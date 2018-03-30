ГЕОПОЛИТИКА ЗАПАДНОЙ МОДЕЛИ . ГЛОБАЛИЗМ КАК РЕВИЗИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ .

„Некоторые нечестивые люди пришли из тьмы Запада в царство благочестия и в этот Богом хранимый град, из которого, как из источника, истекают воды чистого учения до пределов земли. В этот город пришли они, как гром, или буря, или глад, или лучше, как дикие кабаны, чтобы низвергнуть истину".



Пожалуй главное отличие Западной цивилизации - это периодические масштабные ревизии по культурным , идеологическим и догматическим вопросам .

Время от времени ставится под сомнение правильность религиозных догматов , социально культурных традиций , философских теорий , право на власть кого то над остальными .

Затем вбрасываются те или иные догмы и идеи в результате которых происходят серьезные идеологические трансформации , революции , войны и как следствие пределы политического и экономического влияния , переписывание истории , оправдание содеянных преступлений . Конечно не обходится без консервативных , ответных реакций .

Этому предшествуют и сопровождают изменения в экономике , социально культурной среде , искусстве . технологический и научный прогресс.



Первая такая ревизия привела к расколу церквей 1054 году .

Последствия - Взятие Константинополя крестоносцами 1204 год.

Узаконивание Папской власти над всем Западным миром .

Развитие феодализма и формирование Западной аристократии

Угасание и падении Византии .

Христианский мир раскололся на Западно Европейскую и Византийскую Цивилизации , преемницей которой стала Россия .

С этого времени есть якобы " истинная " или " прогрессивная " философия и модель развития общества и восточная , базирующаяся на абстрактных понятиях " мудрость " святость " истина " справедливость " . ( Как скажет любой человек с западным образованием . На востоке нет философии , а есть некая мудрость )



Следующая большая ревизия под общим названием " Ренессанс - Реформация " была уже направлена против института Папства , католического богослужения , традиционного средневекового культурного мировосприятия , откат к античной эстетике и реабилитации рабства .

Последствия - Тридцатилетняя война , Раскол Западной Европы на Католиков и Протестантов ( от которых пошли Англикане , Пуритане , Кальвинисты , Мормоны , братья Иеговы и пр. ), Вестфальский Мир с лозунгом " чья власть того и вера " , Зарождение Капитализма , приход к абсолютным монархиям независящим от духовенства . Колонизация Нового Света и эксплуатация негров в колониях . Революция в Англии и Голландии . Эксплуатация первых пролетариев в Англии.



Затем наступил Век Просвещения затронувший в основном Континентальную Европу . Цель - отказ от религии , права человека , дискредитация аристократии и монархии .

Последствия - революция , контрреволюция и реставрация во Франции .

Война за независимость в Северной и затем в Южной Америке .



Развитие Капитализма и Империализма.

Запрещение рабства .

Развитие философских и экономических теорий .

Первая Мировая Война и падение четырех империй .

То есть цели были достигнуты и над народами уже стояли не монархи а капиталисты .



Однако на следующем этапе добрались и до ревизии капитализма .

Коммунизм - цель Коммунизма - всемирная революция , уничтожение частной собственности , уничтожение денег , уничтожение класса капиталистов и аристократов .

Социальное равенство и всеобщая собственность на средства производства .

Коммунизм - Социализм пришел не совсем туда куда это планировали теоретики Маркс и Энгельс . На практике , Россия взялась тестировать на себе " новую прогрессивную" модель , а Западные Страны стали на сторону контрреволюции и консервативной реакции . Сначала на Советский Союз бросили Германию , где был проведен "националистический апгрейд" . В случае победы Гитлера , Германии досталась вся Восточная Европа в качестве колоний , со всеми ресурсами и рабами , а Англо Саксы могли бызаключить выгодные торговые отношения . Однако когда каток покатился обратно ," Союзникам " пришлось срочно вмешиваться в ситуацию .

СССР выстоял и фаза противостояния перешла в " холодную войну " с разделом сфер влияния . Далее в эпоху Тэтчер и Рейгана , Миру была предложена либеральная модель глобального капитализма и демократии . Запад выиграл экономически и идеологически. Таким образом цели остались примерно теми же .

Некое всеобщее благо и единые стандарты во всем мире , но под другими флагами .

Страны входящие в в Западную систему ценностей , в т.ч. и Россия , по прежнему в матрице стандартов заложенных в эпоху Просвещения двести лет назад .



Сейчас происходит ревизия Национальных суверенитетов .Главные бенефициары Транснациональные корпорации и те кто за ними стоит.

Цель - всемирная Демократия по определенным стандартам , контроль национальных элит , стирание экономических , а затем и политических границ .

Единный Информационно - идеологический контроль над населений Земли .



Кто противостоит этому ? По сути любое большое государство одновременно и противостоит и является союзником Глобализма .

Китай - Россия - ЕС являются естественными союзниками Евразийского глобализма и будут продвигаться дальше в этом направлении каждый в своем амплуа .

Но Россия и Китай не хотят европейских стандартов , от чего терпят нападки от Англии и США .

Британия - главный европейский бенефициар банковско спекулятивного капитала .

Но выходит из ЕС. Рынки для Британских товаров в Европе и США будут менее доступны .

США пытаются частично отказаться от либеральной внешней торговли для поднятия собственного производства . В дальнейшем будут делать все что бы затянуть на свою территория производства высокотехнологичных товаров и капитала прежде всего из Англии, Азии и Европы . Такое было в ходе Первой и Второй мировой войны .





Однако настоящая война сейчас не даст преимуществ , поскольку

это приведет к непредсказуемым изменениям во всех сферах ( экономике , геополитике и др )

Возникнет угроза применения ядерного или даже химического и бактериологического оружия , с самыми печальными последствиями для всех .Так что пока человечество не колонизирует Марс , начинать такие мероприятия даже и не стоит . Остается договариваться .

В целом что бы отказаться от модели Западного Глобализма , нужно предложить альтернативную . Исходить она может только от Запада . Восточная модель покончит с глобализмом и разделит мир .



