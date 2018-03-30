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опубликовано редакцией на Переводике 30.03.18 19:40
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ГЕОПОЛИТИКА ЗАПАДНОЙ МОДЕЛИ . ГЛОБАЛИЗМ КАК РЕВИЗИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ .

„Некоторые нечестивые люди пришли из тьмы Запада в царство благочестия и в этот Богом хранимый град, из которого, как из источника, истекают воды чистого учения до пределов земли. В этот город пришли они, как гром, или буря, или глад, или лучше, как дикие кабаны, чтобы низвергнуть истину". 

Пожалуй главное отличие Западной цивилизации - это периодические масштабные ревизии по культурным , идеологическим и догматическим вопросам . 
Время от времени ставится под сомнение правильность религиозных догматов , социально культурных традиций , философских теорий , право на власть кого то над остальными . 
Затем вбрасываются те или иные догмы и идеи в результате которых происходят серьезные идеологические трансформации , революции , войны и как следствие пределы политического и экономического влияния , переписывание истории , оправдание содеянных преступлений . Конечно не обходится без консервативных , ответных реакций . 
Этому предшествуют и сопровождают изменения в экономике , социально культурной среде , искусстве . технологический и научный прогресс. 

Первая такая ревизия привела к расколу церквей 1054 году . 
Последствия - Взятие Константинополя крестоносцами 1204 год. 
Узаконивание Папской власти над всем Западным миром . 
Развитие феодализма и формирование Западной аристократии 
Угасание и падении Византии . 
Христианский мир раскололся на Западно Европейскую и Византийскую Цивилизации , преемницей которой стала Россия . 
С этого времени есть якобы " истинная " или " прогрессивная " философия и модель развития общества и восточная , базирующаяся на абстрактных понятиях " мудрость " святость " истина " справедливость " . ( Как скажет любой человек с западным образованием . На востоке нет философии , а есть некая мудрость ) 

Следующая большая ревизия под общим названием " Ренессанс - Реформация " была уже направлена против института Папства , католического богослужения , традиционного средневекового культурного мировосприятия , откат к античной эстетике и реабилитации рабства . 
Последствия - Тридцатилетняя война , Раскол Западной Европы на Католиков и Протестантов ( от которых пошли Англикане , Пуритане , Кальвинисты , Мормоны , братья Иеговы и пр. ), Вестфальский Мир с лозунгом " чья власть того и вера " , Зарождение Капитализма , приход к абсолютным монархиям независящим от духовенства . Колонизация Нового Света и эксплуатация негров в колониях . Революция в Англии и Голландии . Эксплуатация первых пролетариев в Англии. 

Затем наступил Век Просвещения затронувший в основном Континентальную Европу . Цель - отказ от религии , права человека , дискредитация аристократии и монархии . 
Последствия - революция , контрреволюция и реставрация во Франции . 
Война за независимость в Северной и затем в Южной Америке . 

Развитие Капитализма и Империализма. 
Запрещение рабства . 
Развитие философских и экономических теорий . 
Первая Мировая Война и падение четырех империй . 
То есть цели были достигнуты и над народами уже стояли не монархи а капиталисты . 

Однако на следующем этапе добрались и до ревизии капитализма . 
Коммунизм - цель Коммунизма - всемирная революция , уничтожение частной собственности , уничтожение денег , уничтожение класса капиталистов и аристократов . 
Социальное равенство и всеобщая собственность на средства производства . 
Коммунизм - Социализм пришел не совсем туда куда это планировали теоретики Маркс и Энгельс . На практике , Россия взялась тестировать на себе " новую прогрессивную" модель , а Западные Страны стали на сторону контрреволюции и консервативной реакции . Сначала на Советский Союз бросили Германию , где был проведен "националистический апгрейд" . В случае победы Гитлера , Германии досталась вся Восточная Европа в качестве колоний , со всеми ресурсами и рабами , а Англо Саксы могли бызаключить выгодные торговые отношения . Однако когда каток покатился обратно ," Союзникам " пришлось срочно вмешиваться в ситуацию . 
СССР выстоял и фаза противостояния перешла в " холодную войну " с разделом сфер влияния . Далее в эпоху Тэтчер и Рейгана , Миру была предложена либеральная модель глобального капитализма и демократии . Запад выиграл экономически и идеологически. Таким образом цели остались примерно теми же . 
Некое всеобщее благо и единые стандарты во всем мире , но под другими флагами . 
Страны входящие в в Западную систему ценностей , в т.ч. и Россия , по прежнему в матрице стандартов заложенных в эпоху Просвещения двести лет назад . 

Сейчас происходит ревизия Национальных суверенитетов .Главные бенефициары Транснациональные корпорации и те кто за ними стоит. 
Цель - всемирная Демократия по определенным стандартам , контроль национальных элит , стирание экономических , а затем и политических границ . 
Единный Информационно - идеологический контроль над населений Земли . 

Кто противостоит этому ? По сути любое большое государство одновременно и противостоит и является союзником Глобализма . 
Китай - Россия - ЕС являются естественными союзниками Евразийского глобализма и будут продвигаться дальше в этом направлении каждый в своем амплуа . 
Но Россия и Китай не хотят европейских стандартов , от чего терпят нападки от Англии и США . 
Британия - главный европейский бенефициар банковско спекулятивного капитала . 
Но выходит из ЕС. Рынки для Британских товаров в Европе и США будут менее доступны . 
США пытаются частично отказаться от либеральной внешней торговли для поднятия собственного производства . В дальнейшем будут делать все что бы затянуть на свою территория производства высокотехнологичных товаров и капитала прежде всего из Англии, Азии и Европы . Такое было в ходе Первой и Второй мировой войны . 


Однако настоящая война сейчас не даст преимуществ , поскольку 
это приведет к непредсказуемым изменениям во всех сферах ( экономике , геополитике и др ) 
Возникнет угроза применения ядерного или даже химического и бактериологического оружия , с самыми печальными последствиями для всех .Так что пока человечество не колонизирует Марс , начинать такие мероприятия даже и не стоит . Остается договариваться . 
В целом что бы отказаться от модели Западного Глобализма , нужно предложить альтернативную . Исходить она может только от Запада . Восточная модель покончит с глобализмом и разделит мир . 


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теги: Европа, Геополитика  
   
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