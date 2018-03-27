Что ж вы ироды китайские делаете! Америка ж утонет в своём мусоре

Sun, 25 Mar 2018





© Fred Prouser / Reuters





На фоне страхов перед потенциально опустошительной торговой войной между США и Китаем, Вашингтон призвал Пекин не вводить запрет на импорт американского мусора и вторсырья, который азиатский гигант угрожал наложить в прошлом июле.

Министерство охраны окружающей среды Китая, в прошлом июле, уведомило Всемирную торговую организацию (ВТО), что, с целью борьбы с притоком "нелегального иностранного мусора" в Китай, планирует запретить импорт 24 типов материалов твердых отходов, таких как бутылки из-под содовой, макулатура, стальной металлолом и газетная бумага. Несмотря на угрозу ввести запрет к концу года, в документе указано, что "предполагаемая дата введения" должна "быть определена".

Обеспокоенный серьезным воздействием, которое данный запрет может иметь на американскую экономику, в пятницу американский торговый представитель призвал Китай пересмотреть свое решение.

"Мы просим, чтобы Китай немедленно остановил введение запрета и пересмотрел эти меры способом, согласующимся с существующими международными стандартами на торговлю отходами, которые служат глобальной основой для прозрачной и экологически чистой торговли вторсырьем" отметил американский докладчик на сессии Совета ВТО по торговле товарами в Женеве.

"Ограничения Китая на импорт вторсырья вызвали фундаментальные нарушения в глобальных системах поставок отходов, перенаправив их от продуктивного повторного использования в сторону захоронения" указал торговый представитель, по данным агентства Рейтер.

Требование Вашингтона прозвучало спустя день после того, как президент Дональд Трамп приказал американскому торговому представителю (USTR) ввести тарифы на, по крайней мере, $50 миллиардов китайского импорта. Хотя Трамп дал торговому представителю (USTR) 15 дней на то, чтобы предложить список китайских товаров на которые будут введены тарифы, министерство торговли Китая уже пригрозило принять законные меры против США через ВТО. Страна также собирается ввести суровые тарифы на импорт 128 американских товаров.

Китайское Министерство иностранных дел также ясно дало понять, что имеет все необходимые средства для торговой войны с США, но призвало Вашингтон пересмотреть свою агрессивную экономическую политику. Пекин предупредил, что "американские потребители и предприятия примут на себя главный удар" торговой войны с Китаем.

Китай - безусловно крупнейший импортер американского вторсырья. Запрет на импорт американских отходов окажет катастрофическое влияние на американский рынок труда и повысит затраты на утилизацию отходов. Согласно американскому Институту индустрии переработки отходов (ISRI), только в 2016 г. экспорт американских отходов в Китай, составил $5.6 миллиардов и предоставил промышленности 155 000 рабочих мест. В то время как китайский представитель на встрече в Женеве в пятницу согласился проинформировать Пекин об озвученных Соединенными Штатами обеспокоенностях, он всё же отметил, что в конечном счете каждая страна ответственна за свои собственные отходы.

Если азиатский гигант закроет свой рынок утилизации отходов, то перерабатывающие центры в США столкнутся с трудным выбором. Они могут или нанять намного более дорогие трудовые ресурсы, поднять цены на свои услуги, потребовать чтобы домашние хозяйства сортировали свои собственные отходы, или вынуждены будут использовать больше полигонов захоронения мусора во всех пятидесяти штатах США.

Наиболее реальный вариант состоял бы в том, чтобы перенаправить потоки американского мусора в страны третьего мира, у которых, однако, может не быть средств для безопасной переработки. Это поставило бы вопросы по потенциальному вреду окружающей среде, отметил представитель ЕС на встрече ВТО.

"Каждый год, приблизительно одна треть вторсырья собранного в Соединенных Штатах, готовится к отгрузке во внешний рынок, и Китай - крупнейший клиент перерабатывающей промышленности" сказал президент ISRI Робин Винер газете China Daily ранее. "Это включает в себя более чем на $1.9 миллиард макулатуры и на $495 миллионов - отходов пластмассы. Запрет на импорт вторсырья в Китай стал бы катастрофой для перерабатывающей промышленности".

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