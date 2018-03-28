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опубликовано редакцией на Переводике 28.03.18 07:00
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Сирия обвинила Израиль в мародерстве

Сирия обвинила Израиль в краже ценных артефактов из древней синагоги  под Дамаском


March 25, 2018

(JTA) — Сирия обвинила Израиль в краже древних и ценных еврейских  артефактов из исторической синагоги под Дамаском.

В официальной жалобе, поданной Совету Безопасности ООН на прошлой неделе, Сирия обвинила Израиль в контрабанде, в кооперации  с Турцией и действующими в этом районе террористическими группировками, религиозных книг и других артефактов из синагоги Eliyahu Hanavi.

Синагога Eliyahu Hanavi, расположенная в округе  Джобар Дамаска, построена, как полагают, на месте, где пророк  Илия скрывался в пещере и где Илия, как говорят, помазал пророка Елисея.

Согласно  Jerusalem Post,  Джобар в течение  многих сотен лет, до 1800-х,  был домом многолюдной еврейской общины.

Синагога, по  сообщениям, была  разрушена в основном  в результате минометных обстрелов во время  боев в мае 2014 г. между войсками, лояльными  сирийскому президенту Башару Асаду и силами повстанцев. Впоследствии,  синагога по сообщениям, была ограблена.

Согласно мемориальной доске  установленной на здании, синагога  датируется 720 годом до рождества Христова, и  существует, как говорят, по крайней мере 2000 лет.

Посол Сирии в ООН,  Башар Джа'афари написал в письме о ,  как он назвал “заслуживающих доверия  свидетельствах” того, что “террористические группировки,  активно действующие в районе Джобар под Дамаском, в сотрудничестве  с турецкими и израильскими разведывательными службами, разграбили артефакты и  манускрипты древней синагоги находящейся там”.


Руины синагоги Джобар (Photo: The Daily Beast)

Далее в  письме указано: “Затем,  артефакты контрабандой, через местных и иностранных посредников,  были вывезены в Стамбул, где они были предоставлены экспертам по предметам старины, которые удостоверили, что они  являются чрезвычайно ценными древними предметами. Затем они контрабандой были вывезены в Нью-Йорк”.

Посол Израиля в ООН Дэнни назвал обвинения Сирии: “очередной  попыткой сирийского режима, отвлечь внимание от тех ужасных злодеяний  которые режим совершает против его собственных граждан”.

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теги: Сирия  
   
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