архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 25.03.18 00:18 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The Times of Israel”,

"Iran said to be building military facilities in Syria near to Russian positions" Израиль - 23 марта 2018 г. Иранская сбоку припёка щемится под “зонтик” Москвы Иран строит свои военные объекты поблизости от российских в надежде, что Израиль не решится нанести по ним удар из опасения столкнуться с Москвой

By AVI ISSACHAROFF 23 March 2018,

Начальник штаба иранской армии генерал-майор Мохаммад Багери и другие высокопоставленные офицеры иранских вооруженных сил во время выезда на линию фронта в северной провинции Алеппо, Syria, October 20, 2017. (Syrian Central Military Media, via AP, File) Как стало известно Times of Israel, Иран, интенсивно расширяя присутствие в Сирии, строит свои военные объекты в непосредственной близости от позиций российских вооруженных сил. Строительство этих объектов осуществляется скрытно, в некоторых случаях оно начиналось под видом строительства жилого здания для гражданских лиц, и только позже оказывалось что это комплекс для развертывания Ираном подразделений боевиков-шиитов, сообщили Times of Israel высокопоставленные источники на условиях анонимности Иранский гамбит основан, по-видимому, на оценке, что Израиль — который поклялся препятствовать тому, чтобы Иран установил постоянное военное присутствие на его северной границе — вряд ли рискнет нападать на объекты, которые расположены вблизи позиций российских вооруженных сил и злить Москву. Эта новое строительство, которое, как сказали источники, не координируется с Россией, потенциально превращает соседствующих с иранцами российских военных в, фактически, живые щиты в любом будущем конфликте с Израилем. Иранские шаги в этом направлении - только одно из нескольких событий в Сирии, которые указывают, что Москва и Тегеран больше не находятся в таком уж полном согласии когда дело доходит до Сирии. В то время как Москва признает, что присутствие шиитских наземных войск в Сирии жизненно важно для того, чтобы гарантировать длительный контроль президента Башара Асада над страной, некоторые более широкие действия Ирана и усилия по расширению его присутствия на сирийской арене вызывают испуг в Кремле.

27 августа 2013 г. (фотография из файла). Российский ЗРК Antey 2500 или S-300 VM, демонстрируется на открытии авиашоу MAKS в Жуковском вблизи Москвы, Россия. Российские вооруженные силы сообщили во вторник, что они развернули ЗРК S-300 в Сирии, чтобы защитить российский пункт базирования в сирийском порту Tartus и российские корабли в регионе (AP Photo/Ivan Sekretarev, file) Москва также предположительно сыграла ключевую роль в отказе Сирии предоставить Ирану возможность создать морской порт в Taтусе. Иран хотел очень арендовать территорию для создания такого порта, поскольку там уже была российская военно-морская база, но ему было отказано в этом. В целом в Сирии, как сообщили Times of Israel, Тегеран намеревается не больше - не меньше, как изменить демографический баланс страны, где сунниты составляют большинство. Иранцы понимают, что алавитский режим базируется на малочисленном этно-религиозном меньшинстве, и поэтому может быть слишком слабым, чтобы гарантировать стабильное развитие страны. 11 декабря 2017 г. Президент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад наблюдают за прохождением войск на авиабазе Хмеймим в Сирии. (Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File) Поэтому шиитское ополчение развернутое в стране, а его численность уже более 10000 человек, включая наемников из Ирака, Пакистана и Афганистана является не военной силой. Цель Ирана состоит в том, чтобы существенно увеличить их число, плюс параллельно привезти в Сирию их семьи, потомков, родственников и всех кого только можно из окружения солдат таким образом, чтобы сотни тысяч шиитов остались жить в Сирии. Это, вместе с массовым бегством миллионов суннитов с их родины (приблизительно 5-6 миллионов сирийцев бежали из страны) также укрепляет позиции Башара Асада. Работая над тем, чтобы открыть аэропорты, военные базы, разведывательные центры и так далее, Иран также стремиться получить свою долю, среди прочего, в гелиоэнергетике солнечной Сирии и фосфатной промышленности. Эти шаги также, иногда вызывают напряженность с Москвой; русские обнаруживают что они должны конкурировать с иранцами в различных экономических проектах, в неудобной новой действительности в Сирии, где все, кажется, хотят получить прибыль от ее потенциального восстановления. Как сообщили Times of Israel, Иран, по оценкам, в последние годы, в войнах и конфликтах в Сирии, Ираке, Ливане и Йемене и других местах, потратил около 31 миллиарда долларов. Никаких признаков затухания иранская активность в этих странах не показывает. Наряду с его продолжающейся борьбой за определение конфигурации послевоенной Сирии, его участие в выборах в Ливане (намеченных на май), в хуситском мятеже в Йемене, и в шиитском народном ополчении в Ираке, подчеркивает долговременность политики Ирана. Его экспансионистские действия подкрепляются поднимающейся экономикой — цифры роста воодушевляют, а достаточно много иностранных компаний - европейских, китайских и российских, уже подписали с Ираном соглашения на много миллиардов долларов. статью прочитали: 2 человек Комментарии