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дата публикации 02.04.18 02:57
скаут: Игорь Львович;
   
 

Британская политическая карикатура: Тереза Мэй и другие

От скаута: после того  как просмотрел несколько  десятков карикатур на Терезу Мэй (просматривал все подряд,  безотносительно тем), мне кажется я понял почему она  закатила такую истерику по поводу “отравления Скрипалей” -  ей просто позарез нужно было переключить внимание публики со  своей персоны и Брекзита на что-нибудь за пределами Британии, что  можно безнаказанно критиковать и обвинять во всех смертных грехах. Травят  её в британской прессе за Брекзит совершенно не по-детски. 

Выкладываю  самые,  на  мой  взгляд,  "сочные"  карикатуры.


-Борис,  как ты смеешь снимать штаны перед нашими союзниками?

- Я извиняюсь,  я  не  увидел  что  он   уже  развернулся!


Королева - Вам  нравятся  салонные (партийные)  игры?

Мэй (на  её свитере написано: Брекзит  -  это  значит  Брекзит) - Я  люблю  шарады,  мадам

Королева - Да это бл.., понятно!






Поклонение Золотому тельцу

- Ты  должна  видеть  мою   золотую жопу  тоже!


- Вы  должны  оставить  позади  всё  что  разделяло  нас  в  прошлом  и  объединиться  позади   общего  видения  Британии




Это  мой план для Брекзита  из  12-ти пунктов


- Я сделаю Брекзит своим успехом!


Мертвая женщина идет!


Переговоры  по  Брекзиту


- Окей.. я  нажимаю на курок..


- На  старт.  Внимание...  Марш!


Трамп -  Почему они не послали ко  мне  свою  королеву?


Трамп (поет): Проснись Мэгги,  у  меня  есть   кое-что  очень  хорошее  сказать тебе...


- Так вот  что  значит - стоять первой на очереди!!


На "пироге"  надпись  -  "С годовщиной Брекзита"




Брекзит - по  следу  медведя




-Русские  имеют этот тип  нервно-паралитического газа

-..и Путин  имеет  этот  тип  нервной  системы


- Сдаёшься?


Кто  моргнет первым?


- Они  или  были  отравлены КГБ  или  обсуждали Брекзит


- Путин, выходи подлый трус,  я  жду  тебя!




В  Россию - с любовью

Надпись на матрешке -  Возвратить отправителю






Положа руку на сердце... это  не  мы


....Наше новое оружие!



Ну  и  последнее -  эта  фотография,  по-моему,  хлеще  всяких  карикатур)))





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теги: Великобритания  
   
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