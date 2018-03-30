СРОЧНАЯ НОВОСТЬ: Сирийская военная разведка задержала в Восточной Гуте американских и европейских офицеров



Важная информация о присутствии спецназовцев из стран НАТО, Израиля и Иордании в Восточной Гуте.



Сирийская военная разведка, в результате проведения секретной операции, задержали группу французских, американских и британских военных советников и специалистов. Они руководили операциями которые проводили террористические группировки и скрывались в тоннеле в Восточной Гуте. Иностранные агенты были арестованы в Ein Tarma.

статью прочитали: 65 человек