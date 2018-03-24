Американские летчики в Сирии каждый день рискуют случайно начать мировую войну с Россией

Alex Lockie Mar. 22, 2018,





Вспышка молнии около авианосца “Теодор Рузвельт” во время его прохождения через Арабский залив. Dec. 16, 2017.1st Lt. Mark Vetere/U.S. Navy

Контр-адмирал ВМС США недавно обрисовал в общих чертах, как воздушная кампания США в Сирии стала невероятно сложной — и поэтому чрезвычайно опасной.

Американские самолеты летают вплотную с ВВС нескольких других стран, которые имеют отличные от американских цели и задачи.

Вместо того чтобы просто воевать, США должны ещё и интерпретировать намерения других действующих актеров.

Из-за тесноты и запутанной политической ситуации, американские летчики рискуют сделать серьезную ошибку, которая может привести к началу войны с Россией, Ираном, Турцией или другими в регионе

Недавнее сообщение с авианосца “Теодор Рузвельт”, дислоцированного в Персидском заливе и осуществляющего авиаподдержку борьбы возглавляемой США коалиции против ИГИЛ, содержало ошеломляющее признание — американские летчики воюют в безумно сложной обстановке и поэтому подвергаются опасности.

"Когда это только началось, ИГИЛ просто “прокатилось паровым катком” по Ираку и Сирии нигде не встречая какого-то действительно большого сопротивления … приблизительно три года назад не было таких мест, куда бы вы могли вылететь и там бы не было ИГИЛ", сказал лейтенант Джо Андерсон, пилот F/A-18F на борту Рузвельта, американскому Военно-морскому Институту (US Naval Institute)

Но в 2018 г., возглавляемая США коалиция почти сокрушила террористическую армию ИГИЛ. Теперь американские войска в Сирии и их авиаподдержка на борту Рузвельта, перешли к выполнению других задач, на других объектах.

"Теперь, там где мы летаем, мало что происходит … Присутствие террористов сведено, главным образом, на нет - к изолированным “карманам” в Ираке и Сирии", сказал Андерсон.

Поскольку борьба с ИГИЛ затихает, США сосредоточились на предотвращении распространения влияния Ирана в Сирии и создания им сухопутного “коридора” по которому он мог бы снабжать оружием боевиков Хезболлы в Ливане, а также на недопущении доступа президента Башара Асада к богатым месторождениям нефти на востоке страны.

Теперь летчики ВМС США проводят большую часть своего времени в вылетах “по звонку“ [для поддержки с воздуха] и выполняя прикрытие наземных войск США и коалиционных сил, в частности, Сирийских демократических сил (SDF) которые выполняю свои задачи" сказал Андерсон.

Это означает, что США защищают группу сирийских повстанцев прикрывая их американскими наземными войсками в одной из самых сложных войн в истории. США поддерживают SDF и курдские силы на севере Сирии, но Турция, союзник по НАТО, начала военную кампанию против курдов. Союзники США SDF выступают против правительства Сирии, а Россия и Иран поддерживают его.

Американские летчики летают в тех же самых небесах, что и иранцы, сирийцы и русские, но союзники у них - только турки.

Безумно сложные небеса - это риск для Соединенных Штатов





F/A-18 Super Hornet взлетает с палубы авианосца Carl Vinson (CVN 70) для авиаподдержки Операции “Inherent Resolve”.US Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Alex King/Released

Командир Андерсона, контр-адмирал Стив Коехлер, сказал US Naval Institute, что "картина угроз в Сирии просто безумная".

"В каком другом месте могли бы “столпиться” столько разных стран и у каждой были бы отличные от других цели и задачи? И вы посылаете туда летчика и он или она должен применять вооружение или принимать решения о защите или контратаке множества разных людей - русских, сирийцев, турок, ИГИЛ, американцев" сказал Коехлер.

По словам отставного подполковника Корпуса морской пехоты Дэвида Берка, в результате чрезвычайной геополитической сложности ситуации американские пилоты теперь находятся в намного большей опасности, чем при выполнении регулярных боевых заданий.

"Теперь лётчики пилотируют самолеты в условиях сильного стресса, и перед использованием вооружения они теперь должны интерпретировать поведение другого человека и понять намерения потенциального противника, или по крайней мере кого-то, кто не там по тем же самым причинам" сказал Берк Business Insider.

В нормальных ситуациях, как, например, в Ираке или Афганистане, американские пилоты вылетают вместе с партнерами по коалиции против вражеского самолета, но разные цели и задачи вооруженных сил различных стран в Сирии означают что потенциально опасный самолет может вплотную приблизиться к американскому самолету не вызывая тревоги.

Берк подчеркнул, что различия в в целях и задачах разных стран сделало координацию и боевые действия связанными с большими трудностями.

Если вооруженный турецкий самолет летит по направлению к курдским силам среди которых присутствуют американские военнослужащие, как должен реагировать американский пилот? Американские пилоты и офицеры управления постоянно учатся ведению боевых действий, но провести границу между агрессией и самообороной - это другой разговор.

Ошибка может привести к войне





Russian Defense Ministry

"Если Вы неправильно истолковываете то что делает кто-то, вы можете создать очень серьезную проблему, вы можете начать войну" сказал Берк. "Я не думаю что в мире есть более сложное место или - с большим уровнем риска".

В результате американские пилоты несколько связаны де-эскалацией [в своих действиях] и возможно терпят более высокие уровни агрессии со стороны противников или не-союзников в небесах над Сирией. Ни один американский пилот не хочет попасть на первые страницы газет из-за того, что он спровоцировал международный инцидент, сбив российский самолет или потому не смог защитить американских солдат в очень сложной ситуации.

"Чем меньше вы знаете о том что происходит, тем больше вероятность того что вы примете неверное решение относительно того чего вы не знаете" сказал Берк. "Факт, что не произошло эскалации выше существующего сейчас уровня, является показателем профессионализма американских вооруженных сил, всё могло пойти наперекосяк уже много-много раз”.

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