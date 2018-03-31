«Разведка истребителей Израиля в Сирии» — полная глупость



Зенито-ракетные комплексы С-400 и штурмовик Су-25 группировки ВКС России в Сирии. Фото: mil.ru

Информация, опубликованная в ряде СМИ со ссылкой на иностранный источник, о том, что «израильские истребители обманули российские радары в Сирии и провели разведку на большой высоте» — полная глупость. С таким заявлением сегодня, 30 марта, выступило Министерство обороны РФ.

Любой летательный аппарат на большой высоте становиться легко обнаруживаемой и уязвимой целью для систем ПВО большинства стран, сказано в релизе. Со времен сбитого американского У-2 над территорией Советского Союза никто не пытается на большой высоте нарушать чужое воздушное пространство. Более того, средства ПВО Сирии уже не раз доказывали, что не только обнаруживают, но и сбивают ракеты класса

«воздух-поверхность», у которых эффективная отражающая поверхность намного меньше, чем у самолета F-35.

Что касается российских средств ПВО в Сирийской Арабской республике, то они надежно прикрывают российские объекты в Тартусе и Хмеймиме, подчеркнули в российском военном ведомстве.

О полетах израильских F-35 накануне сообщил сайт кувейтского издания «Аль-Джарида» со ссылкой на собственный информированный источник. В публикации утверждается, что израильские истребители пролетели в воздушном пространстве Сирии и Ирака, а затем пересекли границу с Ираном, выполнив разведывательные миссии в районах Бандар Аббас, Исфахан и Шираз, пролетев на большой высоте над вероятными ядерными объектами.

статью прочитали: 39 человек