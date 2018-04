архив



дата публикации 01.04.18

"Научно доказано: алкоголь помогает говорить на других языках" Германия - 30 марта 2018 г. Научно доказано: алкоголь помогает говорить на других языках ЕВГЕНИЯ КРИВИЦКАЯ Самое длинное немецкое слово состоит из 79 букв. Этот и многие другие факты о трудностях немецкого языка знают все, кто его изучает. И более половины таких учеников, даже достигнув мало-мальски пристойного уровня, всё равно стесняются говорить на нём с носителями (увы, проверено автором этой статьи). Видимо, это проблема настолько глобальная, что за её решение взялись учёные. И выход был найден: это алкоголь! К неожиданному выводу пришёл голландец Фриц Реннер (Fritz Renner), сотрудник Маастрихтского университета. На базе своего учебного заведения, психолингвист провёл любопытнейший эксперимент, заставив студентов… выпивать перед экзаменом по иностранному языку. В научном «застолье» приняли участие полсотни молодых людей из Германии. Исходные данные: все они несколько месяцев изучали голландский и имеют примерно одинаковый уровень. Ребят разделили на две группы:

участники одной перед тестом выпивали по стакану воды;

другой группе досталось по стакану 5% пива или «отвёртки» из лимонного напитка с водкой. Как отметил автор исследования, объём спиртного варьировался в зависимости от веса испытуемых. Но количество приравнивалось в среднем в полулитру на 70-килограммового мужчину. Выпивку предлагали за четверть часа до теста. Затем молодые люди общались с носителями голландского языка. Все ответы записывались на диктофон, а затем подвергались анализу независимых экспертов. Результат удивил и экзаменаторов, и исследователей и (видимо, уже к утру после собеседования) самих молодых людей. Те, что пили водку, разливались перед экзаменаторами соловьями. Несмотря на довольно сложную тему билетов — тестирование препаратов на животных. Как уточняет Реннер в статье для Journal of Psychopharmacology, у выпивших немцев был меньше выражен акцент и лучше артикуляция. Учёный объяснил это расслабляющими свойствами алкоголя. С единственной оговоркой: чувство свободы дарят лишь пара коктейлей, а не «лошадиная доза». Оппоненты: пили мало, по группам делили неправильно Коллеги Реннера из Института психолингвистики имени Макса Планка в Неймегене (Max Planck Institute for Psycholinguistics in Nijmegen) оспаривают теорию влияния алкоголя на языковой уровень. В частности Ханс Рутгер Боскер (Hans Rutger Bosker) говорит о том, что выборка участников эксперимента была слишком маленькой для таких масштабных выводов. К тому же абсолютно одинаковый уровень языка — это, по мнению ученого, утопия. Неизвестно, по какому принципу делили студентов. Возможно, в группу «трезвенников» просто попали люди с чуть худшим словарным запасом по-голландски. Так, результаты собеседования были бы более корректными при условии участия большего количества людей. В идеале. Большего в несколько раз. К тому же Боскер посчитал мнения двух «независимых» экспертов слишком субъективными.

Кстати Пить не обязательно: включите смартфон Ранее мы писали о портативной гарнитуре-переводчике, Pilot, придуманной американцами. Техническая новинка изобретена может моментально перевести слова иностранца на ваш язык, а затем донести до него ваш ответ на его родном наречии. Сейчас Pilot стоит поддерживает 15 языков. Из них в базовом комплекте доступны английский, французский, итальянский, испанский и португальский. Русский и немецкий пакеты можно докупить дополнительно.

От скаута: То же мне - открытие. Русские это давно знали и использовали

История с сайта Anekdot.ru Вспомнилась хохма со времен моей военной карьеры.

Будучи дипломированным переводчиком, был сослан после родного университета

на два года офицером. Для тех, кто не в курсе: все офицеры (и кадровые

и некадровые), по сути, сами себе переводчики. То есть, должны сами уметь

толково и правильно допросить взятого накануне шпиона, и правильно осмыслить

произнесенное неприятелем. За знание иностранного языка в мирное время умному

офицеру полагается небольшой, но приятный бонус в размере +10% к окладу

(за общечеловеческий язык типа английского или немецкого) или +20% (за язык

предполагаемого противника местного пошиба). И знание языка любому офицеру

необходимо подтверждать раз в два года. На сем лирика заканчивается и начинается

угрюмая проза.

Ни один уважающий себя офицер никакого иностранного языка не знает. Потолком

лингвистической его активности считается вытолкнутый пополам с вечерним портвешком

стон "Май нэйм мэйор Хабибуллин!". Вопрос о зачете решается, как правило,

полюбовно путем небольшого банкета с денежными призами в почтовых конвертах,

которые вручаются принимающим. Тем не менее, никому из сидящих в классе майоров

и подполковников не хочется блеять на виду у их подчиненных лейтенантов,

и посему выхода здесь два:

Первый - пропустить молодняк вперед себя и самим похихикать над их мудрыми,

но короткими фразами. Второй - и самый оптимальный - найти кого-нить типа меня,

сесть рядом, дать мне перевести текст, составить пять к нему вопросов, перевести

грамматику и набросать план допроса военнопленного.

Все места рядом со мной были распределены за две недели до сдачи. Рядом со мной

должен был сидеть заместитель командира. Сзади - тыловик и главный автомобилист.

Спереди - я уже не помню кто. Мой постоянный собутыльник, начальник клуба,

здоровенный воронежский мужик по имени майор Семен Смирнофф в заветный круг

не попал по причине недостаточно высокой должности. Начальник клуба - должность

в армии не ключевая.

Смирнов - человек легендарный. Он не знает ни одного языка, включая русский.

Объясняемся мы исключительно мимикой и жестами, а иногда и телепатически.

Неделю он меня исправно поил, а я его за это натаскивал на всякие английские

хиты типа "фазер-мазер, шуд-вуд". Стоя за десять минут до входа в проклятое

здание майор Смирнофф трясущимися от волнения и от вчерашней водки руками мял

большую бумажку с богомерзкими числительными и местоимениями, бормотал что-то

про "доктора, за которым уже послали вчера"...

Вошли в помещение, разбились по аудиториям согласно сдаваемому языку. Сема

остался курить третью сигарету на улице. Взяли билеты, прочитали задание,

положили билеты передо мной, я их перевел - словом, все, как я представлял

себе раньше. Смирнова почему-то нет. Я потихоньку начинаю свою миссию всеобщего

спасителя, укладываюсь со всеми билетами где-то в часа полтора. Поднимаю голову -

Смирнова нет. Все ясно, думаю, очко сыграло у доблестного майора не пошел

на зачет. Сажусь перед принимающей старушкой, отвечаю, получаю свой

(заслуженный !!!) зачет, выхожу в коридор насладиться славой.

И что я там вижу:...

В центре коридора посреди рукоплещущей толпы возвышается довольная смирновская

харя. Человек года! Он ошибся дверью и сдал китайский язык (+20% к окладу вместо

ожидаемых +10%).

Недавно сидели у меня на кухне с другом (переводчик-китаист, служили вместе.

Ему посчастливилось стать непосредственным свидетелем лингвистического триумфа

юного дарования Смирнова). Я спросил, что его больше всего поразило в армии.

Он сказал: "Когда пришел Смирнов, взял билет и, практически без подготовки,

заговорил по-китайски..."

