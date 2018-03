архив



опубликовано редакцией на Переводике 28.03.18 05:36 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Saudi Patriot Missile Has Catastrophic Malfunction and Impacts City" Глобальная сеть - 26 марта 2018 г. ЗРК “Пэтриот” - “Бей по своим чтоб чужие боялись” first published on March 26, 2018 by Josh При попытке сбить йеменскую баллистическую ракету, ракета ЗРК “Пэтриот” саудовской ПВО внезапно испытывает катастрофический отказ и взрывается в центре Эр-Рияда. Точная причина сбоя в настоящее время неизвестна, и о жертвах среди гражданского населения еще не сообщалось. С одной только этой точки наблюдения (видео) кажется будто ракета взорвалась непосредственно в центре города. Как только появятся детали, мы обновим это сообщение.

Военнослужащие батареи PAC-2 ЗРК “Пэтриот” в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, выпустили несколько ракет по, предположительно, йеменской баллистической ракете малой дальности Burkan 2-H. В то время как нападение из Йемена было отбито, с ракетами комплекса Пэтриот возникли проблемы, которые и делают эти события достойными быть сообщенными в новостях. Всего, для перехвата баллистической ракеты малой дальности, было выпущено семь ракет Пэтриот, и, как сообщают саудовские чиновники, две из семи ракет американского производства выпущенных батареей ПВО PAC-2 с базы расположенной вблизи столицы Саудовской Аравии, испытали катастрофический отказ. Одна из ракет Пэтриот взорвалась в воздухе вскоре после запуска. Этот преждевременный взрыв был неожиданным, но не давал повода для беспокойства. Вторая ракета резко изменила курс полета и упала на соседний жилой район столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда. Во время написания этой заметки ещё было неизвестно, что вызвало столь драматический и катастрофический отказ этой системы оружия. Первые видеозаписи выложенные в Твиттере показывают как ракета, резко уходит с курса и падает непосредственно в городе, где гражданские лица не имели абсолютно никаких предупреждений относительно такого невероятного сбоя системы.

Общее количество жертв, на момент написания этого сообщения, все еще неизвестно, но считается, что был убит, по крайней мере один человек, гражданин Египта. Первые фотографии из района взрыва показывают ущерб, причиненный неудачной попыткой контрбатарейной борьбы, и трудно поверить, но Саудовская Аравия до сих пор не сообщила о большом количестве жертв. Не имея никаких предупреждений о неудачном ракетном пуске, гражданские лица на земле были застигнуты врасплох. Имея чрезвычайно мало времени на поиски укрытия, и они находились на открытом пространстве когда ракета взорвалась на задних дворах их домов. Ниже приводится драматическая видеозапись, сделанная свидетелем на сотовый телефон. Кажется что люди, которые снимали это видео, наслаждались зрелищем и делали видеозапись на память, как это бы сделал любой гражданский человек наблюдающий военные учения или какую-либо другую военную активность. Видеозапись показывает несколько ракет, летящих к точке пересечения их курсов и курса йеменской баллистической ракеты малой дальности. Видно, что после нескольких секунд полета одна из ракет резко меняет курс. В этот момент кажется что она полетит прямо на людей делающих видеозапись. Но она снова резко меняет курс, падает на город почти вертикально и взрывается. По мере поступления детальной информации мы продолжим обновлять это сообщение. Видео





