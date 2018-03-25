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опубликовано редакцией на Переводике 25.03.18 00:18
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Иранская сбоку припёка щемится под “зонтик” Москвы

Иран строит свои  военные объекты поблизости от российских  в надежде, что Израиль не решится нанести  по ним удар из опасения столкнуться с Москвой


By AVI ISSACHAROFF 23 March 2018,


Начальник  штаба иранской армии  генерал-майор Мохаммад Багери  и другие высокопоставленные офицеры  иранских вооруженных сил во время выезда  на линию фронта в северной провинции Алеппо,  Syria, October 20, 2017. (Syrian Central Military Media, via AP, File)

Как  стало известно  Times of Israel,   Иран, интенсивно расширяя  присутствие в Сирии, строит свои  военные объекты в непосредственной  близости от позиций российских вооруженных  сил.

Строительство этих объектов  осуществляется скрытно, в некоторых случаях оно начиналось под  видом строительства жилого здания для гражданских лиц, и только позже  оказывалось что это комплекс для развертывания Ираном подразделений  боевиков-шиитов, сообщили Times of Israel высокопоставленные источники на  условиях анонимности

Иранский гамбит  основан, по-видимому,  на оценке, что Израиль — который поклялся препятствовать тому, чтобы Иран установил постоянное военное присутствие  на его северной границе — вряд ли рискнет нападать на объекты, которые расположены вблизи позиций российских вооруженных  сил и злить Москву.

Эта новое  строительство, которое,  как сказали источники, не координируется с Россией, потенциально превращает соседствующих  с иранцами российских военных в, фактически, живые щиты в любом будущем конфликте с Израилем.

Иранские шаги в  этом направлении -  только одно из нескольких событий в Сирии, которые указывают, что Москва и Тегеран больше не находятся  в таком уж полном согласии когда дело доходит до Сирии. В то время как Москва признает, что присутствие шиитских наземных войск в Сирии жизненно важно  для того, чтобы гарантировать длительный контроль президента Башара Асада над страной, некоторые более широкие действия Ирана и усилия по расширению его  присутствия на сирийской арене вызывают испуг в Кремле.


27 августа 2013 г.  (фотография из файла). Российский  ЗРК Antey 2500 или S-300 VM, демонстрируется  на открытии авиашоу MAKS в Жуковском вблизи Москвы, Россия. Российские вооруженные силы сообщили во вторник, что они развернули  ЗРК S-300 в Сирии, чтобы защитить российский пункт базирования в сирийском порту Tartus и российские корабли в регионе (AP Photo/Ivan Sekretarev, file)

Москва также предположительно  сыграла ключевую роль в отказе  Сирии предоставить Ирану возможность  создать морской порт в Taтусе. Иран хотел  очень арендовать территорию для создания такого порта, поскольку там  уже была российская военно-морская база, но ему было отказано в этом.

В целом в Сирии,  как сообщили Times of Israel,  Тегеран намеревается не больше - не меньше,  как изменить демографический баланс страны, где  сунниты составляют большинство. Иранцы понимают, что алавитский  режим базируется на малочисленном этно-религиозном меньшинстве, и поэтому может быть слишком слабым, чтобы гарантировать стабильное  развитие страны.

11 декабря 2017 г. Президент  России Владимир Путин и президент  Сирии Башар Асад наблюдают за прохождением  войск на авиабазе Хмеймим в Сирии. (Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File)

Поэтому  шиитское ополчение развернутое   в стране, а его численность уже  более 10000 человек, включая наемников из Ирака, Пакистана и Афганистана  является не военной силой. Цель Ирана состоит в том, чтобы существенно увеличить их число,  плюс параллельно привезти в Сирию их семьи, потомков, родственников и всех кого только можно   из окружения солдат таким образом, чтобы сотни тысяч шиитов остались жить в Сирии. Это, вместе с   массовым бегством миллионов суннитов с их родины (приблизительно 5-6 миллионов сирийцев бежали из страны) также  укрепляет позиции Башара Асада.

Работая  над тем, чтобы открыть аэропорты, военные базы,  разведывательные центры и так далее, Иран также  стремиться получить свою долю, среди прочего, в гелиоэнергетике   солнечной Сирии и фосфатной промышленности. Эти шаги также, иногда вызывают напряженность с Москвой;  русские обнаруживают что они должны конкурировать с иранцами в различных экономических проектах, в   неудобной новой действительности в Сирии, где все, кажется, хотят получить прибыль от ее потенциального восстановления.

Как  сообщили  Times of Israel,  Иран, по оценкам,  в последние годы, в  войнах и конфликтах в Сирии, Ираке, Ливане и Йемене  и других местах, потратил около 31 миллиарда долларов. Никаких признаков  затухания иранская активность в этих странах не показывает. Наряду с его продолжающейся  борьбой за определение конфигурации послевоенной Сирии, его участие в выборах в Ливане (намеченных  на май), в хуситском мятеже в Йемене, и в шиитском народном ополчении в Ираке, подчеркивает долговременность  политики Ирана.

Его  экспансионистские  действия подкрепляются  поднимающейся экономикой — цифры  роста воодушевляют, а достаточно  много иностранных компаний - европейских, китайских  и российских, уже подписали с Ираном соглашения на много миллиардов долларов.

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теги: Иран, Сирия  
   
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