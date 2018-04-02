Британская политическая карикатура: Тереза Мэй и другие

От скаута: после того как просмотрел несколько десятков карикатур на Терезу Мэй (просматривал все подряд, безотносительно тем), мне кажется я понял почему она закатила такую истерику по поводу “отравления Скрипалей” - ей просто позарез нужно было переключить внимание публики со своей персоны и Брекзита на что-нибудь за пределами Британии, что можно безнаказанно критиковать и обвинять во всех смертных грехах. Травят её в британской прессе за Брекзит совершенно не по-детски.

Выкладываю самые, на мой взгляд, "сочные" карикатуры.





-Борис, как ты смеешь снимать штаны перед нашими союзниками?

- Я извиняюсь, я не увидел что он уже развернулся!





Королева - Вам нравятся салонные (партийные) игры?

Мэй (на её свитере написано: Брекзит - это значит Брекзит) - Я люблю шарады, мадам

Королева - Да это бл.., понятно!





















Поклонение Золотому тельцу

- Ты должна видеть мою золотую жопу тоже!





- Вы должны оставить позади всё что разделяло нас в прошлом и объединиться позади общего видения Британии













Это мой план для Брекзита из 12-ти пунктов





- Я сделаю Брекзит своим успехом!





Мертвая женщина идет!





Переговоры по Брекзиту





- Окей.. я нажимаю на курок..





- На старт. Внимание... Марш!





Трамп - Почему они не послали ко мне свою королеву?





Трамп (поет): Проснись Мэгги, у меня есть кое-что очень хорошее сказать тебе...





- Так вот что значит - стоять первой на очереди!!





На "пироге" надпись - "С годовщиной Брекзита"













Брекзит - по следу медведя













-Русские имеют этот тип нервно-паралитического газа

-..и Путин имеет этот тип нервной системы





- Сдаёшься?





Кто моргнет первым?





- Они или были отравлены КГБ или обсуждали Брекзит





- Путин, выходи подлый трус, я жду тебя!













В Россию - с любовью

Надпись на матрешке - Возвратить отправителю





















Положа руку на сердце... это не мы





....Наше новое оружие!









Ну и последнее - эта фотография, по-моему, хлеще всяких карикатур)))

















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