто отказаться платить ВАДА любые взносы — по примеру старших товарищей из «большой политики».



Вот так просто.



Что будет дальше? Во-первых, нервно запляшет сам Совет Европы — деньги ВАДА перечислять нужно (именно эта структура, как мы сообщили выше, отвечает за сбор денег, а не отдельные страны), а их нет. Все-таки на долю России приходится 10 процентов от причитающегося ВАДА. Допустим, Украина или, скажем, Великобритания захотят компенсировать потери.



Во-вторых (и главных), задёргается ВАДА. Но что антидопинговые чиновники смогут сделать, чем пригрозить? Отстранением россиян от соревнований? Таких полномочий у них нет — за это отвечают международные федерации (давить на международные федерации, конечно, можно, но схема выглядит мутноватой и не сильно надёжной). Полной изоляцией нашего антидопингового агентства и лаборатории? Ой, а они уже давно лишены аккредитации. Ещё большим ухудшением имиджа российского спорта? Ха-ха.



Конечно, придётся выдержать шантаж, угрозы и информационную войну. А сейчас что — нет шантажа, угроз и информационных войн? Так хоть деньги сэкономим.



Но знаете, что? Ничего не случится. Будем продолжать платить, как миленькие. А затем годами приезжать на эти самые симпозиумы и каяться. Рассказывать о «дорожных картах», о сделанных шагах по восстановлению, где остаётся совсем чуть-чуть, и нас милостиво вернут.



Ну, значит, так надо.