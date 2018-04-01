Западные страны выслали 140 российских дипломатов. Но у России их тысячи





Алекс Оливер Институт Лоуи 30 марта 2018

Более двух десятков стран выслали российских дипломатов в связи с отравлением в Британии бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Как это отразится на международном дипломатическом присутствии России?

Решение о высылке более 140 дипломатов будет для России болезненным, вызывая у нее больше, чем просто раздражение и неудобство. Москва уже объявила об ответной высылке 23 британских и 60 американских дипломатов. [От редакции: 30 марта российские власти объявляют об ответных мерах в отношении прочих стран, выславших российских дипломатов]

Однако 140 дипломатов - это лишь небольшая часть российского международного присутствия.

У России 242 представительства по всему миру - 143 посольства, 87 консульств и 12 других дипломатических миссий.

Ее дипломатическая сеть охватывает 145 государств [От редакции - это число включает признанные государства; Россия также имеет посольства в Абхазии и Южной Осетии, которые она признала в качестве независимых государств, но большинство других стран таковыми не признают]

Согласно индексу глобальной дипломатии Института Лоуи 2017 года, Россия занимает четвертое из 60 мест по размеру своей дипломатической сети.

Более широкую сеть имеют только Соединенные Штаты, Китай и Франция. У Великобритании, занимающей в рейтинге седьмое место, 225 представительств по всему миру.

Кроме того, Россия расширяет свою сеть в стратегически важных местах. Так, она значительно увеличивает свое присутствие в Дублине.

В этом контексте высылка российских дипломатов представляется менее значимой, чем кажется на первый взгляд.

Согласованные действия стран, выдворивших российских дипломатов, были названы крупнейшей высылкой в истории. Однако память, конечно, может быть короткой.



Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пообещал "мобилизоваться" после высылки российских дипломатов из США

В середине 2017 года Москва сама распорядилась сократить 755 сотрудников дипломатических представительств США в ответ на новые российские санкции, обусловленные вмешательством России в американские выборы.

Однако число фактически высланных дипломатов было меньше, поскольку многие сотрудники диппредставительств США были россиянами, нанятыми для административной работы.

Россия, для сравнения, не нанимает местных жителей для работы в своих миссиях - возможно, по соображениям безопасности.

Тем не менее, этот эпизод дает некоторое представление о масштабах дипломатического присутствия обеих стран.

Государственный департамент США насчитывает 74400 сотрудников, 13700 из которых состоят на дипломатической службе, а 9400 из них работают за границей.

Точные цифры по России неизвестны, но это, скорее всего, несколько тысяч дипломатов. В их число не входят "незадекларированные разведчики", работающие за пределами стен посольств и консульств.

Для сравнения, у Великобритании за рубежом работают около 1600 дипломатов.

В список аккредитованных правительством Британии иностранных дипломатов [по состоянию на 12 марта, то есть до высылки - ред.] включены 58 россиян дипломатического ранга.

Таким образом, высылка 23 дипломатов сократит численность российской миссии в Лондоне почти вдвое, хотя оставшиеся 35 дипломатов - это по-прежнему значительный контингент.

В США, которые распорядились о закрытии российского консульства в Сиэттле и высылке 60 дипломатов, только в посольстве России в Вашингтоне работают 116 дипломатов.



Российские дипломаты и члены их семей покидают здание посольства в Лондоне

Кроме того, у России есть миссия при ООН в Нью-Йорке, играющая ключевую роль в ее международной дипломатии, и еще три консульства, насчитывающие около 50 дипломатов.

Также на территории США работают офисы российских атташе, в том числе торгового, культурного, военного и военно-морского.

Можно сказать, что дипломатические возможности России несоразмерны другим ее ресурсам.

Военный бюджет России составляет примерно десятую часть от военного бюджета США и менее половины от бюджета Китая, однако ее дипломатическая сеть почти такого же размера, как у этих стран.

Россия занимает восьмое место по численности населения и 12-е по величине валового внутреннего продукта (ВВП).

Но ее обширная дипломатическая сеть является отражением ее имперского прошлого и позиций времен холодной войны. У России множество представительств в Восточной Европе и странах бывшего коммунистического лагеря, включая Китай, Вьетнам, Кубу и Анголу, а также в Африке и Азии как наследие бывшего СССР.

Это отражает, как мало изменились глобальные амбиции России.

Хотя число высланных российских дипломатов заметно, оно может оказаться лишь временной помехой для продвижения дипломатического влияния России.





Однако сокращение дипломатического присутствия в странах, выславших дипломатов, а также при НАТО, ослабит там позиции России и сократит ее торговую и культурную деятельность.

Что еще более важно, сокращения могут ударить по деятельности российской разведки, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Вероятно, страны, решившие выслать дипломатов, сосредоточились именно на разведчиках: Австралия, например, прямо назвала двух высланных россиян "незадекларированными агентами разведки". Такую же формулировку применила Великобритания ко всем 23 российским дипломатам, высланным из Лондона.

России может потребоваться некоторое время, чтобы заменить утраченных агентов новыми, как в посольствах, так и вне их стен, дающих защиту и дипломатический иммунитет.

Для президента России Владимира Путина, который и сам является бывшим агентом КГБ, удар по российским разведывательным возможностям будет ощущаться остро.

За решением России выслать британских и американских дипломатов, последовали дальнейшие шаги.

Эти взаимные высылки будут болезненными для обеих сторон. Россия - крупнейшая в мире страна, постоянный член Совета Безопасности, №12 среди крупнейших мировых экономик и один из ведущих производителей нефти и газа: другие страны выигрывают от присутствия своих дипломатов в Москве.

Тем временем расследование Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая занимается анализом вещества, использовавшегося при отравлении Скрипалей, продолжается.

И если результаты этого расследования подтвердят причастность Москвы к инциденту в Солсбери, раскол между Россией и остальным миром, скорее всего, только увеличится.

Этот комментарий предоставлен Алекс Оливер, директором программы "Дипломатия и общественное мнение" в Институте Лоуи - базирующемся в Австралии исследовательском центре по вопросам международной политики.

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