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опубликовано редакцией на Переводике 30.03.18 01:00
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

СРОЧНАЯ НОВОСТЬ: Сирийская военная разведка задержала в Восточной Гуте американских и европейских офицеров


Важная информация о  присутствии спецназовцев  из стран НАТО, Израиля и Иордании  в Восточной Гуте.

Сирийская военная разведка,  в результате проведения секретной операции,  задержали группу французских, американских и  британских военных советников и специалистов. Они  руководили операциями которые проводили террористические  группировки и скрывались в тоннеле в Восточной Гуте. Иностранные  агенты были арестованы в Ein Tarma.



статью прочитали: 65 человек

   
теги: Сирия  
   
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