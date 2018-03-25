«ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ» ДАРВИНА И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ В УКРАИНЕ. Дарвинизм, эволюция, либерализм.

Сегодняшний режим в Украине, начитавшись, очевидно, по рекомендации своих англосаксонских советников, теории эволюции, не думая о последствиях Дарвинизма при создании/формировании общественных отношений, решила использовать и восстановить весь период Англосаксонской колонизации на территории Украины. Эта теория, использованная англосаксами при колонизации многих народов мира - выживает сильнейший (банка с пауками) - впоследствии породила теорию Евгеники! Это учение, в современном его понимании, зародилось в Англии, его лидером был Френсис Гальтон - двоюродный брат Чарльза Дарвина . Именно Гальтон придумал термин «евгеника». Гальтон намеревался сделать Евгенику, которая, по его мнению, подтверждала право англосаксонской расы на мировое господство, «частью национального сознания, наподобие новой религии! Стремясь оправдать любым способом претензии англосаксов на мировое господство, Гальтон не брезговал абсолютно ни чем. Впоследствии эта теория легла в основу претензий очередного шизофреника - Адольфа Гитлера – на мировое господство арийской нации, каковой он считал немцев. Причём себя он видел «природным» предводителем арийцев в их претензиях – причем сам-то он был полукровным евреем! Как бы то ни было, но чем эти претензии закончились – миру известно! И Нюренбергский процесс, к сожалению, никак не положил конец теориям о превосходстве одних народов (наций) над другими! Это наглядно видно и по ситуации у нас, в Украине, где, сегодня, эта ересь настойчиво внедряется в сознание граждан Украины.

При этом используются технологии Гебельсовской пропаганды, которая старалась вытравить из сознания людей христианские ценности, в т.ч. семейные! Целью той пропаганды было сокращение численности «неполноценных» народов на Земле - до необходимой им (господам) численности.

При этом, на сегодня, одним из инструментов уничтожения народов, являются принципы либеральной экономики, проводимой, как я их называю, либерастами – свобода рынков, когда выживает сильнейший, для реализации которых денежные мешки невидимой рукой финансовых потоков, без понятия о совести и ценности человеческой жизни, используют, опять-таки, все средства, в т.ч. и всевозможные средства массовой информации, буквально зомбируя людей!

Для выявления этих устремлений достаточно взглянуть на политику МВФ, на результаты его деятельности, к примеру, в ряде стран - вспомните Бразилию, Аргентину, Руанду, что там происходило и какой результат.

Следуя дорогой «советов и предписаний» МВФ, любая страна в современных условиях - её народ - обязательно попадает в нищету, что и ведёт к его вымиранию. Итак, результат практического применения теории превосходства одних наций над другими – уничтожение других народов, ведь понятие нации, что определили ещё древние греческие философы, это политический фактор, т.к. каждая власть формирует «нацию» по своим критериям и в своих интересах, а народ – фактор исторический!

В этом плане, для распространения экономических принципов разных либерастов, особенно помогло издание в 1895 году работы Дарвина "Происхождение видов", что способствовало формированию нового мировоззрения, в котором не было места Человеку и стабильной системы социальной справедливости. Ведь всё, согласно теории, эволюционирует, а, значит, не может быть стабильным в социальном плане. Необходимо отметить, что Дарвинизм, как мировоззрение, стал решающим фактором в создании и развитии Гитлеровского нацизма, унесшего, по некоторым подсчетам, более ста миллионов жизней.

Многие политические филантропы через свои проекты, те, кто является убеждённым эволюционистом, пытались построить общество на принципах эволюции. Да это и не дивно, ведь многие документы подтверждают теорию эволюции, которая, на первый взгляд, не вызывает сомнений. Но многие считают, что теория эволюции, разработанная Дарвином, является обязательным положением политических программ. Представители этих движений и партий считают, что эволюция - это фактические данные, подтверждение того, что жизнь хаотично развивалась, начиная от простейших форм, от инфузорий к высшим организмам с центральной нервной системой, поэтому жизненные формы, не достигшие совершенства, должны быть отсечены или, по-простому – уничтожены. Короче, если тебе закрыли пути к обучению, если у тебя другая точка зрения, ты не имеешь права быть в рядах «превосходной» нации, не подходишь под понятие «высший организм» и подлежишь утилизации. Другими словами – естественный «природный» отбор «способных, развитых и нужных» внедрился в политические программы, что и отражается в мерах по социальной обеспеченности людей!

Отсюда и программные меры по животрепещущим вопросам нашего бытия – от возможности оплачивать коммунальные услуги и, к примеру, лекарств, что стоят половина пенсии! А почему, в связи с чем, к примеру, в Национальном институте рака цены на услуги таковы, что оплачивать их может только «избранный»! Другими словами, для людей, в частности, наших пенсионеров, нет шансов на спасение, на продолжение жизни!

Таким образом, Дарвин, осознанно или нет, в своих работах, положил начало программам будущих «политиков», стоящих в услужении его величества «Капитала», а концентрация капитала в отдельных руках, это путь к гибели человеческой цивилизации, как в банке с пауками, когда останется один, выживший – самый умный и сильный – а какова перспектива для других?

В своих работах Дарвин обращает внимание, что "выживание наиболее приспособленных" характерно для всех форм жизни. Исходя из этого, некоторые теоретики и политики пришли к выводу, что у человека "борьба за существование", как правило, принимает вид национальной борьбы и государственной политики. Как здесь не вспомнить, что по всякому поводу нам необходимо бежать в суд, а если денег на судебный сбор не хватает, так значит, ты проиграл свою борьбу за существование – отползай, как говорится, не проходишь систему естественного отбора.

Так же, как и Дарвин, сегодня многие украинские политики полагают, что они открыли закон развития общества, как «теорию эволюции». Они представляют историю в виде отдельных эпох. Эту историю, по совету своих англосаксонских «эволюционеров», которые и развили эту теорию, представляют, как возможность изменений, когда одни исторические вехи заменяются другими, как дарвинисты представляли развитие в виде геологических эр и последовательно сменявших друг друга форм жизни! Они, так же как, и Дарвин, считали борьбу движущей силой прогресса. Естественно, на ум приходит попытка одного из «филантропов» развить теорию открытого общества, такую же теорию, которая воплотилась в практику, которую многие народы мира еле пережили. К тому же, высшая ценность по Дарвину - это выживание потомства, безусловный факт, происходящий во времени и никак не соотносящийся с моральными и эстетическими качествами продукта. Высшая ценность, по теориям либерастов, измеряется в успешных драках, когда и выживают наисильнейшие, в первую очередь , а во вторую – индивидуальные способности приспособления к изменившимся обстоятельствам.

Причина? Цель? Цель – дестабилизация ситуации в той или иной стране с последующими обвинениями власти этой или этих странах в отсутствии демократии, в узурпации власти, в коррупции и т.д. Но обсуждение вопроса о том, что такое «демократия» в условиях тотального зомбирования населения рекламой, в т.ч. и рекламой политических целей, оставим на потом, к этой теме вернёмся в следующих публикациях.

Сейчас же вопрос – а чем же так хороша и полезна Либерастия?!

Как здесь не вспомнить нашу народную поговорку, что два украинца – уже три гетмана! Вот и практика. Одни блокируют трибуну, другие вопят из зала, при всём этом, косясь со злобой друг на друга! Это что, борьба за то, кто сильнее и «ароматнее» испортит воздух в зале заседаний? Кстати, науке известно, что, к примеру, обезьяны, по запаху фекалий, отличают своих больных сородичей, от здоровых! У нас пока, бывает, что и тухлые бросают яйца, но уже переходят и к гранатам, только бросают больные в больных. Стало быть, драка и вопли в зале ВР и вне его - это одно, а выживание при таких пенсиях - другое, и смешивать эти две "совершенно разные вещи" будет ошибкой.

Так, бывший министр экономики Италии Джулио Тремонти в недавно вышедшей книге Uscita di Sicurezza («Аварийный выход») пишет о «финансовом фашизме», навязываемом через Европейский Союз. Наблюдаемые в Европе и в некоторых других странах мира тенденции, если их не осознать и не пресечь решительно, это только начало процесса перемещения реальной власти за пределы республиканской демократии, в сферу неписаного - да сегодня и нет нужды оформлять его законодательно - Ermachtigungsgesetz - закона о чрезвычайных полномочиях. Идею правления чрезвычайными мерами в свое время пропагандировал Карл Шмитт и, повторяю, через чрезвычайщину проталкивается новый фашизм, экономический фашизм, «белый фашизм» (Выражение «белый фашизм» означает идеологизированный фашизм в отличии от «черного» фашизма Муссолини и «коричневого» фашизма Гитлера.) Автора поддерживает лидер социалистической партии Португалии Мануэль Алегре, дважды баллотировавшийся на пост президента, опубликовавший статью в журнале Jornal и обвинивший ЕС в стремлении создать гигантский концентрационный лагерь по нацистским лекалам, в особенности для стран Южной Европы. Новый фашизм - прямой наследник фашистских режимов Гитлера, Муссолини, Петена, Франко, и прочих. Чтобы остановить его становление, как единственный для всех принцип управления, и спасти его сегодняшние и будущие жертвы - Украине, Белоруссии, да и России в том числе, нужно знать историю его возникновения, знать врага в лицо и его «теорию эволюции» как социального геноцида народов. Сегодняшние экспериментаторы-реформаторы опираясь на эволюционную теорию Дарвина, пытаются ставить эксперименты над народом в вопросе, к примеру, а что выйдет и что получится если отнять у человека после выхода на пенсию возможность себя поддерживать?!

Вы за Украину без украинцев? Не тяните народы Украины в Союз мертвых !

Дарвин, в объяснении совершенствования биологических видов, уповает на торжество слепого случая и прибегает к его помощи всякий раз, когда рациональное объяснение заходит в тупик. Но жизнь имеет немало загадок, которые не удается свести к действию случайного фактора, вопреки всем надеждам дарвинистов. Совершенно очевидно, что, например, процесс сложнейшей трансформации гусеницы в бабочку происходит по строгому алгоритму в соответствии с четкой информационной моделью. Гусеница превращается в бесформенную массу белкового субстрата, из которого неизвестная природная сила воссоздает совершенно другую биологическую форму. Это просто невероятно! Бабочка похожа на гусеницу не более, чем человек похож на крокодила.

Надо помнить, что, следуя принципам Западной модели управления интересами общества, проекту, якобы раскрепощающему силы и способности людей, как единиц общества, само общество попадает в капкан индивидуальных интересов со всеми последующими проблемами, которые в таком обществе и порождаются личными устремлениями.

И еще раз напомню, что не надо путать народ с властью, власть приходит и уходит, а народ остается и ему разбираться со всей той чушью, которую нагородила или нагородит ушедшая или уходящая власть. Только тот, кто не будит мириться с подобной ситуацией, а будет идти под лозунгом – «мы сами должен навести порядок в собственном доме, сами во всем разобраться», имеет шанс на успех. И рычаги влияния, безусловно, не стоит искать за границей, ни на Западе, ни на Востоке, как это не первый год практикуется нашими «специалистами», в том числе и зарубежными «гастарбайтерами»! Нам нужна собственная, одомашненная теория государственного устройства с её принципами управления экономикой в интересах наших граждан, а не отдельный «всемогущих» индивидуумов. Нам нужна наша государственная доктрина, когда каждый наш гражданин будет совершенно осознанно отдавать все свои силы для процветания страны, для благополучия её граждан, их семей, сегодня, завтра и на долгие годы вперёд.

Именно это, я понимаю, и нужно нам – гражданам Украины, без разделения по народам, народностям! Не так ли, мои дорогие братья?!

Прошу, помни про многократные попытки оккупации Украины, в том числе идеологической, кем и с какой целью это делалось и, пока, продолжается!

Добра всем желаю, с уважением ко всем читателям, единомышленникам и оппонентам.

Для единомышленников и оппонентов: solidarnost@transinform.net

solidarnost@transinform.net Для однодумців і опонентів:

Председатель Координационного Совета

Общественной организации

Союз Солидарности и Социальной Справедливости,

Адвокат, А.Юрченко.

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