Британская политическая карикатура: Тереза Мэй и другие
От скаута: после того как просмотрел несколько десятков карикатур на Терезу Мэй (просматривал все подряд, безотносительно тем), мне кажется я понял почему она закатила такую истерику по поводу “отравления Скрипалей” - ей просто позарез нужно было переключить внимание публики со своей персоны и Брекзита на что-нибудь за пределами Британии, что можно безнаказанно критиковать и обвинять во всех смертных грехах. Травят её в британской прессе за Брекзит совершенно не по-детски.
Выкладываю самые, на мой взгляд, "сочные" карикатуры.
-Борис, как ты смеешь снимать штаны перед нашими союзниками?
- Я извиняюсь, я не увидел что он уже развернулся!
Королева - Вам нравятся салонные (партийные) игры?
Мэй (на её свитере написано: Брекзит - это значит Брекзит) - Я люблю шарады, мадам
Королева - Да это бл.., понятно!
Поклонение Золотому тельцу
- Ты должна видеть мою золотую жопу тоже!
- Вы должны оставить позади всё что разделяло нас в прошлом и объединиться позади общего видения Британии
Это мой план для Брекзита из 12-ти пунктов
- Я сделаю Брекзит своим успехом!
Мертвая женщина идет!
Переговоры по Брекзиту
- Окей.. я нажимаю на курок..
- На старт. Внимание... Марш!
Трамп - Почему они не послали ко мне свою королеву?
Трамп (поет): Проснись Мэгги, у меня есть кое-что очень хорошее сказать тебе...
- Так вот что значит - стоять первой на очереди!!
На "пироге" надпись - "С годовщиной Брекзита"
Брекзит - по следу медведя
-Русские имеют этот тип нервно-паралитического газа
-..и Путин имеет этот тип нервной системы
- Сдаёшься?
Кто моргнет первым?
- Они или были отравлены КГБ или обсуждали Брекзит
- Путин, выходи подлый трус, я жду тебя!
В Россию - с любовью
Надпись на матрешке - Возвратить отправителю
Положа руку на сердце... это не мы
....Наше новое оружие!
Ну и последнее - эта фотография, по-моему, хлеще всяких карикатур)))
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