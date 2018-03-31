Шизофрения как она есть или Эй, Госдеп и Пентагон, у меня для вас новости….



By Carter Sherman Mar 29, 2018



Президент Дональд Трамп говорит людям, что Соединенные Штаты скоро выведут свои войска из Сирии — даже при том, что люди, которых сам Трамп назначил заниматься вопросами связанными с сирийской гражданской войной, не согласны с этим.

“Мы отправили ИГИЛ в ад. Мы выйдем из Сирии скоро, очень скоро” сказал Трамп чиновникам на мероприятии в Огайо во вторник. “Пусть другие теперь заботятся о ней. [А мы] Скоро, очень выходим”.

Это, по-видимому, стало новостью для Государственного департамента, представитель которого сказала порталу Axios, что ей неизвестно ни о каких планах завершения американского военного присутствия в Сирии. И ещё недавно, в январе, Рекс Тиллерсон (который возглавлял Государственный департамент до того, как Трамп неожиданно уволил его через Твиттер ранее в этом месяце) призвал “к продолжению участия” в страдающей от войны стране.

“Мы понимаем, что некоторые американцы скептически относятся к длительному участию в Сирии и подвергают сомнению выгоду поддержания присутствия в такой неблагополучной стране” сказал Тиллерсон в то время, согласно Buzzfeed News. “Однако для Соединенных Штатов жизненно важно оставаться в Сирии”.

Майк Помпео, который был назначен на место Тиллерсона, также подчеркнул важность пребывания в Сирии до тех пор пока не будет устранен сирийский президент Башар аль-Асад — не ИГИЛ. В июле 2017 г “ястреб” Помпео заявил: “Трудно представить стабильную Сирию, в которой Асад все еще находится у власти. Он - марионетка иранцев, и поэтому кажется маловероятной ситуация, когда Асад будет сидеть на троне, а интересы Америки будут хорошо обеспечены”.

Еще более запутывает ситуацию то, что всего только за несколько часов до комментариев Трампа, представитель Пентагона также предположил, что американские войска намерены оставаться в Сирии в течение долгого, долгого времени.

“Важной работой остается - гарантировать долговременный разгром этих жестоких экстремистов” сказал представитель Пентагона Дана Вайт репортерам, по данным CNN. “Наше стремление к победе должно пережить и так называемый халифат и те извращенные идеи, которые являются основанием для расчетливой жестокости ИГИЛ".

Другими словами, возможно, что “отправление ИГИЛ в ад” - это не лучшая единица измерения времени пребывания или успеха в Сирии.

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