Сирия обвинила Израиль в мародерстве

Сирия обвинила Израиль в краже ценных артефактов из древней синагоги под Дамаском

March 25, 2018

(JTA) — Сирия обвинила Израиль в краже древних и ценных еврейских артефактов из исторической синагоги под Дамаском.

В официальной жалобе, поданной Совету Безопасности ООН на прошлой неделе, Сирия обвинила Израиль в контрабанде, в кооперации с Турцией и действующими в этом районе террористическими группировками, религиозных книг и других артефактов из синагоги Eliyahu Hanavi.

Синагога Eliyahu Hanavi, расположенная в округе Джобар Дамаска, построена, как полагают, на месте, где пророк Илия скрывался в пещере и где Илия, как говорят, помазал пророка Елисея.

Согласно Jerusalem Post, Джобар в течение многих сотен лет, до 1800-х, был домом многолюдной еврейской общины.

Синагога, по сообщениям, была разрушена в основном в результате минометных обстрелов во время боев в мае 2014 г. между войсками, лояльными сирийскому президенту Башару Асаду и силами повстанцев. Впоследствии, синагога по сообщениям, была ограблена.

Согласно мемориальной доске установленной на здании, синагога датируется 720 годом до рождества Христова, и существует, как говорят, по крайней мере 2000 лет.

Посол Сирии в ООН, Башар Джа'афари написал в письме о , как он назвал “заслуживающих доверия свидетельствах” того, что “террористические группировки, активно действующие в районе Джобар под Дамаском, в сотрудничестве с турецкими и израильскими разведывательными службами, разграбили артефакты и манускрипты древней синагоги находящейся там”.





Руины синагоги Джобар (Photo: The Daily Beast)

Далее в письме указано: “Затем, артефакты контрабандой, через местных и иностранных посредников, были вывезены в Стамбул, где они были предоставлены экспертам по предметам старины, которые удостоверили, что они являются чрезвычайно ценными древними предметами. Затем они контрабандой были вывезены в Нью-Йорк”.

Посол Израиля в ООН Дэнни назвал обвинения Сирии: “очередной попыткой сирийского режима, отвлечь внимание от тех ужасных злодеяний которые режим совершает против его собственных граждан”.

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