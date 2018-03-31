Китай запустил убийцу нефтедоллара

Китай решил ослабить силу американского нефтедоллара и запустил нефтяные фьючерсы в национальной валюте — юанях, к чему страна готовилась долгие 25 лет.

Старт столь важного события неоднократно откладывался, что сделало этот день насколько долгожданным как для самого Китая, так и для основных его торговых партнеров, в том числе России.

С 26 марта Шанхайская международная энергетическая биржа начала торги нефтяными фьючерсами в юанях, рассчитывая составить конкуренцию основным ориентирам нефтяного рынка — контрактам на нефть Brent и WTI.

Таким образом, инвесторы впервые получили доступ к сырьевому рынку Китая через материковые биржи. Сроки выполнения поставок по размещенным на бирже контрактам — сентябрь 2018 года — март 2019 года.

Сентябрьский фьючерс начал торги с 440 юаней и завершил утреннюю половину сессии на отметке 432,3 юаня ($68,47 за баррель). Аналогичный по сроку контракт на Brent стоил около $68,1 за баррель, на WTI — $63,8. Между тем ближайший фьючерс на Brent, майский подешевел на 0,6% — до $70,03 за баррель, на WTI потерял 0,8% и стоил $65,36 за баррель. В течение 20 минут после открытия сессии было проведено более 14 тысяч транзакций.

Инвесторы смогут инвестировать во фьючерсные контракты различными способами: вносить депозит, производить расчеты по контракту в долларах или другой валюте.

Прошлый год стал знаковым для Китая в вопросе нефти — страна обогнала США и стала крупнейшим импортером черного ресурса в мире, объем закупок вырос до 8,43 млн баррелей в сутки на фоне высокого спроса и наращивания стратегических резервов.

Запуск торговли нефтяными фьючерсами в юане стал переломным моментом для китайского фьючерсного рынка и серьезным сигналом-угрозой для США, считают эксперты.

Аналитики прогнозируют рост китайского импорта нефти в среднем на 2,1 млн баррелей в сутки с 2017 года до конца 2023 года. При текущем масштабе закупок за рубежом объемы торговли могут составить порядка 200 млрд юаней (почти $32 млрд), что будет способствовать укреплению и интернационализации юаня.

Переход к «нефтеюаням» может стать одним из важнейших событий на нефтяном и валютном рынках. Если иностранные инвесторы примут новые фьючерсы и включат их в число основных ориентиров мирового рынка нефти в дополнение к Brent и WTI, то Китай может рассчитывать на существенное возрастание роли юаня в мировой торговле и экономике.

Наиболее оптимистичные эксперты утверждают, что со временем китайская нацвалюта сможет потеснить доллар благодаря таким контрактам и общей мощи экономики Поднебесной. Скептики возражают, что этого точно не произойдет, пока правительство Китая контролирует курс юаня.