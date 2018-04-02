Причина и цель - «демократия» в современных условиях Украины! Дожились! И что же дальше?

В статье «ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ ДАРВИНА И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ В УКРАИНЕ. Дарвинизм, эволюция, либерализм. А где честь, совесть и сознание, братья?» я немного коснулся вопросов демократии, но к обсуждению вопроса о том, что такое «демократия» в условиях тотального зомбирования населения рекламой, в т.ч. и рекламой политических целей, я обещал вернуться в следующих публикациях.

Итак, каковы же Причина и Цель? Цель – дестабилизация ситуации в той или иной стране с последующими обвинениями власти этой или этих странах в отсутствии демократии, в узурпации власти, в коррупции и т.д.

Но прежде хотел бы привести анекдот из нашей жизни, где каждый может найти ответы на поставленные вопросы, и провести аналогии – « На следующий день после принятия закона о люстрации. Рабинович приходит домой очень поздно, мрачный. Жена спрашивает: - Фима, в чем дело? Рабинович: - Циля, я думаю, шо мы накануне грандиозного шухера! - Шо за шухер, Фима? - Цилечка, меня могут люстрировать! - За шо, Фима? - Цилечка, меня сегодня вызывали на допрос в СБУ и спрашивали, это не я

ли играл на аккордеоне на свадьбе Януковича, и мне таки пришлось признаться, шо таки да, это был я. - Так шож ты, поц, не мог соврать? - Цилечка, как я мог соврать, они же ж, все там были».

В наших статьях, Мы (члены и руководство Союза Солидарности и Социальной Справедливости) уже много раз говорили, что демократия себя изжила, т.к. произошла консолидация капитала! Капитала, которому ничего не стоит организовывать выборы и, практически, назначать власть, после чего «избранные нами» руководители отрабатываю затраченные на их рекламу, то бишь, избрание - деньги!

Как выборы в Украине, так и в Конгресс и Сенат США, выборы Президента Трампа, что не так давно закончились, говорят об одном и том же - время одних олигархов уступить место другим - всем им хочется хорошо жить и делить бюджетное корыто по очереди. Что тут нового или удивительного? Поэтому, всякий трёп о демократических ценностях – это трёп в пользу одного и того же - бабла, только не для нас, а с нас!

Сегодня все стараются говорить о будущем, причём отдалённом, так проще заявлять о себе и оставаться "на плаву" – часть пиз*ежа люди забудут, а для других – мы заранее приготовим виновных – кто и как нам мешал исполнить обещания!

Приведу, это к теме, слова и высказывания Алана Делона из его интервью по поводу его 82-ти двухлетия!

1) “В современном мире все ненастоящее, поскольку все зависит от денег” - это признание Алан Делона, проживающего в своем доме под Парижем в одиночестве.

2) “Я уже все видел, все пережил. Но главное состоит в том, что я ненавижу это время, меня от него тошнит”! Это легендарный актер в разговоре сказал Валери Триервейлер.

3) “Всё подделка, все чувства оскорблены, в мире не осталось ни уважения, ни умения держать слово, только деньги важны, круглые сутки только слышишь о криминале”.

И ещё – не помню, чьи выражения, но что важно для политика:

1.Убедительно говорить о том, во что и сам не веришь.

2. Пообещав что-либо на собрании, всегда заранее иметь аргумент о том, кто, когда и как тебе помешал.

3. Стремясь сохранить место поближе к бюджету, помни, что чем ты ближе – тем выше конкуренция.

Но Мы, как общественная организация, проблематику, которую все видят сегодня, предвидели ещё в 2013 году, предсказывали, что понадобится от 5 до 7 лет, чтобы найти какое-то решение проблем, которые сами себе создадим и создали. Теперь об этом начинают говорить многие, а что толку - рецепта решения возникающих проблем ни у кого нет, слишком много наломали дров. Было решение - не бежать, сняв штаны с голой жопой в Европу, где ты никому не нужен и тебя не ждут, так же, как и воздерживаться от "лобызаний" с востоком, точнее северо-востоком. А теперь и тут столько насрали, что никто не знает, что делать дальше, не имеет рецепта на будущее, все только философствуют!

Философия или пи*дёж - всё зависит от авторства (от кого исходит, от

кого слышим). Главное, это авторство! Это зависит от того, к чему относится (дверь прилагательное и дверь существительное - Фонвизин - для ясности - авторство). Или, юбка, к примеру, не форма для окопов, если не считать что её солдаты попользуют. Хоть какая-то польза, хоть кому-то. Но тут нужно помнить современную интерпретацию сказки о золотой рыбке: Исполнила золотая рыбка три желания и …. подала иск об изнасиловании!

Таким образом, в Украине - Философия - это система пустого пи*дежа.

В мире существовала, существует и будет существовать (пока) лишь одна единственная модель, а именно - 5 процентов населения земли обеспечивает оставшиеся 95 процентов идеями и проектами. Двигают прогресс. Так вот вернёмся к философии. Философия ни хрена не исправила нашу ситуацию! Какие бы иллюзии не производила философия, на сегодняшний день мир живёт по вышеописанной модели, которая сводится к сингулярности и пи*дежу. Таким образом, философия объективна, пытается объяснить мир, а пи*дежь, он в себе и пытается субъективно объяснить свою модель (болезнь), с тем, чтобы переложить проблему на всех (напр. Украина - "Вы нам должны").

Вернемся, однако, к вопросу демократии. Напомню, что сказал президент США Рузвельт в отношении демократии – «Демократия, это власть народа США», отсюда вывод, что те, кто зовет себя демократами на славянских землях, является частью народа иностранного государства, поэтому, кто этого не понимает - те дилетанты, подрывающие основу славянской государственности, т.к. эти дилетанты, как мартышка с гранатой в руках, уже наломали и могут еще наломать столько, что потом сотни грамотных не расчистят.

Нам надо помнить и понимать, что в Мире все связано и располагающий информацией (достоверной) всегда будет на шаг впереди пи*дунов. Поэтому, сейчас в мире и развивается система оболванивания людей, чтобы перестали верить всему и всем, кроме телевизора. Демократия - это процесс обмена местами - бабло на бабло! Поэтому, очень важно, чтобы "народ" верил в то, что он "имеет право" менять власть! А что он, "народ", по сути, решает? Да ничего! Однако важно, чтобы «этот народ» верил в то, что он что-то решает!

Вот эти демократы и придерживаются принципов хазарского каганата, всех сдают в колонию, в рабство, а МВФ выступает сборщиком, куда поступает дань за то, что ты живешь в Украине.

Давайте посмотрим: что потребовал МВФ от Украины в обмен на доллары?

Концепция рыночных преобразова­ний была такова:

1. Приватизация крупных предпри­ятий для создания эффективных собст­венников и юридическое оформление ос­нов рыночной экономики.

2. Либерализация цен и внешней торговли, чтобы открыть экономику Украины.

3. Жесткая денежно-кредитная по­литика для стабилизации национальной валюты.

4. Прекращение субсидий убыточ­ным предприятиям для увеличения бюд­жетных ресурсов и проведение процеду­ры их банкротства.

5. Минимальный бюджетный дефи­цит: сокращение госрасходов (за счет свёртывания социальных программ) и увеличение доходов, то есть повышение налогов.

6. Пенсионная реформа, увеличение оплаты за газ и коммунальные услуги.

7. Девальвация национальной валю­ты для стимулирования экспорта.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте за этот период снизилась на 66,33 млрд грн, или на 3,1%, – до 2,069 трлн грн. . Таким образом, на каждого гражда­нина Украины, включая стариков и младенцев, приходится более 1800 дол­ларов долга. Ну что, граждане Украины, ски­немся? В следующем году Украина (при условии реструктуризации) должна выплатить 6,2 млрд. долл. (из которых 4,9 млрд. долл. - проценты). По оценкам министра финансов Украины, в ближайшие три года уровень выплат по долгам составит 11-12 млрд. долл. А через десять лет цифра годовых выплат подберется к 14 млрд. долл. Разумеется, если мы будем всё платить вовремя. Иначе из-за от­срочек набегут новые проценты. Напомним, в последующие четыре года с 2018 года, Украина должна выплатить около 20 млрд дол. по внешнему долгу.

Схема ограбления отработана. Сегодня многие страны, находившиеся под патронажем МВФ, уже заявили о своей неплатежеспособности. Логично предположить, что, если Украина будет продол­жать следовать советам МВФ, то ее ждет такая же участь.

Может, стоит попробовать начать делать шаги в прямо противоположном направ­лении? То есть, увеличивать пенсии и зарплаты, увеличивая тем самым покупательную способность населения, и уменьшать налоги, исходя из собственных ресурсов, и возможностей платить по внешним долгам, а не тратить на это большую часть бюджетных дохо­дов! Не так страшен черт, как его малюют!

Разве оплата комунальних услуг и ли лекарств, цены на которые превышают предельные возможности оплачивать их населением, это не есть пример обкладывания данью народа Украины? Но при этом ещё и сознательно блокируются продажи аналогичные лекарства по доступным ценам!

Ведь и сегодня, глядя на Минздрав , на память приходит фильм «Обитель зла – финальная битва», и начинаешь понимать, кто входит в каганат и почему не решаются кадровые вопросы.

Но что с теми, кто не в каганате? А тот враг! И все это - со злобой, нетерпимостью, фанатичной одержимостью. При этом, организовавшись в «нац. дружины», политические партии, включив разработанную Дарвином теорию эволюции, которая является обязательным положением политических программ, начинают уничтожать друг друга, как в банке с пауками! Остаётся дождаться, когда останется один выживший – самый умный и самый сильный – а какова перспектива для других, ведь банка с пауками – это наша с вами планета Земля!

Посмотрите, для примера и ясности, кто возглавляет эти «демократические» партии? Истеричные персоны, эпилептики, латентные и практикующие гомосексуалисты и лесбиянки, маньяки и алкоголики, одержимые бредовыми, параноидальными идеями.

Так, может быть лучше сейчас, всем этим нац. дружинам, демократам и иже с ними, выделить место в Чернобыльской зоне, раздать им оружие, оградить от нормальных людей и пусть выясняют кто из них демократичней всех, но запретить терроризировать народ – хватит, достаточно, напрыгались, уже и допрыгались!

И это буде вполне в духе демократии, потому, что столько мудаков, сколько сегодня их в Украине (и откуда повылазили?), не было за всю ее историю со времен Киевской Руси, а это грозит народам Украины очередными бедами!

Почему?! Да потому, что у радикалов и демократов, различные способы достижения «светлого будущего». Радикалы обладают утопической самоуверенностью (Бендера – герой всей Украины), а демократы – предельной открытостью надежд - Запад нам поможет! Единственное, в чём они сходятся – ожидание гарантированного будущего, обещанного теорией Дарвина, а именно выживет сильнейший. И, как только эти ожидания достигнут высшей точки кипения, разразится очередная разрушительная по масштабам бойня.

Это процесс навязывания законов еврохерами - и нужных именно им - для чего?

Первое, это уничтожение населения Украины и освобождение её земель от проживающих на ней народов. Земля нужна, не вопрос, а люди? Да пошли они! В Украине достаточно работяг, их нам хватит, а остальные? А зачем кормить публику, которая ещё, к тому же, на что-то претендует – зачем нам это? Дадим им «безвиз» - пусть радуются и «рвутся в ЕС»! Там отсортируем – кто может что-то делать квалифицированно, а едут из-за денежного ценза, в своей основе, квалифицированные люди, оставим на месте в ЕС!

И второе, создание новой «демократической» колонии для военных действий с соседями.

Здесь, думаю, надо дать пояснение! Так, например, какой-нибудь "хер" шептал на ухо пете, что в его бедах виноват вася, а васе, что в его бедах виноват петя. Пишу специально с маленьких букв, но не для того чтобы уменьшить чье-либо значение, а просто подчеркиваю, что петь и васей в истории славян было до хрена. В результате петя бежал воевать с васей, а вася - с петей. А этим херам только и нужно было, чтобы петей и васей на наших землях оставалось, как можно меньше. Тогда - эврика, найдена панацея против петь и васей, а результат - земля от них свободна. И давали петям и васям оружие, и посылали советников, давали денег и т.п. Вот только, когда эти хрены приходили на наши земли сами со своими подхерёнками, тогда и пети и васи мгновенно понимали причину проблем и гнали всех этих г(Х)еров вместе с подхерёнками и до Парижа и до Берлина и вообще к Бениной маме, сраной метлой с наших земель. Таков уж нах славянский характер - мы доверяем людям, пока не приходим к выводу, что это не люди, а херы и подхерёнки, тогда пощады им не было. Поэтому, на сегодня, и не идут сами ни херы, ни подхерёнки к нам на землю, понимая, чем это для них кончится.

Что-то поменялось в истории? Пока – ни хера!

Рано или поздно и Петя и Вася поймут, что надо взять бутылку - послать за ней Сашу, выпить литр - два и тогда всё станет на место - а все хрены и подхерёнки будут выть от злобы. Другого решения найти нельзя - история этому не один раз учила. Плохо то, что потом свои же дома, своими руками, самим же и отстраивать, может, дадут денег - под проценты для восстановления разрухи, ради которой и натравливали петю на васю, а васю на петю.

Прошу, читатель, помни об оккупации Украины, кем и с какой целью это делалось и, пока, продолжается! Повторю - подумай, что ты можешь сделать для превращения Америки в региональную державу, как звучало когда-то в Риме – «Карфаген, должен быть разрушен!»! Хочу задать вопрос – а что сделал ты и к чему готов? Под Карфагеном, чтобы не было разночтений, я понимаю Соединенные Штаты Америки и их англосакских пособников. Как отстраниться, как избежать навязывания нам их, но нам не нужных, принципов?! Но это необходимо для прекращения войн в Мире, в т.ч. и у нас в Украине - другого пути нет.

Ведь и сегодня, как и после смерти Богдана Хмельницкого, на Украине началась знаменитая "руина", которая несет столько бедствий нашим гражданам! Помните, братья, это урок истории!

Добра всем желаю, с уважением ко всем читателям, единомышленникам и оппонентам, кроме педерастов и бл*дей!

Однодумцам і опонентам : solidarnost@transinform.net

Председатель Координационного Совета

Общественной организации

Союз Солидарности и Социальной Справедливости,

Адвокат, А.Юрченко.