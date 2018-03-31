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опубликовано редакцией на Переводике 31.03.18 20:51
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Шизофрения как она есть или Эй, Госдеп и Пентагон, у меня для вас новости….


By Carter Sherman Mar 29, 2018

Президент Дональд Трамп говорит  людям, что Соединенные Штаты скоро выведут свои войска  из Сирии — даже при том, что люди, которых сам Трамп назначил  заниматься вопросами связанными с сирийской гражданской войной,  не согласны с этим.

“Мы отправили  ИГИЛ в ад. Мы  выйдем из Сирии скоро, очень скоро”  сказал Трамп чиновникам на мероприятии в Огайо во вторник. “Пусть другие теперь  заботятся о ней. [А мы] Скоро, очень выходим”.

Это,  по-видимому,  стало новостью  для Государственного  департамента, представитель  которого сказала порталу  Axios, что ей  неизвестно  ни о каких планах завершения  американского военного присутствия  в Сирии. И ещё недавно, в январе, Рекс Тиллерсон (который  возглавлял  Государственный департамент до  того, как Трамп неожиданно уволил его  через  Твиттер  ранее в этом месяце) призвал  “к продолжению участия” в страдающей  от войны стране.

“Мы понимаем, что некоторые американцы скептически относятся к длительному участию в Сирии и подвергают сомнению выгоду поддержания присутствия в такой неблагополучной стране”  сказал Тиллерсон в то время, согласно Buzzfeed News. “Однако для Соединенных Штатов  жизненно важно оставаться в Сирии”.

Майк Помпео, который был назначен на место Тиллерсона, также подчеркнул важность пребывания  в Сирии до тех пор пока не будет устранен сирийский президент Башар аль-Асад — не ИГИЛ. В июле 2017 г  “ястреб” Помпео заявил: “Трудно представить стабильную Сирию, в которой Асад все еще находится у власти. Он - марионетка иранцев, и поэтому кажется маловероятной ситуация,  когда Асад будет сидеть на троне, а интересы Америки будут хорошо обеспечены”.

Еще более запутывает  ситуацию то, что всего только за  несколько часов до комментариев Трампа, представитель Пентагона также предположил, что американские войска намерены  оставаться в Сирии в течение долгого, долгого времени.

“Важной  работой остается - гарантировать долговременный  разгром этих жестоких экстремистов” сказал представитель Пентагона Дана Вайт репортерам, по данным CNN. “Наше стремление  к победе должно пережить  и так называемый халифат и те  извращенные идеи, которые являются  основанием для расчетливой жестокости ИГИЛ".

Другими словами, возможно,  что “отправление ИГИЛ в ад”  - это не лучшая единица измерения  времени пребывания или успеха в Сирии.

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теги: США  
   
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