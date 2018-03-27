Заявление пресс-секретаря Белого дома о высылке офицеров российской разведки

FOREIGN POLICY

Issued on: March 26, 2018

Сегодня президент Дональд Дж. Трамп приказал выслать несколько десятков офицеров российской разведки из Соединенных Штатов и закрыть российское консульство в Сиэтле из-за его близости к одной из наших баз подводных лодок и Боингов. Соединенные Штаты принимают эти меры вместе с нашими союзниками по НАТО и партнерами во всем мире в ответ на применение Россией боевого химического оружия на земле Соединенного Королевства, последнего по времени примера продолжающихся дестабилизирующих действий во всем мире. Сегодняшние действия делают Соединенные Штаты более безопасными, сокращая способность России шпионить за американцами и проводить тайные операции, которые угрожают национальной безопасности Америки. С этими шагами Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры ясно дают понять России, что у ее действий есть последствия. Соединенные Штаты готовы сотрудничать, налаживать лучшие отношения с Россией, но это может произойти только с изменением поведения российского правительства.

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