дата публикации 28.03.18 02:08 скаут: Игорь Львович “BBC”,

""Не дипломаты, а кадровые разведчики". Пресса США о высылке россиян" Великобритания - 27 марта 2018 г. "Не дипломаты, а кадровые разведчики" Владимир Козловский Русская служба Би-би-си, Нью-Йорк 27 марта 2018

Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на выборах, но выслал из США 60 российских дипломатов

"Путина не волнуют русские дипломаты в США, - пишет на сайте Си-эн-эн говорящая голова канала Саманта Виноград, работавшая в Совете нацбезопасности у Барака Обамы. - Чтобы получить о нас информацию, они ему в Америке не нужны. Он хакнул нашу инфраструктуру, у него есть другие агенты по всей стране, и он манипулирует нашими информационными потоками, чтобы влиять на американцев". Поэтому, считает Виноград, "если он вышлет из России американских дипломатов и, возможно, захватит какую-то американскую собственность (как он сделал летом прошлого года в ответ на американские санкции), то это, скорее всего, будет для проформы".

Саманта Виноград считает, что Владимира Путина не волнуют русские дипломаты высылаемые из США Ряд американских комментаторов отмечают, что, несмотря на свою репутацию путинского поклонника, Дональд Трамп уже выслал из США куда больше россиян, чем его предшественник Барак Обама. "Добрые отношения" Трампа с Россией угасают", - озаглавлена статья Ури Фридмана в журнале Atlantic. То, что этим все и закончится, предсказывала Фридману сразу после американских выборов 2016 года вашингтонский эксперт по России Фиона Хилл, которая работает сейчас в Совете нацбезопасности у Трампа. "Я думаю, он расплюется со своим новым другом Владимиром довольно быстро, - заметила она. - Россия всегда была экспансионистской державой - все время на марше, никогда никому ничего не отдавала и ни в чем не уступала - в значительной степени, как и США... У нас будет масса трений". Не далее как в прошлый вторник Трамп позвонил Путину с поздравлениями с победой на выборах, которые в США принято называть сфальсифицированными. Перед этим силовики снабдили Трампа шпаргалкой, в которой "НЕ ПОЗДРАВЛЯТЬ" было написано большими буквами, но тот не послушался. Или ее не прочел. Более того, Трамп ни словом не упомянул в этом разговоре об отравлении в Британии бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. На Трампа спустили всех собак, а обвинения по поводу его сговора с Россией вновь заблистали на местном небосводе. И вдруг он назначает своим советником по нацбезопасности известного ястреба Джона Болтона, давно относящегося к Москве крайне скептически, а потом выдворяет из США больше российских дипломатов, чем Рейган в ноября 1986 года, когда тот выслал 55 советских дипломатов-разведчиков и поставил рекорд, который продержался до Трампа. Газеты США и нынешнюю партию из 60 высылаемых дипломатов называют кадровыми разведчиками и цитируют анонимных представителей администрации Трампа, которые жалуются, что те "слишком агрессивно" добывали секретную информацию. New York Times оперативно опубликовала список взаимных высылок за последние десятилетия. Он начинается с 1986 года, когда Рейган выслал 55 человек, а Москва в отместку приказала 260 советским гражданам перестать работать в посольстве США в Москве - и американцы остались без уборщиц и шоферов. Тогдашний конфликт начался с ареста в Нью-Йорке за шпионаж гражданина СССР Геннадия Захарова, работавшего в ООН. В ответ КГБ арестовал в Москве корреспондента журнала US News & World Report Николаса Данилоффа, которого тоже обвинили в шпионаже. Данилоффа отпустили две недели спустя. По тому делу допрашивали известного советского биолога Давида Гольдфарба, которому помог давний друг Советского Союза миллиардер Арманд Хаммер, вывезший больного старика в Нью-Йорк на своем самолете. New York Times вышла с фотографией на первой полосе, изображавшей, как Гольдфарба встречает в аэропорту Нью-Йорка его сын Александр, который впоследствии - уже по просьбе Бориса Березовского - вывез из Турции в Лондон беглого сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. На днях отец последнего Вальтер Александрович обвинил Гольдфарба в отравлении Литвиненко, выступая на Первом канале по поводу дела Скрипаля, отравление которого повлекло за собой нынешние высылки российских дипломатов. В 1994 году был арестован кадровый сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс, бывший самым продуктивным советским шпионом послевоенного периода. Из США был выслан российский дипломат Александр Лысенко, которого американцы характеризовали как высокопоставленного сотрудника СВР и подозревали в том, что он курировал Эймса.

Олдрич Эймс - самый продуктивный советский шпион послевоенного периода. Хотя Эймс нанес США колоссальный вред, а несколько выданных им ранее американских агентов были расстреляны, Вашингтон в период своего сближения с ельцинской Москвой ограничился просто высылкой Лысенко. Американцы даже любезно предложили Москве самой отозвать дипломата. В марте 2001 года из США были высланы 50 российских дипломатов в связи с арестом сотрудника контрразведывательного управления ФБР Роберта Ханссена, который работал на Москву более 15 лет. В ответ из России были выдворены несколько американских дипломатов. В 2010 году в США была разоблачена российская шпионская организация из 10 человек. Их выслали в Москву, после того как они признались в преступном сговоре. Взамен Россия отпустила четырех заключенных, трое из которых, в том числе и Сергей Скрипаль, были осуждены за госизмену. В 2013 году из России был выслан сотрудник посольства США Райан Фогл, арестованный с двумя париками разного цвета, картой Москвы, 130 тысячами долларов наличными и письмом с предложением платить до миллиона в год за долгосрочное сотрудничество. В июне 2016 года из США были выдворены два российских дипломата, после того как московский полицейский избил дипломата американского. Россия заявила, что американец был сотрудником ЦРУ под дипприкрытием и отказался предъявить документ при входе в посольство США. Вашингтон истолковал этот инцидент как часть кампании против его дипломатов в России. В декабре 2016 года из США были высланы 35 российских дипломатов в отместку за вмешательство Москвы в американские выборы. Москва тогда воздержалась от ответных высылок по просьбе близкого помощника Трампа Майкла Флинна, который призвал российского после Сергея Кисляка повременить до прихода в Белый дом новой администрации. Российский ответ на эту высылку и экономические санкции последовал в июле 2017 года, когда американцам было приказано сократить свой штат в России на целых 755 человек. Объясняя свои поздравления Путину, Трамп сказал, что добрые отношения с Россией отвечают не его личным интересам, а интересам Америки, поскольку Россия "может помочь решить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной, ИГ, Ираном и даже с наступающей гонкой вооружений". Говоря в понедельник с журналистами, представители его администрации взяли совсем другой тон. Как суммирует Фридман в Atlantic, они сетовали на то, что Кремль отрицает ответственность за отравление Скрипалей и происки против американских друзей, а также совершает "дестабилизирующие и агрессивные действия в США и по всему миру". По словам этих представителей, прячась за дипломатической неприкосновенностью, российские агенты активно ведут разведоперации и подрывную деятельность в странах, где работают. Трамп, говорили они, искренне хочет улучшить отношения с Россией, но Москва не только не помогает решить упомянутые президентом проблемы, но и работает в этих конфликтах против интересов Америки. Например, Трамп пытается изолировать Иран и Северную Корею, а Кремль предлагает им помощь. Вместо того чтобы бороться с экстремистской и запрещенной в России группировкой "Исламское государство", Москва сосредоточена на поддержке сирийского президента Асада. Она нарушает международные нормы, силовым методом перекраивая границы Украины, и разрабатывает новое ядерное оружие, которое будет преодолевать американскую оборону. Рассчитывать, что Россия будет помогать США в решении упомянутых конфликтов, - это как надеяться, что соперничающая футбольная команда будет забивать голы в собственные ворота, пишет Фридман. Так получилось, что Трамп уже выслал больше российских дипломатов, чем Обама, резюмирует он, а также закрыл консульства России в Сан-Франциско, а теперь и в Сиэтле. Лишившись объекта в Сан-Франциско, Россия потеряла большую часть своего разведывательного потенциала на Западном побережье США, а закрытие консульства в Сиэтле сильно затруднит сбор информации о тамошней базе атомных подлодок США и заводах корпорации Boeing, являющейся вторым по значению военным подрядчиком страны. В понедельник газета Seattle Times отправила своих корреспондентов в российское генконсульство, находящееся на 25-м этаже здания по Юниверсити-стрит. Они обнаружили там чуть больше десятка посетителей, большинству из которых уже дали от ворот поворот, хотя правительство США дало россиянам на сборы до 2 апреля. Среди них была Люда Рив из Сан-Диего, которая отпросилась на день с работы и приехала в Сиэтл в надежде продлить российский паспорт. "Я не думаю, что это было сюрпризом для них, - сказала она, кивая на консульских работников. - Но это стало сюрпризом для людей, которые сюда прилетели". Генконсульство в Сиэтле обслуживало Аляску, Айдахо, Айову, Вашингтон, Вайоминг, Висконсин, Миннесоту, Монтану, Небраску, Северную Дакоту и Южную Дакоту. С его закрытием у РФ остаются три консульства - в столице США, Нью-Йорке и Хьюстоне. Только в штате Вашингтон, где находится Сиэтл, согласно переписи 2016 года проживают 88 тысяч россиян. Военно-морская база Китсап, на которой дислоцированы восемь атомных подлодок, расположена в городе Бангор в 35 км от центра Сиэтла. Согласно либеральному изданию Bulletin of Atomic Scientists, 10 лет назад в Бангоре было сосредоточено больше четверти из 9962 американских ядерных боеголовок. С тех пор их общее число несколько сократилось. Поскольку Бангор считался крупнейшим хранилищем ядерных боеприпасов в США, если не во всем мире, у ворот тамошней базы регулярно устраивались акции пацифистов. Кроме базы подлодок, важнейшим объектом российского шпионажа в окрестностях Сиэтла назывались заводы корпорации Boeing, которая подписала с Россией ряд крупных контрактов, прежде всего на поставку титана для пассажирских самолетов.

Завод "Боинг" под Сиэтлом назван американской прессой важнейшим объектом российского шпионажа

Boeing изготовляет под Сиэтлом летающие заправщики КС-46, разведчики AWACS и противолодочные самолеты Р-8. Считается, что в США работали 100 с чем-то российских разведчиков "под дипломатической крышей". Высылка 60 из них создаст временные трудности, но, как пишет Джошуа Яффа в журнале New Yorker, сама по себе "это не великая потеря для Кремля". Такие высылки, по словам автора, давно превратились в разновидность формального ритуала и скорее символичны. Более важен тот факт, что Вашингтон и половина стран Евросоюза объявили о высылке как о совместном политическом решении. По словам автора, "на протяжении последних лет важнейшей целью Кремля был раскол союзов и ослабление институций Запада" в надежде на то, что Москве удастся раздробить ЕС и НАТО или хотя бы изобразить их беспомощными и никчемными образованиями. Вот почему Кремль приветствовал "брексит" и поначалу радовался взлету Трампа, враждебно относившегося как раз к тем западным общностям, на которые покушалась Москва. Было неочевидно, что Британии удастся заручиться коллективной поддержкой и ЕС, который она покидает, и администрации Трампа, "страдающей капризностью и изоляционизмом" и возглавляемой предполагаемым поклонником Путина. Тот факт, что многие члены ЕС и США поддержали Британию, говорит о том, что Запад пока более сплочен, чем надеялась Москва. С другой стороны, оговаривается Яффа, почти половина ЕС воздержалась от высылки россиян. Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, например, что его страна желает "наводить мосты между Востоком и Западом". Очевидно, многолетние усилия Москвы принесли кое-какие плоды, и она продолжит тянуть за эту ниточку, благо она теперь знает, где пролегают швы, пишет автор. Второе обстоятельство, на которое указывают последние высылки, это та парадоксальная ситуация, что Трамп, с одной стороны, продолжает благосклонно высказываться о Путине, а с другой - принимает меры, которые, можно сказать, более враждебны Путину, чем все обамовские. Яффа упоминает, к примеру, отправку на Украину противотанковых ракет, которых она так и не дождалась от Обамы. "Из Москвы слышится мнение, что Трампа заставил подмахнуть приказ о высылке россиян нажим со стороны американского истеблишмента. Ну, а что еще им прикажете сейчас говорить? - спрашивает автор. - Не то чтобы у них был какой-то запасной план".