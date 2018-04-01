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опубликовано редакцией на Переводике 01.04.18 18:13
скаут: KaRiSha;
 
 

Курские сепаратисты довели сирийцев до белого каления. Россия на очереди?

Эхо Ближнего Востока: как «курдская угроза» может перекинуться из Сирии в Россию Курские сепаратисты довели сирийцев до белого коленья. Россия на очереди? Восстановлению уже освобожденных сирийских районов и завершению операций по уничтожению вооруженных бандформирований существенно мешают так называемые SDF («Демократические силы Сирии», поддерживаемые США). Поведение этих «демократических» рождает недовольство среди местных, которое буквально на днях вылилось в самое настоящее восстание. В районе Аль-Мансур (неподалеку от Ракки) сирийцы выступили против курдских отрядов, занявших регион. И для таких действий у местных, в общем-то, есть вполне объективные причины.


 Соответствующей информацией с передовой поделился Генерал-полковник Сергей Рудской: 


Ситуация накалялась уже давно, так что неудивительно, что сирийцы уже готовы хвататься за оружие, чтобы избавиться от навязанного соседства. Мало того, что Аль-Мансура в принципе не является традиционно курдской территорией, так еще и представители «демократических сил» ведут себя не самым дружелюбным образом. По сути, SDF сейчас действительно ничем не отличаются от оккупантов. 

Нелюбовь сирийцев к курдам также обусловлена тем, что последние подозреваются в сотрудничестве с ИГИЛ, той самой группировкой, которая несколько лет разрывала на части арабскую республику. Недавно, например, радикальные исламисты представили ролик с традиционной молитвы в Хаджине, на территории, которую, вот совпадение, контролируют те самые SDF.


Раньше тоже ходили слухи о сотрудничестве курдов с ИГИЛ. Так, например, шейхи племен Заевфратья, которые вошли в состав курдской делегации (речь о встрече представителей сирийского руководства и местного самоуправления с делегацией курдских формирований 25 марта), ранее представляли кланы, имевшие связи с радикальными исламистами. Совпадение? Едва ли. 

Если обратиться к более близким примерам, заглянуть в Россию, то можно также найти подтверждения того, что курдские организации зачастую преследуют совсем не мирные цели. Ну, например, в Питере курды принимали участие в митинге, который был посвящен референдуму о независимости Иракского Курдистана. У нас таких активистов называют просто: сепаратисты. 

Можно взять и совсем свежий пример: 8 марта курдские женщины чествовали международного преступника Абдуллу Оджалана. Если кто не знает, этот персонаж получил пожизненное за организацию терактов. Так себе герой для восхваления на празднике. 

В Сирии уже сейчас мы наблюдаем довольно серьезные примеры жестокости и агрессии со стороны курдских организаций, так что важно не допускать подобного в России. Формирования, которые взаимодействуют или могут взаимодействовать с ИГИЛ, необходимо либо удалять из страны, либо брать под строгий контроль. Это простые предосторожности, которые необходимы для обеспечения внутренней безопасности. 


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